  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

سردار ابن‌الرضا خطاب به آمریکایی‌ها: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر می‌دهد؛ باید بگویید سلام قربان!

۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
کد مطلب: 1879028
سردار ابن‌الرضا خطاب به آمریکایی‌ها: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر می‌دهد؛ باید بگویید سلام قربان!

سرپرست وزارت دفاع تاکید کرد: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سیدمجید ابن‌الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره استفاده از مادر بمب‌ها توسط آمریکایی‌ها علیه ایران واکنش نشان داد.

متن یادداشت به‌شرح زیر است:

عناوین و ابعاد بمب‌ها اهمیتی ندارند!

بمب‌های شما جای دیگری منفجر می‌شوند؛ در حیثیت جهانی‌تان، اقتصاد آمریکا و حتی معادلات انتخاباتی‌تان!

این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر داده و شما را به جایی رسانده که از همین حالا باید بگویید: سلام، قربان!

.

سردار ابن‌الرضا خطاب به آمریکایی‌ها: این قدرت موشکی ماست که معادلات را تغییر می‌دهد؛ باید بگویید سلام قربان!

..........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha