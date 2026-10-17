به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) و مدیر حوزه علمیه عروةالوثقی در لاهور پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعه در مسجد بیت‌العتیق هشدار داد که تلاش برای تحریک مردم به نام حرمین شریفین و افزایش تنش‌های فرقه‌ای در پاکستان، بسیار خطرناک است.

وی با اشاره به وضعیت مسلمانان مظلوم غزه گفت: کشورهای اسلامی که از ارتش‌های قدرتمندی برخوردارند، بارها با درخواست کمک مردم غزه مواجه شدند، اما اقدام عملی مؤثری برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی انجام ندادند. به گفته او، این سکوت موجب جسارت بیشتر ظالمان شد و دامنه جنگ از غزه به لبنان، ایران و یمن گسترش یافت.

نقوی افزود: هدف از حمله به این جبهه‌ها و محاصره آن‌ها، از بین بردن جبهه مقاومت است و تنها جرم یمن این بوده که در حمایت از غزه و فلسطین، نقش عملی ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه شمار زیادی از اهل سنت از فلسطین و مقاومت در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، اظهار داشت: برخی گروه‌های تکفیری، ناصبی و سازمان‌های ممنوعه از هویت اهل سنت برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند. او تأکید کرد گفتمان رسمی دولت باید از گفتمان خوارج و گروه‌های ممنوعه متمایز باشد.

رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) هشدار داد: اگر آتش اختلافات فرقه‌ای در پاکستان شعله‌ور شود، پیامدهای آن ممکن است مانند جنگ افغانستان تا چندین دهه باقی بماند.

وی از نخست‌وزیر پاکستان خواست از اظهارات تحریک‌آمیز به نام حرمین شریفین پرهیز کند و مسائل حساس را از طریق دیپلماسی و مذاکره حل‌وفصل کند.

نقوی همچنین گفت: کمک واقعی به عربستان سعودی، حمایت از حملات بیشتر به یمن نیست؛ بلکه باید در مسیر آشتی میان دو کشور، پایان دادن به حملات و رفع محاصره گام برداشت. به گفته او، پاکستان می‌تواند با کمک به برقراری صلح میان عربستان و یمن، خدمت بزرگی انجام دهد.

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