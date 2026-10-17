به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از امامان جماعت و خطیبان مساجد در کویت، روز جمعه، در اعتراض به تصمیم وزارت امور اسلامی این کشور برای اجباری کردن خطبه مکتوب و از پیش تعیین‌شده نماز جمعه، از ایراد خطبه خودداری کردند.

گفته می‌شود این خطبه حاوی مواضعی در حمایت از جنگ عربستان علیه یمن بوده است؛ اقدامی که بحث‌هایی درباره استقلال منبرهای دینی و حدود دخالت رسمی در محتوای آنها برانگیخته است.

مخالفان این تصمیم معتقدند تحمیل متن‌های آماده به خطیبان، آزادی منبرهای دینی را محدود می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا از مساجد برای انتقال مواضع سیاسی مرتبط با جنگ یمن استفاده می‌شود یا خیر. آنان همچنین با هرگونه قیمومیت و تحمیل خواسته‌های خارجی بر تصمیم‌گیری کویت مخالفت کرده‌اند.

در مقابل، اظهارات رسمی حاکی از آن است که اجرای خطبه واحد، رویه‌ای داخلی و مستمر است و به این جمعه یا شرایط سیاسی خاص محدود نمی‌شود. با این حال، این توضیحات نتوانسته است به بحث‌ها درباره محتوای خطبه، زمان اجرای آن و میزان آزادی عمل خطیبان برای بیان دیدگاه‌های خود پایان دهد.

مخالفان بر این باورند که وادار کردن خطیبان به استفاده از متن‌های یکسان ممکن است منبرهای دینی را به ابزاری برای ترویج گزینه‌های سیاسی تبدیل کند؛ در حالی که این منبرها باید فضایی برای موعظه و هدایت دینی باقی بمانند.

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