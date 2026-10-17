به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مایکل فارست، بازیگر آمریکایی که در فیلم‌های راجر کورمن، مجموعه‌های تلویزیونی کلاسیکی چون «پیشتازان فضا» و فیلم سینمایی «محمد رسول‌الله» (ص) نقش‌آفرینی کرده بود، در ۹۷سالگی درگذشت.

فارست که در فیلم‌هایی چون «هیولایی از غار تسخیرشده» و «حمله نیروهای اسکی» بازی کرده بود، روز چهارشنبه در مرکز نگهداری سالمندان در شهر اسپارکس ایالت نوادا درگذشت.

جیمز ای. براون، از دوستان او، خبر درگذشت این بازیگر را اعلام کرد.

فارست که در داکوتای شمالی متولد شده بود، در دوران فعالیت حرفه‌ای خود در بیش از ۲۰ فیلم در اسپانیا، فرانسه و انگلستان ظاهر شد. از جمله این آثار می‌توان به فیلم «صد اسلحه» محصول ۱۹۶۹ با بازی جیم براون و راکل ولچ اشاره کرد. او همچنین صداپیشه‌ای پرکار بود و در فاصله سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸، هنگام زندگی در رم، با تسلط به زبان ایتالیایی بیش از ۵۰۰ فیلم را دوبله کرد.

فارست در سال ۱۹۵۷، پس از آشنایی با کورمن در یک کلاس بازیگری، نخستین نقش خود را در فیلم «حماسه زنان وایکینگ و سفر آنان به آب‌های مار دریایی بزرگ» به دست آورد. او در این فیلم نقش «زارکو»، جنگجویی بربر را بازی کرد. این همکاری راه را برای حضور او در فیلم «هیولا از غار جن‌زده» در سال ۱۹۵۹ هموار کرد؛ اثری ترسناک درباره سرقت که برادر کورمن، جین کورمن، تهیه‌کنندگی آن را بر عهده داشت.

فارست تنها یک روز پس از پایان تصویربرداری این اثر، بازی در فیلم جنگی «حمله نیروهای اسکی» به کارگردانی کورمن را آغاز کرد و سپس برای ایفای نقش قهرمان فیلم «اطلس» در سال ۱۹۶۰ به آتن رفت.

از دیگر نقش‌های شاخص فارست، بازی در فیلم «محمد رسول‌الله» (ص) ساخته مصطفی عقاد، محصول ۱۹۷۶، بود او در این فیلم نقش خالد بن ولید را ایفا کرد؛ فرمانده‌ای از قریش که در ابتدا در برابر مسلمانان می‌جنگید، اما بعدها اسلام آورد و به یکی از فرماندهان سپاه مسلمانان تبدیل شد. در نسخه عربی فیلم، محمود سعید همین نقش را بر عهده داشت.

او در تلویزیون نیز حضور پررنگی داشت. فارست در قسمتی از مجموعه «منطقه نیمه‌روشن» نقش یکی از سه برادر موتورسوار فرازمینی را بازی کرد که برای نابودی انسان‌ها به زمین آمده بودند. او اندکی بعد در سریال «نمایش دیک ون دایک» ظاهر شد و در یکی از قسمت‌های «پیشتازان فضا» نقش «آپولو»، خدای یونانی، را ایفا کرد.

فارست در سال ۲۰۱۳ بار دیگر در مجموعه هوادارساخت «پیشتازان فضا ادامه دارد» به نقش «آپولو» بازگشت و در کنار همسرش، دایانا هیل، که نقش «آتنا» را بازی می‌کرد، ظاهر شد.

او با نام جرالد مایکل شارلبوا در ۱۹۲۹ در هاروی، داکوتای شمالی، متولد شد و در کودکی همراه خانواده‌اش به سیاتل رفت. پس از تحصیل در دانشگاه واشینگتن و دانشگاه ایالتی سن‌خوزه، در سال ۱۹۵۵ به لس‌آنجلس نقل مکان کرد و فعالیت حرفه‌ای خود را در تلویزیون و تئاتر آغاز کرد.

فارست در کنار حضور در مجموعه‌های تلویزیونی متعدد به نمایش‌های اقتباسی از آثار شکسپیر نیز علاقه داشت. او سه بار نقش «اتللو» را بازی کرد و در نمایش «اهلی کردن زن سرکش» در تئاتر اولد گلوب سن‌دیگو در نقش «پتروچیو» ظاهر شد.

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