خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص)، امام علی(ع)، حضرت زهرا(س)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع)، امام صادق(ع) و امام موسی کاظم(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد. در این نوشته، دعاهای امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بررسی خواهد شد.

دعای اول روایت شده از امام رضا(ع) را می‌توان کوتاه‌ترین دعای رزق در میان ادعیه نقل شده از ائمه(ع) دانست. در سند این روایت أحمد بن محمّد بن أبی نصر از ایشان اینگونه نقل می‌کند که از ایشان خواستم تا از خداوند برای من طلب رزق حلال کند، حضرت در پاسخ فرمودند: «قل: اَللّهُمَّ اَسْاَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ الْواسِعِ». این دعای پنج کلمه‌ای کوتاه‌ترین دعای طلب رزق است که در کتاب‌های ادعیه از امام رضا(ع) روایت شده است.

دعای دیگر امام رضا(ع) نیز با این عبارات روایت شده است: «یا مَنْ یَمْلِکُ حَوائِجَ السّائِلینَ وَیَعْلَمُ ضَمیرَ الصّامِتینَ،لِکُلِّ مَسْاَلَةٍ مِنْکَ سَمْعٌ حاضِرٌ وَجَوابٌ عَتیدٌ وَ لِکُلِّ صامِتٍ مِنْکَ عِلْمٌ باطِنٌ مُحیطٌ. اَسْاَلُکَ بِمَواعیدِکَ الصّادِقَةِ وَ اَیادیکَ الْفاضِلَةِ وَ رَحْمَتِکَ وَ سُلْطَانِکَ اَلْقَاهِرِ وَ مُلْکِکَ اَلدَّائِمِ وَکَلِمَاتِکَ اَلتَّامَّاتِ، یَا مَنْ لاَ تَنْفَعُهُ طَاعَةُ اَلْمُطِیعِینَ وَ لاَ یَضُرُّهُ مَعْصِیَةُ اَلْعَاصِینَ، صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اُرْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ وَ أَعْطِنِی فِیمَا تَرْزُقُنِی [رَزَقْتَنِی] اَلْعَافِیَةَ، بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِینَ».

دعای روایت شده از امام جوا(ع) نیز دعای بسیار بلندی است که با عبارت «اَللّهُمَّ اَرْسِلْ عَلَیَّ سِجالَ رِزْقِکَ مِدْرارا...» آغاز شده و علاقمندان می‌توانند متن کامل آن را در کتاب «مصباح کفعمی» جلد یک، ص ۱۹۱ همچنین «مهج الدعوات» جلد یک، ص ۲۶۱ تالیف سید بن طاووس و «بحارالانوار» جلد ۹۱، ص ۱۱۳ با تفاوت‌هایی در عبارات بیابند.

امام جواد(ع) از خداوند موضوعات متعددی مانند آسان کردن راه‌های روزی و تداوم و ثبات آن «سَهِّلْ رَبِّ سَبِیلَ اَلرِّزْقِ إِلَیَّ وَ ثَبِّتْ قَوَاعِدَهُ لَدَیَّ»، همچنین بی‌نیاز شدن از خلق با فراوانی نعمت‌ها «وَ أَغْنِنِی عَنْ خَلْقِکَ بِعَوَائِدِ اَلنِّعَمِ» و رشد کردن اموال «و اُمْدُدْنِی بِنُمُوِّ اَلْأَمْوَالِ» را از خداوند درخواست می کند.

در این دعا، تداوم رزق با عبارتهای مختلفی مانند «مِدرارا، جاری بودن و تداوم داشتن»، «اثبت قواعده، پایه های استوار داشتن»، «غَدَقا، سرشار بودن» و «طُرُقا، راه های مختلف» از خداوند درخواست می شود، روشن است که بیان هر حاجتی از خداوند، نیازمند تلاشهای مناسب برای رسیدن به آن درخواست است، بنابراین درخواست مداومت در رزق و رشد یافتن آن همچنین فراوانی آن، نیازمند برنامه ریزی اقتصادی است و هر شخصی در کنار دعا، باید تلاشهایی برای تحقق آن حاجت نیز انجام دهد.

در فراز آخر این دعا آمده است: «اَللَّهُمَّ اِسْقِنِی مِنْ مَاءِ رِزْقِکَ غَدَقاً وَ اِنْهَجْ لِی مِنْ عَمِیمِ بَذْلِکَ طُرُقاً وَ اِفْجَأْنِی بِالثَّرْوَةِ وَ اَلْمَالِ وَ اِنْعَشْنِی فِیهِ بِالاِسْتِقْلاَلِ یَا أَرْحَمَ اَلرَّاحِمِینَ. خدایا از آبِ رزق و روزی‌ات، مقدار سرشاری به من بنوشان و راه‌های زیادی را برای رسیدن به بخشش فراگیرت برایم آشکار کن و با ثروت و دارایی مرا غافلگیر کن و با عدم وابستگی به رزق، جان تازه ای به من ببخش»

آنچه که در این فراز از دعا قابل توجه است، این است که حضرت بعد از درخواست‌های متعدد از خداوند، برای طلب رزق و توصیف ویژگی‌هایی مانند گستردگی و فراوانی در رزق و مال، «عدم وابستگی به رزق» را از خداوند طلب می‌کند تا مبادا نگاه توحیدی به رزق و تاکید بر رزاق بودن خداوند، مورد فراموشی قرار بگیرد.

در بخش بعدی این نوشته، دعاهای امام حسن عسکری(ع) و امام زمان(عج) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بیان می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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