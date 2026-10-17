به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس اعلام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا، این کاروان در ادامه کمک‌های بشردوستانه عتبه مقدس حسینی به ملت ایران ارسال شده است.

عتبه مقدس حسینی پیش از این نیز در قالب دومین کاروان کمک‌های بشردوستانه خود، ۲۳ دستگاه آمبولانس به ایران اهدا کرده بود.

به گفته مقامات ذی‌ربط، این آمبولانس‌ها نقش چشمگیری در ارتقای توان لجستیکی، نوسازی ناوگان امدادی و تسریع روند امدادرسانی و درمان مجروحان و آسیب‌دیدگان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به ایران داشته‌اند.

این کمک‌ها نمادی از همبستگی و همدردی ملت عراق، مرجعیت عالی و مسئولان عتبات مقدس با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام سرکنسولگری ایران در کربلا، پیگیری‌ها برای تداوم این کمک‌ها و رفع چالش‌ها و کمبودهای موجود در حوزه امداد و درمان، با جدیت و بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

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