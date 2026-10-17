 برگزاری تجمع همبستگی با دختران محجبه جمهوری آذربایجان در جنوب لبنان + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دختران عضو پیشاهنگی امام مهدی(عج) در شهر جبشیت لبنان، با ارسال پیامی همبستگی خود را با دختران جمهوری آذربایجان اعلام کردند و بر حمایت از آنان در برابر محدودیت‌ها تأکید کردند.

آنان همچنین خواستار حفظ حق آموزش شدند و تصریح کردند که حجاب نباید به عاملی برای محرومیت دختران از حضور در کلاس‌های درس تبدیل شود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که این اقدام فراتر از مرزهای جغرافیایی است و نشان می‌دهد مسائل مربوط به کرامت و آزادی انسان محدود به مکان خاصی نیست. آنان دفاع از حق تحصیل دختران و احترام به انتخاب‌های شخصی و اعتقادی آنان را مسئولیتی انسانی دانستند که مستلزم موضع‌گیری و حمایت آشکار است.

دختران شرکت‌کننده در این ابتکار همچنین تأکید کردند که پایبندی یک دختر به حجاب نباید به بهای محروم شدن او از حق تحصیل و ساختن آینده‌اش تمام شود. به گفته آنان، مدرسه فضایی برای علم‌آموزی و کسب معرفت است، نه مکانی برای محروم کردن دانش‌آموزان به دلیل ظاهر یا باورهایشان.

آنان در پایان، از جنوب لبنان پیامی روشن فرستادند: حجاب حق و انتخاب است، آموزش حقی است که نباید از کسی سلب شود و همبستگی با مظلومان موضعی ثابت است که فاصله‌های جغرافیایی آن را محدود نمی‌کند.کشافه امام مهدی(عج) در منطقه جبل عامل دوم، تجمعی همبستگی با دختران محجبه جمهوری آذربایجان با عنوان حجاب حق و انتخاب است برگزار کرد و بر حق آنان برای استفاده از حجاب و ادامه تحصیل تأکید کرد.

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