ایستادگی و حفظ انسجام ملی عامل پیروزی ملت ایران در این امتحان بزرگ است 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سید احمد موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشستی که با حضور خانواده‌های معزز شهدا در لامرد برگزار شد، این نشست را یک «جلسه معنوی و قابل استفاده» دانست و با شکرگزاری از خداوند برای حضور در این جمع، به اهمیت تداوم یادگیری از خانواده‌های شهدا اشاره کرد و گفت: این مکتبی است که نه فصولش و نه بخش‌هایش تمام‌شدنی نیست.

وی خاطرنشان کرد: در هر جلسه، موضوع و بهره‌ای جدید از این مکتب به دست می‌آید و همواره تمایل داریم در این جمع‌ها تنها شنونده باشیم تا از خانواده‌های معزز شهدا برای اصلاح رفتار، اعمال و کردارمان بهره ببریم.

معاون رئیس جمهور همچنین با تقدیر از تلاش‌های مدیران استان فارس اظهار کرد: دیدار با تک‌تک خانواده‌های شهدا بسیار اهمیت دارد و به جای ملاقات با چند خانواده گرانقدر، همیشه خواستار دیدار با همه عزیزان و زیارت سیمای نورانی آنان هستیم و در سفر به لامرد هم این موضوع را مورد تاکید قرار دادیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به موضوع عدالت در توسعه منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: در دولت، ستادی برای میناب تشکیل شده است؛ ولی در کنار میناب باید به موضوع لامرد هم به صورت ویژه پرداخته شود. میزان رشادت‌ در این منطقه بی‌شمار است.

دکتر موسوی با اشاره به اثر هنری پخش شده در مراسم، آن را بسیار تکان‌دهنده و اثرگذار توصیف کرد و خواستار آن شد که برای تک‌تک شهدای عزیز لامرد، چنین آثار باکیفیتی آماده شود. باید مظلومیت شهدای لامرد را در عرصه بین‌المللی تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه «امروز دوران روایتگری است»، از اصحاب رسانه و هنر خواست تا برای معرفی این حماسه‌ها پای کار باشند و همچنین از رونمایی از کتاب «خونابه میناب» قدردانی کرد و از دکتر مهاجرانی(نویسنده کتاب) دعوت کرد تا این منطقه را از نزدیک مشاهده کند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش هنر در مقابله با دشمن افزود: ما باید اصحاب هنر و رسانه را دعوت کنیم تا آثار فاخر تولید کنند. همان اثری که پخش شد، پیام‌های زیادی دارد. ما می‌توانیم استکبار و صهیونیسم را رسوا کنیم.

دکتر موسوی با اشاره به تصاویری که در ورزشگاه لامرد مشاهده کرده بود، از حضور طیف‌های مختلف جامعه از جمله معلم، پرستار، کارگر و نخبگان یاد کرد و این صحنه را تبلور واقعی «انسجام ملی» و مصداق فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و تأکید کرد: همین لامرد کافی است که ما ایران منسجم، متحد و یکپارچه داشته باشیم و تمامی دسیسه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم.

معاون رئیس جمهور در پایان سخنان خود، با اشاره به اینکه ماه‌های پیش‌رو، ماه‌های سرنوشت‌ساز برای پیروزی هستند، بر ضرورت ایستادگی و افزایش تاب‌آوری در برابر آخرین حربه‌های دشمن یعنی «ایجاد انشقاق در میان ملت و کاهش تاب‌آوری اقتصادی» تأکید کرد و افزود: با ایستادگی، کنار هم بودن و حفظ انسجام ملی، از این امتحان بزرگ با پیروزی عبور خواهیم کرد و آرمان‌های این بچه‌های عزیز و اهدافشان را عملی می‌کنیم.

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