واکنش ۱۹ کشور عربی و اسلامی به افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران امور خارجه ۱۹ کشور عربی و اسلامی با محکوم کردن افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی، این اقدام را مغایر با قطعنامه‌های سازمان ملل دانستند و از دولت کلمبیا خواستند در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

وزیران امور خارجه ترکیه، الجزایر، جیبوتی، اندونزی، فلسطین، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مالزی، مصر، پاکستان، سومالی، سودان، سوریه، عربستان سعودی، عمان، اردن و یمن در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که هرگونه اقدام برای تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی قدس اشغالی یا به‌رسمیت‌شناختن آن به‌عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، باطل و فاقد اعتبار حقوقی است.

امضاکنندگان با اشاره به قطعنامه‌های ۴۷۶ و ۴۷۸ شورای امنیت سازمان ملل، هشدار دادند که چنین اقداماتی تلاش‌ها برای تحقق صلحی عادلانه و پایدار بر اساس راهکار دو دولتی را تضعیف می‌کند. آنها همچنین بر حق ملت فلسطین برای تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.

طبق گزارش الجزیره، در همین ارتباط، مصر نیز در اعتراض به افتتاح سفارت کلمبیا در قدس اشغالی، کاردار این کشور را در قاهره احضار کرد و این اقدام را مغایر با قطعنامه‌های بین‌المللی دانست.

کلمبیا روز چهارشنبه سفارت خود را در قدس افتتاح کرد و به دهمین کشوری تبدیل شد که سفارتش را به این شهر منتقل کرده یا در آن سفارت گشوده است.

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