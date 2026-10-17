هشدار نهایی نیروهای مسلح یمن؛ سه گزینه پیش روی نیروهای وابسته به ریاض در تعز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته آخرین فراخوان خود را خطاب به گروه‌های مسلح وابسته به ریاض که در شهر تعز مستقر هستند، صادر کردند و از آن‌ها خواستند این شهر را ترک کنند و تعز را بدون درگیری تحویل دهند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این فراخوان در حالی مطرح شد که به نظر می‌رسد زمان آغاز عملیات برای ورود نیروهای مسلح یمن به شهر تعز نزدیک شده است. نیروهایی که از محورهای غربی و شرقی پیشروی کرده، کنترل ورودی شمالی شهر تعز را به‌طور کامل در اختیار گرفته و در منطقه «صبر الموادم» در حاشیه جنوبی این شهر، نفوذ کرده‌اند.

با این حال، برخی گروه‌های مسلح وابسته به ریاض به‌ویژه نیروهای وابسته به حزب «اصلاح»، همچنان به مداخله عربستان برای متوقف کردن پیشروی نیروهای مسلح یمن به سمت مرکز استان تعز امید بسته‌اند. به نظر می‌رسد این گروه‌ها به وعده‌های عربستان برای تغییر موازنه نبرد به سود خود تکیه کرده‌اند و این واقعیت را نادیده می‌گیرند که تمام خطوط دفاعی شهر تعز تاکنون سقوط کرده است.

مقام‌های محلی وابسته به دولت یمن در تعز اعلام کردند که طی دو روز گذشته، خروج شماری از فرماندهان نظامی وابسته به ریاض از شهر را تأمین کرده‌اند. این فرماندهان پس از موافقت با پیشنهاد نیروهای مسلح یمن برای خروج به مناطق خارج از کنترل این نیروها، شهر تعز را ترک کردند.

در مقابل، به نظر می‌رسد گروه‌های مسلح وابسته به عربستان که همچنان در این شهر سه‌میلیون‌نفری حضور دارند، خود را برای جنگ خیابانی آماده می‌کنند؛ بی‌آنکه مخالفت گسترده مردم با کشاندن شهر به درگیری را در نظر بگیرند. این وضعیت ممکن است نیروهای مسلح یمن را به اجرای عملیات نظامی در داخل شهر وادار کند. عملیاتی که در آن تلاش خواهند کرد از آسیب دیدن ساکنان جلوگیری کنند.

پس از آنکه نیروهای مسلح یمن آخرین خطوط دفاعی گروه‌های وابسته به ریاض را در حاشیه شهر تعز درهم شکستند و کنترل مهم‌ترین مواضع طبیعی و مرتفع پیرامون آن را به دست گرفتند، نیروهای مسلح وابسته به حزب «اصلاح» و چند گروه نظامی دیگر وابسته به ریاض، تبدیل محله‌های مسکونی حومه تعز به خطوط دفاعی جدید را آغاز کردند.

در همین حال، نیروهای مسلح یمن شامگاه دو روز پیش به درخواست میانجیگران قبایلی، مهلتی تازه به مدت ۴۸ ساعت به افراد مسلح باقی‌مانده در شهر تعز دادند. با نزدیک شدن به پایان این مهلت، جنگنده‌های ائتلاف سعودی حملات هوایی خود به حومه تعز را تشدید کردند. به گفته یک منبع محلی که با روزنامه «الأخبار» گفت‌وگو کرده است، این حملات می‌تواند پیامی به گروه‌های مسلح وابسته به ریاض باشد مبنی بر اینکه در صورت ادامه مقاومت، احتمال پشتیبانی هوایی از آن‌ها وجود دارد.

سقوط جبل هان، راه پیشروی به غرب تعز را هموار می‌کند

بر اساس روند عملیات نظامی، تسلط نیروهای مسلح یمن بر کوه راهبردی «جبل هان» که بر بیشتر محله‌های غربی شهر تعز اشراف دارد، گروه‌های مسلح مستقر در این شهر را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد و فرصت مانور نظامی را از آن‌ها می‌گیرد.

این کوه آخرین موضع مرتفع و تکیه‌گاه گروه‌های مسلح وابسته به ریاض در محور غربی شهر تعز به شمار می‌رود. سقوط آن به معنای محروم شدن این گروه‌ها از آخرین سکوی دیده‌بانی و آتش مسلط بر محورهای پیشروی نیروهای مسلح یمن، خواهد بود و مسیر حرکت این نیروها به سوی ورودی غربی شهر تعز را هموار می‌کند.

این اتفاق عملاً رخ داده است. چرا که درگیری‌ها به منطقه «فرودگاه قدیمی» واقع در محله‌های غربی شهر تعز، کشیده شده است. همچنین منابع میدانی تأیید کرده‌اند که نیروهای مسلح یمن به سمت محله «عقاقه» در نزدیکی دانشگاه شهر تعز در غرب این شهر، پیشروی کرده‌اند و درگیری‌ها به محوطه دانشگاه نیز گسترش یافته است.

نیروهای مسلح یمن پیش‌تر کنترل ایست بازرسی «الهنجر» را که مهم‌ترین نقطه بازرسی در ورودی غربی شهر تعز محسوب می‌شود، به دست گرفته بودند. این نیروها همچنین بر «جبل الأسود»، «الصیاحی» و منطقه «حذران» مشرف بر جاده تعز ـ الحدیده، مسلط شده‌اند. تحولی که محله‌های جنوبی و غربی مرکز استان تعز را در تیررس مستقیم آتش نیروهای مسلح یمن، قرار می‌دهد.

سه گزینه پیش روی حزب اصلاح؛ تسلیم سلاح، خروج یا رویارویی

هم‌زمان، شماری از چهره‌های اجتماعی بانفوذ تعز تلاش‌های میانجیگرانه‌ای را برای جلوگیری از خونریزی و حفاظت از اموال عمومی و خصوصی ادامه می‌دهند.

بر اساس گزارش منابع سیاسی و رسانه‌ای، میانجیگران سه گزینه را به رهبران حزب «اصلاح» پیشنهاد کرده‌اند. گزینه نخست، تسلیم سلاح‌ها در برابر دریافت تضمین‌های امنیتی که به آن‌ها اجازه دهد پس از ورود نیروهای مسلح یمن به شهر تعز، زندگی عادی خود را ادامه دهند. گزینه دوم، ترک مرکز استان تعز و عزیمت به عدن، همراه با سلاح‌های شخصی و خودروهایشان از طریق مسیرهای مشخصی است که مناطق «نجد قسیم» و «التربه» را در بر می‌گیرد. آخرین گزینه هم ادامه مقاومت و مواجهه با سرنوشت نبرد نظامی در صورت شکست تلاش‌ها برای دستیابی به توافق است.

این منابع درباره خطر تبدیل شدن محله‌های مسکونی شهر تعز به میدان جنگ هشدار داده و تأکید کرده‌اند که نیروهای مسلح یمن اجازه نخواهند داد از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی استفاده شود.

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