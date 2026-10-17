به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید رحیم توکل در مراسم شام میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین نقش فرشتگان در زندگی انسان و شرایط بهره‌مندی از امداد الهی، بر اهمیت ایمان، تقوا، وفاداری به عهد و هماهنگی گفتار و کردار تأکید کرد.

وی با اشاره به مأموریت‌های گوناگون فرشتگان در نظام آفرینش اظهار داشت: برخی فرشتگان مأموریت‌های عمومی دارند و اعمال انسان را ثبت می‌کنند یا به فرمان خداوند از او حفاظت می‌کنند؛ اما گروهی از فرشتگان نیز مأمور یاری و بشارت به بندگانی هستند که شرایط لازم را در مسیر ایمان و استقامت به دست آورده‌اند.

آیت‌الله توکل با اشاره به آیات سوره فصلت درباره کسانی که می‌گویند پروردگار ما خداست و سپس استقامت می‌کنند، خاطرنشان کرد: ایمان حقیقی تنها به بیان زبانی محدود نمی‌شود، بلکه باید در رفتار و عمل انسان نیز آشکار باشد. هماهنگی زبان و دل و پایبندی به آنچه انسان بر زبان می‌آورد، از نشانه‌های صداقت و دوری از دورویی است.

این استاد حوزه علمیه با انتقاد از فاصله میان شعار و عمل، گفت: همان‌گونه که قرآن کریم کسانی را که به گفته‌های خود عمل نمی‌کنند، مورد نکوهش قرار می‌دهد، مسئولان نیز باید به وعده‌های خود در برابر مردم پایبند باشند و در میدان عمل، مسئولیت‌هایشان را به‌درستی انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت قرار گرفتن خداوند در مرکز زندگی انسان افزود: انسان گاهی به جای بندگی خداوند، از خواسته‌های نفسانی، ثروت، مقام و ریاست پیروی می‌کند و منافع دنیوی را بر ارزش‌های دینی ترجیح می‌دهد.

آیت‌الله توکل با اشاره به ماجرای عمرو عاص و معاویه، این رفتار را نمونه‌ای از مقدم دانستن منافع مادی بر حق و حقیقت دانست.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگرانی خانواده‌ها درباره وضعیت عفاف و حجاب، از مسئولان خواست برای صیانت از ارزش‌های دینی و فرهنگی، اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند.

وی تأکید کرد که در مسائل فرهنگی نباید به شعار اکتفا کرد و خانواده‌ها و مسئولان هر یک در قبال حفظ ارزش‌های جامعه مسئولیت دارند.

آیت الله توکل با اشاره به مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت کالاها، رسیدگی به معیشت مردم را از وظایف جدی مسئولان برشمرد و اظهار داشت: مردم با وجود دشواری‌ها همچنان در صحنه حضور دارند و برای خدمت به یکدیگر تلاش می‌کنند؛ ازاین‌رو مسئولان باید با تلاش بیشتر، برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها چاره‌اندیشی کنند.

استاد حوزه علمیه در پایان با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت، تقویت روحیه مقاومت و پایبندی به ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

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