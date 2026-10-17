به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم، با تفسیر آیات پایانی سوره مبارکه فتح و تبیین ویژگی‌های جامعه مؤمن، بر ضرورت جمع میان صلابت در برابر جبهه معاند و رحمت و همدلی در میان مؤمنان تأکید کرد.

صلابت در برابر دشمن و رحمت در میان مؤمنان

امام جمعه قم با تفسیر آیه پایانی سوره مبارکه فتح و عبارت «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» اظهار داشت: این آیه یکی از اصول اساسی در ترسیم هندسه اجتماعی امت اسلامی را بیان می‌کند؛ جامعه‌ای که از یک سو در برابر جبهه معاند از استحکام و صلابت برخوردار است و از سوی دیگر، روابط درونی خود را بر پایه رحمت، همدلی و محبت سامان می‌دهد.

وی با بیان اینکه صلابت مورد اشاره در آیه نباید با خشونت جاهلی و رفتارهای برخاسته از تعصب اشتباه گرفته شود، تصریح کرد: شدت در این آیه به معنای استحکام هویت ایمانی، حفظ مرزهای اعتقادی و ایستادگی در برابر سلطه و فشار جبهه معاند است؛ نه پرخاشگری بی‌ضابطه و دشمنی کور با افراد.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به تفاوت میان مواجهه با جبهه معاند و دعوت افراد به حقیقت خاطرنشان کرد: دعوت و تبلیغ دین ناظر به کسانی است که همچنان امکان شنیدن سخن حق و هدایت برای آنان وجود دارد؛ اما صلابت، ناظر به مقابله با جریانی است که درصدد مقابله با حق و مسدود کردن مسیر رسالت است.

وی با اشاره به ماجرای صلح حدیبیه، آن را نمونه‌ای از جمع میان صلابت و رحمت دانست و افزود: در این ماجرا، از درگیری شتاب‌زده جلوگیری شد تا هم مؤمنان آسیب نبینند و هم فرصت هدایت برای کسانی که زمینه پذیرش حقیقت را دارند، باقی بماند.

امام جمعه قم با تأکید بر جایگاه رحمت در روابط درونی جامعه اسلامی بیان داشت: رحمت صرفاً یک فضیلت اخلاقی فردی نیست، بلکه از اصول سامان‌دهنده حیات اجتماعی مؤمنان به شمار می‌رود و اعتماد، همدلی و پیوندهای برادرانه را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: اگر جامعه‌ای تنها بر رحمت تأکید کند و از مرزبانی هویتی غافل شود، در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر خواهد شد و اگر تنها بر شدت تکیه کند و از رحمت درونی بی‌بهره بماند، به پیکره‌ای فرسوده و ازهم‌گسیخته تبدیل می‌شود؛ ازاین‌رو قرآن کریم، امت اسلامی را به جمع میان این دو ویژگی فرا می‌خواند.

حضرت زینب(س)؛ الگویی برای تربیت نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر

آیت‌الله سعیدی در خطبه دوم نماز جمعه قم با اشاره به سیره حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، ابعاد مختلف شخصیت این بانوی بزرگ اسلام را تبیین کرد و گفت: در زندگی حضرت زینب(س) درس‌های فراوانی برای خانواده‌ها، نسل جوان و جامعه امروز وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند در تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر مؤثر باشد.

وی با اشاره به جایگاه دختران در جامعه، خانواده‌ها را به توجه بیشتر به تربیت فرزندان، به‌ویژه دختران، فراخواند و افزود: در شرایطی که برخی جوامع در گذشته، دختر داشتن را مایه ننگ می‌دانستند، حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در خانه امیرالمؤمنین علیه‌السلام و در محیطی سرشار از آموزه‌های دینی و اخلاقی پرورش یافتند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر نقش خانواده در تربیت فرزندان خاطرنشان کرد: خانه نخستین محیط آموزش و تربیت انسان است و خانواده‌ها نباید مسئولیت پرورش فکری، اخلاقی و اعتقادی فرزندان خود را صرفاً به مدرسه و جامعه واگذار کنند؛ بلکه باید از همان سال‌های نخست، زمینه رشد صحیح و آگاهانه آنان را فراهم سازند.

