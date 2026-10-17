به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره استفاده از مادر بمب‌ها توسط آمریکایی‌ها علیه ایران واکنش نشان داد.

متن یادداشت به‌شرح زیر است:

عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!

بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!

این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام، قربان!

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