انتقاد مفتی اعظم لیبی از توافق سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مفتی اعظم لیبی با توجه به جنایات مداوم صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان، از توافق پیمان دفاعی سه جانبه بین عربستان، ترکیه و پاکستان و عدم وجود ائتلاف‌های دفاعی مشترک بین کشورهای عربی و اسلامی و مردم فلسطین برای دفاع از اماکن مقدس اسلامی و محافظت از غیرنظامیان در نوار غزه و کرانه باختری انتقاد کرد.

شیخ صادق الغریانی اظهار داشت: کشورهای اسلامی و عربی مملو از ائتلاف های دوجانبه و منطقه‌ای متعدد هستند، در حالیکه هرگونه ائتلاف واقعی با مردم فلسطین برای دفاع از اماکن مقدس، ناموس و جان مظلومان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: مسلمانان ائتلاف لازم با فلسطینیان را رها کرده و مشغول ائتلاف‌های دیگری شده‌اند که به مساله های بزرگتر جهان اسلام خدمت نمی‌کنند.

شیخ الغریانی به ویژه اشاره کرد که ائتلاف های تحت رهبری عربستان سعودی، موسوم به ائتلاف مکه، با هدف تحریک مسلمانان به جنگ بین خودشان به جای جنگ علیه صهیونیست‌ها تشکیل شده‌اند.

به نوشته عرب ژورنال، اظهارات مفتی اعظم لیبی در بحبوحه انتقادات گسترده از توافق دفاعی بین عربستان، ترکیه و پاکستان موسوم به «ائتلاف مکه» مطرح می‌شود.

منتقدان معتقدند که این ائتلاف برای مقابله با نیروهای مخالف هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه یمن، تشکیل شده است.

توافق دفاعی سه جانبه عربستان، ترکیه و پاکستان ۱۶ مرداد (هفتم اوت ۲۰۲۶) با حضور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد.

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که هدف از این توافق، تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوز کارانه و توسعه همکاری دفاعی میان سه کشور است و هرگونه حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا، حمله علیه همه اعضا تلقی خواهد شد.

در همین ارتباط رویترز اعلام کرد که این توافق، جزئیات تعهدات هر کشور و نوع اقدام نظامی مورد انتظار در صورت حمله به یکی از اعضا را مشخص نکرده است؛ موضوعی که از نخستین پرسش های جدی درباره آینده آن محسوب می‌شود.

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