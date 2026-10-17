به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خاخام افراطی اسرائیلی، دوف لیئور، با صدور فتوایی جنجالی، چیدن و سرقت محصول زیتون فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را برای شهرک‌نشینان صهیونیست مجاز دانست و مدعی شد زمین‌های فلسطینیان متعلق به یهودیان است. این فتوا در حالی صادر شده که فصل برداشت زیتون در فلسطین به اوج خود رسیده و کشاورزان فلسطینی با حملات ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان مواجه‌اند.

لیئور که به‌عنوان مرجع معنوی ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی، و حزب راست افراطی «عوتسما یهودیت» شناخته می‌شود، در فتوای خود ادعا کرد که زمین‌های فلسطینیان «متعلق به ملت یهود» است و عرب‌ها در طول تاریخ این اراضی را از یهودیان خریداری نکرده‌اند. وی حتی پا را فراتر گذاشت و اراضی در اختیار فلسطینیان را «زمین‌های غصب‌شده» توصیف کرد و مدعی شد که چیدن محصول زیتون آنان، حتی در مناطقی دور از شهرک‌های صهیونیست‌نشین، سرقت محسوب نمی‌شود، بلکه اجرای فرمانی توراتی برای تثبیت مالکیت یهودیان بر این سرزمین‌هاست.

این فتوا در واکنش به موضع هفت خاخام از شهرک‌های منطقه «گوش عتصیون» در جنوب بیت‌لحم صادر شد که برداشت زیتون از زمین‌های فلسطینیان را سرقت و از نظر شرعی ممنوع دانسته بودند. این خاخام‌ها پیشنهاد کرده بودند داوطلبانی محصول زیتون را برداشت کنند و پس از کسر هزینه‌ای اندک، آن را به صاحبان فلسطینی زمین‌ها تحویل دهند؛ پیشنهادی که در برابر فتوای دوف لیئور، مبنی بر مجاز بودن برداشت محصول فلسطینیان، قرار دارد.

هم‌زمان با این تحولات، کمیته مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی فلسطین از ثبت بیش از ۱۳۶ مورد حمله ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در جریان فصل برداشت زیتون خبر داده است. این حملات شامل آتش‌زدن مزارع، بیرون‌راندن کشاورزان از زمین‌هایشان و ضرب‌وشتم آنان بوده است. صدور این فتوا در چنین شرایطی، نگرانی‌ها درباره تشدید تعرض به اموال کشاورزان فلسطینی و محدودتر شدن دسترسی آنان به زمین‌های زراعی‌شان را افزایش می‌دهد.

در مقابل، شیخ محمد احمد حسین، مفتی قدس و سرزمین‌های فلسطینی، با صدور فتوایی خرید روغن زیتون و محصولاتی را که شهرک‌نشینان از فلسطینیان سرقت کرده و دوباره در بازار عرضه می‌کنند، به‌صراحت حرام اعلام کرد.

وی تأکید کرد که خرید این محصولات به معنای تشویق اشغالگران به غارت منابع و دارایی‌های فلسطینیان است.

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