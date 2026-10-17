به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان کره‌ای دلایل متفاوتی برای گرویدن به اسلام دارند؛ از جست‌وجوی معنوی و اعتقاد به یگانگی خداوند گرفته تا علاقه به اخلاق اسلامی و احترام به بزرگ‌ترها. در حال حاضر حدود ۴۵ هزار مسلمان کره‌ای در کره جنوبی زندگی می‌کنند و مسجد مرکزی سئول یکی از مهم‌ترین مراکز آشنایی تازه‌مسلمانان با این دین به شمار می‌رود.

تأثیر عوامل اخلاقی و ازدواج در چارچوب اسلامی

یوسف، ۳۰ ساله، که در سال ۲۰۱۴ پس از آشنایی با مسلمانان در یک کلاس آموزش زبان انگلیسی به اسلام گروید، می‌گوید برخی مردان کره‌ای به دلیل نارضایتی از فرهنگ روابط آزاد و خارج از چارچوب ازدواج به اسلام علاقه‌مند می‌شوند. به گفته او، این نوع روابط در سئول رواج بیشتری دارد و شماری از مردان، ارزش‌های اخلاقی و چارچوب‌های اسلامی را با دیدگاه‌های خود سازگارتر می‌دانند.

در مسجد مرکزی سئول، واقع در منطقه ایتاوون، هر ماه حدود ۲۵ نفر از تازه‌مسلمانان برای شرکت در دوره‌های آموزش مبانی اسلام ثبت‌نام می‌کنند. افزون بر آنان، افرادی از پیروان ادیان دیگر نیز در این کلاس‌ها حضور می‌یابند و برخی پس از آشنایی با آموزه‌های اسلامی، شهادتین را بر زبان می‌آورند. زنان کره‌ای نیز به دلایلی مانند اعتقاد به توحید و سادگی آموزه‌های اسلامی به این دین گرایش پیدا می‌کنند.

آرئوم، یکی از زنان تازه‌مسلمان کره‌ای، می‌گوید ایده یگانگی خداوند و تأکید اسلام بر احترام به بزرگ‌ترها برایش جذاب بوده است؛ ارزشی که در فرهنگ سنتی کره نیز جایگاه مهمی دارد. او و یوسف همچنین معتقدند بازتاب‌های منفی اسلام در برخی رسانه‌ها گاهی نتیجه‌ای معکوس دارد و کنجکاوی مردم را برای شناخت بیشتر این دین افزایش می‌دهد.

از پیشینه تاریخی مسلمانان تا نقش شبکه‌های اجتماعی

حضور مسلمانان در شبه‌جزیره کره پیشینه‌ای طولانی دارد. بر اساس این گزارش، بازرگانان و فعالان اقتصادی خاورمیانه از حدود قرن دهم میلادی در کره حضور داشتند و جامعه‌ای از مسلمانان را شکل دادند؛ هرچند بسیاری از آنان اقامت دائمی نداشتند و در رفت‌وآمد میان این منطقه و سرزمین‌های خود بودند. گرایش شهروندان کره‌ای به اسلام از دهه ۱۹۹۰ میلادی افزایش یافت و در سال‌های بعد، گسترش شبکه‌های اجتماعی به معرفی این دین کمک کرد.

در این میان، مسلمانان کره‌ای ساکن اندونزی و فعالان فضای مجازی نقش مهمی در آشنایی هم‌وطنان خود با اسلام ایفا کردند. آینا جیهی مون، یکی از این فعالان، در دوران نوجوانی و پس از شنیدن اخبار مربوط به جنگ عراق به اسلام علاقه‌مند شد. او برای ادامه تحصیلات دانشگاهی به اندونزی رفت و سپس فعالیت خود را در حوزه وبلاگ‌نویسی درباره مد آغاز کرد. تجربه او نمونه‌ای از مسیرهایی است که از طریق آن‌ها برخی جوانان کره‌ای با اسلام آشنا شده‌اند.

اسلام؛ عاملی برای احساس تعلق و یافتن جامعه‌ای تازه

مسلمانان تازه‌گرویده کره‌ای می‌گویند اسلام علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی آنان، احساس تعلق به یک جامعه را نیز در آن‌ها تقویت کرده است. این دین برای بسیاری از آنان فرصتی برای یافتن دوستان و همفکران فراهم کرده است. آرئوم که تمام عمر خود را در کره جنوبی گذرانده، می‌گوید تنها پس از ورود به مسجد سئول احساس کرده است که به خانه بازگشته است.

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