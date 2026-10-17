به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در اظهاراتی که تلاش‌های آمریکا برای سوق دادن ریاض به سمت کمک‌گرفتن از رژیم صهیونیستی در رویارویی با یمن را آشکار می‌کند، گفت: عربستان باید پیشنهاد اسرائیل برای کمک به این کشور در جنگ تجاوزکارانه علیه یمن را بپذیرد.

وی در همین زمینه مدعی شد که رژیم صهیونیستی برای عربستان طرفی سودمند است.

ترامپ همچنین اشاره کرد که توافق عادی‌سازی روابط میان تل‌آویو و ریاض همچنان روی میز است و «به تحقق نزدیک‌تر از هر زمان دیگری» رسیده است.

این اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای گسترش روند عادی‌سازی روابط با نظام‌های عربی و پیوند دادن روابط با این رژیم به محاسبات امنیتی و اتحادهای منطقه‌ای ادامه دارد.

همزمان، دعوت به مشارکت دادن رژیم صهیونیستی در جنگ علیه یمن پرسش‌هایی درباره پیامدهای آن برای امنیت منطقه و آینده روابط میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است.

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