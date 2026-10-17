به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات به ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد و طبق گزارش‌ها تاکنون ۲۰۰ معترض به این تصمیم بازداشت شده‌اند؛ سرکوبی که صدای عفو بین‌الملل را نیز درآورده است.

سازمان عفو بین‌الملل با محکوم کردن محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان، خواستار لغو این مقررات، بازگشت دانش‌آموزان و معلمان محروم‌شده به مدارس و آزادی فوری معترضان بازداشت‌شده شد.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد که محروم کردن دختران از ورود به کلاس‌های درس به دلیل پوشیدن حجاب، تبعیض‌آمیز است و حقوق آنان برای تحصیل، آزادی دین و آزادی بیان را نقض می‌کند.

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