وی همچنین بر ضرورت آشنایی نسل جدید با معارف اسلامی و تاریخ انقلاب تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها باید فرزندان خود را با شناخت درست از اسلام و ارزش‌های دینی تربیت کنند تا در مواجهه با تبلیغات و شبهات، قدرت تشخیص و تحلیل داشته باشند.

نقش حضرت زینب(س) در تداوم پیام عاشورا

آیت‌الله سعیدی با اشاره به همراهی حضرت زینب سلام‌الله‌علیها با امام حسین علیه‌السلام، حضور ایشان در نهضت عاشورا را بخشی از رسالت تاریخی آن حضرت دانست و اظهار داشت: حضرت زینب(س) با بصیرت و آگاهی، مسئولیت مهمی در تداوم پیام قیام امام حسین علیه‌السلام بر عهده گرفتند و پس از واقعه کربلا، با سخنان روشنگرانه خود اجازه ندادند حقیقت این نهضت تحت تأثیر تبلیغات حکومت اموی قرار گیرد.

وی با اشاره به مواضع حضرت زینب(س) در برابر عبیدالله بن زیاد و یزید تصریح کرد: آن حضرت با منطق استوار و سخنان روشنگرانه خود، تلاش کردند روایت تحریف‌شده دشمن از واقعه عاشورا را آشکار سازند و نشان دهند که قدرت حاکمان ستمگر نمی‌تواند حقیقت را پنهان کند.

امام جمعه قم با بیان اینکه حضرت زینب(س) در شرایط دشوار پس از عاشورا نیز از موضع حق‌طلبی خود عقب‌نشینی نکردند، افزود: ایستادگی آن حضرت در برابر ظلم و دفاع از خاندان پیامبر(ص)، از مهم‌ترین جلوه‌های بصیرت، شجاعت و مسئولیت‌پذیری ایشان است.

دفاع از مظلومان؛ درسی از مکتب امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زینب(س)

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سفارش امیرالمؤمنین علیه‌السلام به دفاع از مظلومان و مقابله با ظالمان، این آموزه را مسئولیتی فراگیر برای مسلمانان دانست و اظهار داشت: سیره حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نیز نشان می‌دهد که مؤمنان باید در برابر ظلم و بی‌عدالتی موضعی روشن داشته باشند و از مظلومان حمایت کنند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به ضرورت برخورداری مسئولان از اقتدار و بصیرت، بر اهمیت ایستادگی در برابر بدعهدی و زیاده‌خواهی دشمنان تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در دفاع از منافع کشور و حقوق مردم، با استواری و آگاهی عمل کنند و در عین حال، خدمت به مردم و رسیدگی به نیازهای آنان را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، بر حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین و مردم یمن تأکید کرد و دفاع از مظلومان را از آموزه‌های مکتب امیرالمؤمنین علیه‌السلام و حضرت زینب سلام‌الله‌علیها دانست.

حفظ عفاف و حجاب در سیره حضرت زینب(س)

امام جمعه قم در ادامه، حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را الگویی در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و پاسداری از عفاف و حجاب معرفی کرد و اظهار داشت: زندگی آن حضرت نشان می‌دهد که حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی، به‌ویژه در شرایط دشوار و در مواجهه با فشارهای بیرونی، نیازمند آگاهی، استقامت و پایبندی عملی است.

وی با تأکید بر مسئولیت مشترک خانواده‌ها و مسئولان در این زمینه خاطرنشان کرد: صیانت از ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی جامعه نیازمند توجه مستمر خانواده‌ها و نهادهای اجتماعی است و نباید اجازه داد آسیب‌های فرهنگی به محیط خانواده و جامعه راه پیدا کند.

آیت‌الله سعیدی همچنین با اشاره به برخی رفتارهای قهرمانان ورزشی ایران در عرصه بین‌المللی، از آنچه ایستادگی آنان در برابر فشارهای سیاسی و نمادهای قدرت دانست، قدردانی کرد و این رفتارها را نشانه‌ای از توجه به عزت و هویت ملی برشمرد.

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