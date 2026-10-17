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نیروی دریایی سپاه اعلام کرد:

انفجار مهیب در ابرنفتکش متخلف، بعد از برخورد با مین در تنگه هرمز+ ویدیو

۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۴
کد مطلب: 1878890
انفجار مهیب در ابرنفتکش متخلف، بعد از برخورد با مین در تنگه هرمز+ ویدیو

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انفجار مهیب در ابر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپرنفتکش متخلف با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام که قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت با برخورد مین، دچار حادثه منجر به انفجار و آتش سوزی شدید شد.

این نفتکش با خاموش کردن تمامی سامانه های موقعیت‌یاب و راداری، تلاش نمود با فریب و حمایت ارتش قاچاقچی و تروریست آمریکا از تنگه هرمز عبور کند.

نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: تنگه هرمز بسته است و عاقبت سرپیچی کشتی‌های متخلف از مقررات ایرانی تنگه هرمز، سوختن در آتش اعتماد ارتش تروریست آمریکاست.

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