به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر خلج در مراسم سخنرانی ظهر روز میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با تبیین نقش بانوان در همراهی با رهبران الهی و پیشبرد نهضت‌های دینی، حضرت زینب(س) را الگویی برجسته در دفاع از ولایت، تسلیم در برابر حق، بصیرت و ایستادگی در مسیر دین معرفی کرد.

نقش بانوان در تحقق حرکت‌های بزرگ الهی

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نقش شخصیت‌های بزرگ الهی در تحولات تاریخ اظهار داشت: در کنار پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها همراه و پشتیبان ایشان بودند و در دوران پس از رحلت پیامبر نیز حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها با روشنگری و دفاع از امیرالمؤمنین علیه‌السلام نقش مهمی در پاسداری از مسیر امامت ایفا کردند.

وی افزود: در نهضت عاشورا نیز حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها در کنار امام حسین علیه‌السلام قرار داشتند و با ایفای مسئولیت تاریخی خود، در ماندگاری پیام عاشورا و انتقال حقیقت این قیام به نسل‌های بعد نقش‌آفرینی کردند.

خلج با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب(س)، ابلاغ پیام الهی و نترسیدن از غیر خداوند بود؛ ویژگی‌ای که در مواضع روشنگرانه و ایستادگی آن حضرت در برابر حاکمان ستمگر به‌روشنی دیده می‌شود.

حضرت زینب(س)، شریک نهضت امام حسین(ع)

وی با بیان اینکه یکی از القاب حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها «شریکةالحسین» است، خاطرنشان کرد: این عنوان بیانگر نقش آن حضرت در همراهی با امام حسین علیه‌السلام و استمرار پیام نهضت عاشوراست. همان‌گونه که بانوان بزرگی همچون حضرت خدیجه و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیهما در مسیر رسالت و امامت نقش‌آفرینی کردند، حضرت زینب(س) نیز در کنار امام حسین علیه‌السلام مسئولیت بزرگی بر عهده داشتند.

سخنران حرم مطهر با اشاره به روایاتی درباره نقش ایرانیان در زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، بر ضرورت آمادگی جامعه برای یاری امام زمان(عج) تأکید کرد و گفت: مردان و زنان جامعه اسلامی باید با الگوگیری از اهل‌بیت علیهم‌السلام، در مسیر حفظ دین و تقویت زمینه‌های تحقق حکومت عدل الهی گام بردارند.

جایگاه علمی و روایی حضرت زینب(س)

خلج یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را جایگاه علمی و روایی ایشان دانست و اظهار داشت: نام این بانوی بزرگوار در سلسله اسناد برخی روایات مهم اسلامی، از جمله نقل‌هایی درباره حدیث غدیر و حدیث منزلت، آمده است و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه ایشان در انتقال معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی با اشاره به سلسله روایی معروف به «روایت فواطم» افزود: در این نقل‌ها، نام بانوانی از خاندان پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در زنجیره انتقال حدیث دیده می‌شود و حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها نیز از جمله شخصیت‌هایی هستند که در انتقال این میراث روایی نقش داشته‌اند.

سخنران حرم مطهر در ادامه، لقب «عقیله بنی‌هاشم» را از دیگر ویژگی‌های حضرت زینب(س) برشمرد و گفت: این لقب علاوه بر اشاره به خردمندی و کمال عقل آن حضرت، دربردارنده معنای بزرگواری و کرامت نیز هست. نقل خطبه فدکیه از سوی حضرت زینب(س) و توجه عالمان به دانش و حافظه ایشان، از جلوه‌های جایگاه علمی این بانوی بزرگوار به شمار می‌رود.

تسلیم در برابر حق و رضایت به قضای الهی

وی با تأکید بر اینکه زندگی انسان همواره با فراز و فرودها و خوشی‌ و ناخوشی‌ها همراه است، تسلیم در برابر فرمان خداوند را از درس‌های مهم سیره حضرت زینب سلام‌الله‌علیها دانست و اظهار داشت: انسان باید در کنار تلاش برای زندگی و انجام مسئولیت‌های خود، امور را به خداوند بسپارد و در برابر آنچه رضایت الهی در آن است، روحیه پذیرش و توکل داشته باشد.

خلج با اشاره به موضع تاریخی حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا و پاسخ ایشان به پرسش عبیدالله بن زیاد درباره سرنوشت امام حسین علیه‌السلام، عبارت «ما رأیتُ إلا جمیلاً» را جلوه‌ای از معرفت و نگاه توحیدی آن حضرت معرفی کرد و افزود: این سخن نشان می‌دهد که حضرت زینب(س) در اوج مصیبت‌ها نیز از باور به حکمت الهی و ارزش والای شهادت فاصله نگرفتند.

وی خاطرنشان کرد: این روحیه به معنای نادیده گرفتن رنج‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده ایمان عمیق و توانایی انسان در حفظ مسیر حق، حتی در دشوارترین شرایط است.

دفاع از ولایت؛ از سیره حضرت زینب(س) تا مسئولیت امروز

خلج با بیان اینکه دفاع از ولایت و امامت از وظایف مهم پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام است، اظهار داشت: حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در سخت‌ترین شرایط پس از عاشورا نیز از امام زمان خود، حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام، حمایت کردند و هنگامی که جان ایشان در معرض تهدید قرار گرفت، برای دفاع از آن حضرت ایستادند.

وی با اشاره به مواضع روشنگرانه حضرت زینب(س) در برابر یزید تصریح کرد: آن حضرت با شجاعت اعلام کردند که دشمنان نمی‌توانند نام اهل‌بیت علیهم‌السلام را از میان ببرند یا نور هدایت آنان را خاموش کنند؛ حقیقتی که ماندگاری نام و پیام اهل‌بیت در طول تاریخ، گواه آن است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و مراسم مرتبط با شهدا، بر اهمیت حفظ همبستگی اجتماعی و پایبندی به ارزش‌های دینی تأکید کرد و افزود: جامعه برای عبور از دشواری‌ها به همدلی، مسئولیت‌پذیری و همکاری مردم و مسئولان نیاز دارد و در کنار توجه به مسائل و مشکلات معیشتی، باید از ظرفیت‌های معنوی و اجتماعی برای تقویت امید و همبستگی بهره گرفت.

وی همچنین با اشاره به روایاتی درباره فضیلت ایمان در دوران غیبت، یادآور شد: پایبندی به دین و ولایت در شرایطی که انسان به‌صورت مستقیم از محضر امام خود بهره‌مند نیست، نیازمند معرفت، استقامت و عمل به آموزه‌های دینی است.

الگوگیری از حضرت زینب(س) در زندگی فردی و اجتماعی

خلج در ادامه، اطاعت از ولیّ الهی را از دیگر درس‌های زندگی حضرت زینب سلام‌الله‌علیها برشمرد و بر ضرورت آشنایی خانواده‌ها، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، با سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش محبت اهل‌بیت در جهت‌دهی به زندگی انسان گفت: خانواده‌ها باید زمینه آشنایی فرزندان خود با معارف و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام را فراهم کنند؛ چراکه این شناخت می‌تواند در شکل‌گیری باورها، انتخاب مسیر زندگی و تقویت پایبندی آنان به ارزش‌های دینی مؤثر باشد.

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