اقدام مجید مجیدی در پاسداشت یاد شهدای میناب ستودنی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور پیامی، ضمن تبریک دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی بوسان برای اثر ارزشمند «غذای نیمروز» به استاد مجیدی، از اقدام ایشان در تقدیم این افتخار به مردم سرافراز ایران و پاسداشت مقام والای مادران شهدا و یاد شهدای مظلوم میناب و جنگ تحمیلی۴۰ روزه، تقدیر و تشکر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مجید مجیدی

هنرمند فرهیخته و فرهمند کشور

سلام علیکم

کسب جایزه بزرگ بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان توسط اثر ارزشمند «غذای نیمروز»، مایه خرسندی و افتخار است و بار دیگر ظرفیت و توانمندی سینمای ایران را در عرضه آثار تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشت. این جایزه که در امتداد جوایز پیشین بین المللی و ملی جنابعالی و به واسطه تواناییهای هنری و فنی و تکنیکی شما به جنابعالی تعلق گرفته است بار دیگر تحسین اهالی هنر و فرهنگ نسبت به خالق آثار ماندگاری چون "محمد رسول الله"، "بچه های آسمان" و "رنگ خدا " را برانگیخت.

بی‌تردید آنچه به این رویداد جلوه‌ای ماندگار بخشید، بهره‌گیری شایسته جنابعالی از این فرصت برای بازتاب صدای مظلومیت و اقتدار ملت بزرگ ایران و یادآوری حقیقتی بود که در فراسوی هیاهوها و روایت‌های یک‌سویه، همچنان زنده و استوار است: ملت ایران، ملتی ریشه‌دار، عزتمند و مقاوم است که در برابر فشارها و تحمیل‌های ظالمانه، بر هویت، استقلال و کرامت خویش پای می‌فشارد.

حضور آگاهانه و مسئولانه در چنین محافلی، هنگامی که با زبان هنر و بیانی برخاسته از وجدان انسانی و تعلق خاطر به میهن همراه می‌شود ، می‌تواند فراتر از مرزهای جغرافیایی اثرگذار باشد و تصویری واقعی‌تر از رنج‌ها، ایستادگی‌ها و آرمان‌های یک ملت به جهانیان ارائه کند. اقدام جنابعالی در تقدیم این افتخار به مردم سرافراز ایران و پاسداشت مقام والای مادران شهدا و یاد شهدای مظلوم میناب و جنگ تحمیلی۴۰ روزه اخیر ، جلوه‌ای از همین پیوند عمیق میان هنر، هویت ملی و ارزش‌های متعالی انسانی است.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به جنابعالی و خانواده بزرگ سینمای ایران، از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در آفرینش آثار ماندگار، معرفی شایسته فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی و اعتلای نام ایران عزیز در عرصه‌های جهانی مسئلت دارم.

محمدحسین موسی پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی



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