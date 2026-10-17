به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان، به مناسبت روز جهانی غذا و روز جهانی ریشه‌کنی فقر در پیامی اعلام کرد که نظام اقتصادی سراسر جهان را در چنگال خود گرفتار کرده است و همین بی‌عدالتی اقتصادی موجب شده است که تمام بشریت قربانی نظام طبقاتی شود.

وی گفت: ثروتمندان با انباشتن ثروت، روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند، در حالی که فقرا به دلیل شرایط نامساعد و نبود فرصت‌های برابر، حتی از تأمین نان شب خود نیز محروم مانده‌اند. کمونیسم و سوسیالیسم با شعارهایی ظاهراً جذاب ظهور کردند، اما نتوانستند عدالت اقتصادی را برای بشریت به ارمغان بیاورند؛ بلکه وضعیت انسان‌ها از گذشته نیز بدتر شد.

ساجد نقوی با اشاره به جایگاه سازمان ملل متحد گفت: این سازمان در ظاهر نهادی مورد توافق جهانی است که برای افزایش آگاهی عمومی درباره موضوعات مختلف، روزهایی را به مناسبت‌های گوناگون اختصاص داده است؛ با این حال، این نهاد که در ظاهر قدرتمند به نظر می‌رسد، باید اقدامات عملی انجام دهد.

وی افزود: بر اساس آمارهای پیشین خود سازمان ملل متحد، بیش از ۲۰ درصد جمعیت جهان برای تأمین غذای روزانه خود با مشکل روبه‌رو هستند و علت اصلی این وضعیت، نظام اقتصادی تحمیل‌شده و شیوه ظالمانه حکمرانی است.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: اسلام، نظامی جامع برای زندگی است که از حقوق اساسی برابر، عدالت اقتصادی و حکمرانی عادلانه دفاع می‌کند.

وی نظام حکومتی امام علی(ع) را نمونه‌ای برجسته از این رویکرد دانست که در زمینه عدالت و انصاف، تا همیشه چراغ راه بشریت خواهد بود.

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