به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر عشقی، تهیه‌کننده، سردبیر و نویسنده برنامه «قله‌های تلاوت»، با اشاره به ساختار متفاوت این برنامه گفت: «قله‌های تلاوت» با هدف معرفی تلاوت‌های شاهکار و ماندگار قاریان مشهور جهان در ۱۰۰ قسمت ۱۰ دقیقه‌ای تولید شده است و در هر قسمت، پنج اثر شاخص از یکی از قاریان برجسته جهان قرائت معرفی می‌شود.

وی افزود: در طراحی این برنامه تلاش کرده‌ایم با بهره‌گیری از ریتمی تند و روایتی کوتاه، در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه، ضمن معرفی فرازهای طلایی تلاوت‌ها، اطلاعاتی درباره زمان و مکان اجرا و همچنین روایت‌های کمتر شنیده‌شده از پشت صحنه این آثار در اختیار مخاطبان قرار دهیم.

عشقی با تأکید بر اینکه معرفی تلاوت‌های ماندگار می‌تواند فراتر از پخش صرف آثار صوتی باشد، اظهار کرد: برای مثال، تلاوت مشهور سوره یوسف با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد بارها از رادیو پخش شده است، اما آشنایی با جزئیات آن که در سال ۱۹۵۳ میلادی، در مراسم عروسی نورالدین، فرزند حاج احمد ططری، از تاجران شهر حلب، در قصر جابری اجرا شده است و روایت استقبال گسترده مردم از این قاری برجسته، می‌تواند برای شنوندگان جذاب و شنیدنی باشد.

تهیه‌کننده برنامه «قله‌های تلاوت» همچنین به ماجرای تلاوت سوره‌های فاطر و بینه با صدای استاد عبدالفتاح شعشاعی در مسجد الاحمدیه بغداد اشاره کرد و گفت: ازدحام جمعیت برای دیدن این استاد، به شکستن دست وی و انتقالش به بیمارستان انجامید. روایت چنین اتفاقاتی در کنار معرفی ویژگی‌های هنری تلاوت‌ها، به جذابیت برنامه افزوده و مخاطب را با ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ قرائت قرآن آشنا می‌کند.

وی با اشاره به استقبال علاقه‌مندان هنر تلاوت از این رویکرد بیان کرد: هدف ما این است که مخاطبان در کنار شنیدن آثار فاخر، با زمینه‌های تاریخی و روایت‌های پیرامون آنها نیز آشنا شوند و ارتباط عمیق‌تری با میراث ارزشمند تلاوت قرآن کریم برقرار کنند.

عشقی در ادامه از قرار گرفتن هدفمند این برنامه در جدول پخش شبکه رادیویی قرآن در دوره مدیریت جدید خبر داد و افزود: بر اساس این برنامه‌ریزی، هر روز ساعت ۸:۲۰ صبح، پس از پخش خبر، ابتدا برنامه «قله‌های تلاوت» به معرفی یکی از قاریان برجسته اختصاص دارد و بلافاصله پس از آن، یکی از تلاوت‌های فاخر و ماندگار همان استاد پخش می‌شود.

برنامه «قله‌های تلاوت» به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی امیر عشقی و با گویندگی و اجرای محمدهادی صلح‌جو، کاری از گروه تلاوت و نغمات شبکه رادیویی قرآن که در راستای معرفی گنجینه تلاوت‌های ماندگار جهان اسلام از این شبکه پخش می‌شود.

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