رویارویی با اسرائیل نبردی تمدنی و تاریخی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در گفت‌وگو با النشره گفت: آنچه در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد (آزادی جنوب لبنان) برای دشمن غیرقابل قبول بود و آنها نمی‌توانستند آن را بپذیرند؛ بنابراین این رویارویی صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه نبردی تمدنی، فرهنگی و تاریخی است.

الخطیب گفت: مردم و فرزندان ما مسئولیت‌های خود را رها نکردند، بلکه بهای سنگینی را با شهادت پرداختند و بسیاری از خانه‌ها و زیرساخت‌های خود را از دست دادند. دشمنان شما، دشمنان مقاومت و دشمنان این جامعه، اکنون بر تحریف آنچه مقاومت انجام داده است تمرکز کرده‌اند و سعی دارند مردم را متقاعد کنند که در این رویارویی اشتباه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: آنها بر تسلیم تمرکز دارند، نه بر رویارویی؛ این تبلیغات با هدف متقاعد کردن ما صورت می‌گیرد که آنچه اتفاق افتاده، شکستی برای مردم ما بوده است. ممکن است آنچه اتفاق افتاده را یک عقب‌گرد یا لغزش بنامیم، اما این پایان راه نیست.

او تصریح کرد: این نبرد در واقع نتیجه فرآیندی بود که قبل از آن آغاز شد، زمانی که غرب به نمایندگان و ایادی خود تکیه کرد تا به عنوان جایگزین دشمن اصلی عمل کنند. آنها جنگ فرهنگی علیه ما به راه انداختند، دین و اسلام ما را هدف قرار دادند و سعی کردند بر فرزندان و نسل‌های آینده ما تأثیر بگذارند و آنها را از نظر فرهنگی به دشمنی با ما تبدیل کنند.

مقاومت فرهنگی پیش از مقاومت نظامی

وی افزود: آنها تا حدودی در این امر موفق شدند، اما پس از ظهور مقاومت، نتوانستند به هدف نهایی خود دست یابند. پیش از مقاومت نظامی، مقاومت فرهنگی توسط مردم، خانواده‌ها و علمای ما در برابر غرب‌گرایی وجود داشت. آنها در نبردهای مختلفی که ما انجام دادیم، استقامت کردند.

الخطیب گفت: ما در خط مقدم کسانی بودیم که با این دشمن مقابله می‌کردند و پس از سقوط جایگزین، دشمن اصلی ظهور کرد. هنگامی که جایگزین شکست خورد، آمریکا و غرب، به همراه برخی از کشورهای عربی، برای دستیابی به آنچه جایگزین نتوانسته بود، وارد این رویارویی شدند. اما آنچه اتفاق افتاد، تلاشی برای کاهش پیامدهای شکست‌های قبلی دشمن، به ویژه شکست‌های سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۶ بود.

وی بیان کرد: آنها از اینکه پس از همه اتفاقاتی که افتاده بود، توانستیم دشمن اسرائیلی را از لبنان بیرون کنیم، شگفت‌زده شدند، چیزی که دولت‌ها و رژیم‌های عربی در نبردهای متعدد نتوانسته بودند به آن دست یابند. آنچه جبل عامل و به ویژه جوانان و مردم ما در ۲۵ مه سال ۲۰۰۰ با بیرون راندن دشمن اسرائیلی بدون توافق یا تسلیم به دست آوردند، دستاورد بزرگی است.

وی گفت: آنچه در سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد برای دشمن غیرقابل قبول بود. بنابراین این رویارویی صرفاً یک نبرد نظامی نیست، بلکه نبردی تمدنی، فرهنگی و تاریخی است. آنچه اتفاق افتاده صرفاً مرحله‌ای از این درگیری است که از نظر ما تنها با پیروزی یک طرف بر طرف دیگر پایان می‌یابد. یا ما می‌مانیم یا آنها. ما باور نداریم که آنها بتوانند وجود ما را بپذیرند، همان‌طور که ما نمی‌توانیم آنها را بپذیریم.

الخطیب خطاب به حامیان مقاومت گفت: ما پیروزی خود را با خنثی کردن اهداف دشمن محقق شده می‌دانیم. هدف آنها این است که شما تسلیم شوید و آمادگی خود را برای پذیرش هر آنچه که آنها دیکته می‌کنند اعلام کنید. اما ما برافراشتن پرچم تحقیر و تسلیم شدن در برابر این دشمن را بر نمی‌تابیم.

او افزود: دشمن از حمایت تسلیلیحاتی، اطلاعاتی و فناوری جهانی برخوردار است، اما در تسلیم کردن ما ناکام ماند. آنها در دستیابی به هدف خود که مطیع کردن روانی ما بود، شکست خوردند. این مسائل قابل تغییر هستند، اما آنچه ثابت می‌ماند این است که عزت متعلق به خدا، پیامبر او و مؤمنان است.

او در پایان تأکید کرد: نباید اجازه دهیم دشمن به هدف خود برسد و نباید در دام این باور بیفتیم که شکست خورده‌ایم، زیرا این شکست واقعی است. پیروزی در پایداری، ایمان به خدا و اطمینان به این است که او با ما و با مظلومان و حق‌طلبان است.

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