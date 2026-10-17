به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با تشریح انواع ظلم از منظر قرآن کریم و روایات اهل‌بیت(ع)، تأکید کرد: ظلم تنها به معنای آزار جسمی یا تعدی مستقیم به دیگران نیست، بلکه شرک، ارتکاب گناه، پایمال کردن حقوق مردم، کوتاهی در انجام مسئولیت‌ها و حمایت از ستمگران نیز از مصادیق ظلم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آیه ۸۲ سوره انعام، اظهار کرد: قرآن کریم کسانی را که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به شرک آلوده نکرده‌اند، برخوردار از امنیت و هدایت می‌داند. انسان با مشاهده نشانه‌های عظمت خداوند در آفرینش، از آسمان‌ها و نظم خورشید و ماه گرفته تا تنوع موجودات، زیبایی طبیعت و توانایی‌های شگفت‌انگیز بدن انسان، باید در برابر پروردگار خاضع باشد. با وجود این همه نشانه و نعمت، روی آوردن به شرک از مصادیق ظلم است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) افزود: یکی دیگر از انواع ظلم، گناه و تجاوز از حدود الهی است. خداوند از گناه انسان‌ها زیان نمی‌بیند؛ بلکه این خود انسان است که با ارتکاب گناه به خویش و دیگران آسیب می‌رساند. برای نمونه، رواج دروغ اعتماد عمومی را از بین می‌برد و تهمت، اهانت و تخریب آبروی افراد موجب می‌شود انسان‌های شایسته از حضور در عرصه‌های اجتماعی بترسند و جامعه از توانایی‌های آنان محروم شود.

قاضی عسکر با بیان اینکه قتل ناحق و پایمال کردن حقوق دیگران نیز از مصادیق روشن ظلم است، گفت: قرآن کریم درباره کشتن انسان بی‌گناه هشدار داده و برای خون مظلوم، حقوق و احکام مشخصی در نظر گرفته است. همچنین کسانی که حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و به آنان زیان می‌رسانند، مسئول رفتار خود هستند و نمی‌توانند پیامدهای اعمالشان را نادیده بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه ظلم ممکن است در رفتارهای روزمره و مسئولیت‌های اجتماعی نیز بروز کند، تصریح کرد: کاسب نباید از ناآگاهی مشتری سوءاستفاده کند، کارمند نباید مردم را بی‌دلیل معطل بگذارد و مسئولان نیز باید وظایف خود را با دقت و رعایت حقوق مردم انجام دهند. هرکس مسئولیتی را می‌پذیرد، در برابر افرادی که به او مراجعه می‌کنند وظیفه دارد و کوتاهی در انجام این وظیفه می‌تواند مصداق ظلم باشد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین علی(ع)، سه نشانه برای ستمگران برشمرد و اظهار کرد: نخست، نافرمانی از مقام بالاتر و سرپیچی از حق؛ دوم، ستم به افراد ضعیف‌تر و کسانی که توان دفاع از حقوق خود را ندارند؛ و سوم، همراهی و حمایت از ستمگران است. بنابراین، ظلم تنها به رفتار مستقیم فرد با دیگران محدود نمی‌شود، بلکه پشتیبانی از کسانی که به مردم ستم می‌کنند نیز مسئولیت‌آور است.

قاضی عسکر با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره همکاری با ستمگران، خاطرنشان کرد: در این روایت، امام به یکی از افرادی که با برخی کارگزاران ظالم همکاری داشت، هشدار داد که در روز قیامت در شمار یاوران ستمگران قرار نگیرد. این تذکر چنان در او اثر گذاشت که بنا بر نقل روایت، تا پایان عمر اندوهگین بود. قرآن کریم نیز در آیه ۱۱۳ سوره هود، از تمایل و تکیه بر ستمگران نهی می‌کند.

وی در ادامه با استناد به روایات اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: کسی که از راه ظلم و باطل در پی کسب عزت و جایگاه باشد، سرانجام با ذلت روبه‌رو خواهد شد. در آموزه‌های دینی، ظلم از عواملی معرفی شده که دوام حکومت‌ها و روابط اجتماعی را تهدید می‌کند؛ زیرا هیچ جامعه‌ای با پایمال شدن حقوق مردم نمی‌تواند به عدالت و پایداری دست یابد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت از رفتارهای فردی و اجتماعی گفت: هرکس باید مراقب باشد به همسر، فرزندان، همسایگان، همکاران و افرادی که با او سروکار دارند، ستم نکند. حتی در فضای مجازی نیز انتشار مطالب نادرست، تخریب افراد و آسیب زدن به آبروی دیگران می‌تواند از مصادیق ظلم باشد. وی همچنین بر انس بیشتر با نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه تأکید کرد و با اشاره به دعایی از امام سجاد(ع)، پناه بردن به خداوند از یاری رساندن به ستمگران را از آموزه‌های مهم دینی دانست.

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