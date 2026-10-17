به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اکرم بزی، کارشناس لبنانی مسائل خاورمیانه، در گفت‌وگو با شبکه خبری «العهد» درباره روند تحولات جنگ در یمن تصریح کرد: تبادل آتش و درگیری در استان‌های تعز، لحج و مأرب یمن در جریان است.

بزی افزود: دولت صنعا و نیروهای مسلح یمن بر مناطقی در جبهه‌های تعز کنترل آتش دارند و عربستان و متحدانشان دچار آشفتگی و پریشانی شده‌اند.

این کارشناس لبنانی تصریح کرد: جنبش انصارالله از نظر اخلاقی به اصول و قوانین جنگ پایبند است، اما عربستان از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.

وی افزود: عناصر مزدور وابسته به عربستان در یمن خانه‌ها را در تعز محاصره کرده‌اند و از رسیدن نیازمندان به بیمارستان‌ها جلوگیری می‌کنند.

اکرم بزی با بیان اینکه پهپادها و موشک‌های انصارالله تمام سواحل غربی یمن را در کنترل خود دارند، گفت: چهار هزار رزمنده انصارالله سواحل غربی را در کنترل دارند و عناصر مزدور وابسته به عربستان در مقابل آنها در حال فروپاشی صفوف خود هستند.

این کارشناس تصریح کرد: پهپادها و موشک‌های انصارالله منطقه پرواز ممنوع کامل بر فراز حریم هوایی عربستان سعودی اعمال می‌کنند.

یمن در هفته‌های اخیر صحنه تشدید درگیری‌ها میان نیروهای مسلح این کشور و شبه‌نظامیان مورد حمایت عربستان در برخی مناطق بوده است. نیروهای مسلح یمن در این مدت علاوه بر کنترل مناطق راهبردی مهم، پایگاه‌ها و تأسیسات اقتصادی به‌ویژه نفت و گاز عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده‌اند.

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