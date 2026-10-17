لودگی تازه ترامپ؛ از اهانت به نام »محمد« تا ادعاهای ضدایرانی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تجمع انتخاباتی جمهوری‌خواهان در شهر دالتون ایالت جورجیا، بار دیگر با تمسخر نام عبدالرحمان السید، نامزد دموکرات انتخابات سنای ایالت میشیگان، اظهاراتی علیه مسلمانان مطرح کرد و هم‌زمان با تکرار مواضع خصمانه خود علیه ایران، مدعی شد توان نظامی این کشور به‌طور کامل از بین رفته است.

ترامپ روز جمعه، در جریان این تجمع انتخاباتی، عبدالرحمان السید را با نام «محمد» خطاب کرد و در واکنش به انتقادهای پیشین رسانه‌ها گفت که به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند هر نامی را که می‌خواهد برای او به کار ببرد. وی همچنین با بیان نام او به شکلی تمسخرآمیز، مدعی شد که در اشاره قبلی خود تقریباً درست گفته است.

ترامپ در ادامۀ لودگی خود ادامه داد: «اسم‌ها در خاورمیانه همه محمد، محمد، محمد، محمد، محمد هستند. یعنی تقریباً همه همین‌طورند.» او در ادامه مدعی شد اگر درباره اسم فردی که اهل خاورمیانه است شک دارید، فقط بگویید «محمد»؛ چراکه به گفته او، حدود ۶۵ درصد احتمال دارد که درست باشد.

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ترامپ گفت: «ایران تنها کشوری است که هیچ‌کس نمی‌خواهد رئیس‌جمهور شود.» سپس وانمود کرد که از چند نفر به نام محمد می‌پرسد که آیا آنها می‌خواهند ریاست جمهوری را به دست بگیرند و این شوخی با واکنش سرد جمعیت در جورجیا مواجه شد.

رقابت انتخاباتی میشیگان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود، با تکرار ادعاهای خود گفت: توان نظامی ایران به‌طور کامل از بین رفته است و افزود که این موضوع به‌تازگی از حالت محرمانه خارج شده است. ترامپ همچنین مدعی شد که درگیری با ایران به‌زودی پایان خواهد یافت.

اظهارات ترامپ درباره السید و مسلمانان در ادامه سابقه مواضع انتقادی او علیه اسلام و مهاجران مسلمان مطرح می‌شود. وی در جریان نخستین کارزار انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۵، خواستار توقف کامل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود و در سال ۲۰۱۶ نیز سخنانی درباره اسلام مطرح کرد که با واکنش منفی گروه‌های مدافع حقوق مدنی مواجه شد. سیاست محدودیت ورود شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری او به یکی از مناقشه‌برانگیزترین سیاست‌های مهاجرتی دولتش تبدیل شد.

ترامپ در ماه‌های اخیر نیز در جریان کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، توهین‌های خود علیه برخی چهره‌های مسلمان و مهاجران، از جمله عبدالرحمان السید و جامعه سومالیایی‌تبار آمریکا، را تشدید کرده است. منتقدان معتقدند چنین اظهاراتی به تشدید تبعیض و اسلام‌هراسی در جامعه آمریکا دامن زده است.

تجمع دالتون در شرایطی برگزار شد که رقابت‌های انتخاباتی میان‌دوره‌ای آمریکا وارد مرحله حساس خود شده است. ترامپ در این مراسم علاوه بر طرح مواضع ضد مهاجرتی و اظهاراتش درباره ایران، از نامزدهای جمهوری‌خواه، مایک کالینز و ریک جکسون، نیز حمایت کرد؛ ترامپی که کماکان در شیب نزولی شدید محبوبیت خود میان مردم ایالات متحده قرار گرفته است.

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