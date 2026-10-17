به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» به نویسندگی و کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی، در شصت‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا در ترکیه به نمایش درمی‌آید. این فیلم در بخش «Film Forum» و برنامه ویژه «ریشه‌ها، نور و دوربین» حضور خواهد داشت؛ برنامه‌ای که به معرفی آثار و فیلمسازانی اختصاص دارد که در شرایط دشوار، به‌ویژه در سایه جنگ و اشغال، به فعالیت سینمایی خود ادامه می‌دهند.

روایتی از کودکان غزه در سایه جنگ

برنامه «ریشه‌ها، نور و دوربین» در بخش سینمای بین‌الملل جشنواره، آثاری از ایران، لبنان، اوکراین و فلسطین را گرد هم می‌آورد و بر نقش سینما در بازتاب تجربه‌های انسانی در دوران درگیری و بحران تأکید دارد. «سرزمین فرشته‌ها» نیز با محوریت زندگی و رؤیاهای کودکان در بستر جنگ غزه، رنج‌های انسانی و پیامدهای جنگ بر زندگی کودکان را به تصویر می‌کشد.

در خلاصه داستان رسمی فیلم سرزمین فرشته ها آمده‌ است: «در سرزمین فرشته‌ها زنی با عشق و مقاومت معجزه‌ای را رقم می‌زند…»به گفتۀ منتقدان، پس از فیلم ماندگار بازمانده (ساخته زنده‌یاد سیف‌الله داد) با دومین فیلم قابل توجه سینمای ایران درباره فلسطین مواجه می‌شویم.

سلاف فواخرجی، بازیگر سوری، در این فیلم ایفای نقش کرده و بازیگرانی از میان کودکان ایرانی و عرب نیز در آن حضور دارند. نمایش این اثر در جشنواره آنتالیا، نخستین نمایش آن در ترکیه خواهد بود.

از جوایز جشنواره فجر تا رقابت اسکار ۲۰۲۷

«سرزمین فرشته‌ها» پیش از این در چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر موفق به کسب پنج سیمرغ بلورین در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردانی، بازیگر نقش اول زن، طراحی صحنه و جلوه‌های ویژه بصری شده است. این فیلم همچنین در رویدادهای سینمایی بین‌المللی، از جمله جشنواره بین‌المللی فیلم مسلمان کازان در روسیه و جشنواره سلیمانیه عراق، حضور داشته است.

این اثر در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ به‌عنوان نماینده رسمی سینمای ایران برای بررسی در بخش فیلم بلند بین‌المللی نودونهمین دوره جوایز اسکار انتخاب شد. هرچند این انتخاب به معنای معرفی فیلم از سوی ایران برای رقابت در این بخش است و به‌خودی‌خود حضور آن در فهرست نهایی نامزدها را تضمین نمی‌کند.

شصت‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم پرتقال طلایی آنتالیا از ۲۴ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، برابر با ۲ تا ۹ آبان ۱۴۰۵، در شهر آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود. این جشنواره که نخستین دوره آن در سال ۱۹۶۴ برگزار شد، قدیمی‌ترین جشنواره فیلم ترکیه به شمار می‌رود و از رویدادهای مهم سینمایی این کشور است که هر سال میزبان آثار داخلی و بین‌المللی و گردهمایی فیلمسازان و فعالان صنعت سینماست.

پخش بین‌الملل فیلم سینمایی «سرزمین فرشته‌ها» برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

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