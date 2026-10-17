استقبال اهالی فرهنگ ونزوئلا از بزرگداشت روز جهانی حافظ در کاراکاس + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت روز جهانی حافظ با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی، رسانه‌ای و دیپلماتیک ونزوئلا در مرکز علم و فناوری ایران در شهر کاراکاس برگزار شد؛ رویدادی که با سخنرانی، پیام‌های ویدئویی حافظ‌پژوهان، اجرای موسیقی سنتی ایرانی و معرفی میراث ادبی و فرهنگی ایران همراه بود.

این مراسم با اهتمام سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری تعدادی از نهادهای ایرانی در ونزوئلا برگزار شد. علی چگنی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، سخنرانی افتتاحیه خود را با عنوان «حافظ، شاعر صلح، مودت، همزیستی و معنویت» ارائه کرد و به بررسی ابعاد شخصیتی و اندیشه‌های این شاعر برجسته ایرانی پرداخت.

در این مراسم ده‌ها تن از چهره‌های فرهنگی و فرهیخته، از جمله شاعران، موسیقی‌دانان، دانشگاهیان، فعالان رسانه‌ای، دیپلمات‌ها، اعضای اتاق بازرگانی ایران و ونزوئلا، ایرانیان مقیم این کشور و خانواده‌های مأموران اعزامی حضور داشتند. رامون مدرو، از مدرسان دانشگاه و فعالان فرهنگی و اجتماعی ونزوئلا، نیز در سخنرانی خود به بررسی اشعار حافظ و جایگاه این شاعر در عرصه ادبیات پرداخت.

بخش دیگری از این برنامه به پخش پیام‌های ویدئویی شماری از حافظ‌پژوهان و استادان اختصاص داشت. نجمه شبیری و طاهره بدخش از ایران، خاویر هرناندز از اسپانیا و بئاتریس سالاس، استاد دانشگاه ونزوئلایی مقیم ایران و حافظ‌پژوه، در این پیام‌ها به معرفی آموزه‌ها، اندیشه‌ها و شخصیت حافظ و تأثیر او بر شاعران و موسیقی‌دانان جهان پرداختند.

سخنرانان همچنین بر ضرورت معرفی گسترده‌تر اندیشه‌های حافظ به‌عنوان میراثی جهانی تأکید کردند؛ میراثی که می‌تواند در ترویج صلح، تقویت همزیستی میان ملت‌ها، مقابله با بی‌عدالتی، فساد، نفاق و اقدامات ضدانسانی و حرکت جامعه بشری به سوی تعالی و معنویت نقش‌آفرین باشد. تأکید بر بندگی خدای واحد و آزادی و حریت انسان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این پیام‌ها بود.

اجرای موسیقی سنتی ایرانی توسط دو تن از هنرمندان ایرانی مقیم ونزوئلا، از بخش‌های هنری این مراسم بود که با استقبال حاضران همراه شد. همچنین ویدئوهایی کوتاه درباره زندگی و آثار حافظ، حافظیه در شیراز و جاذبه‌های گردشگری ایران برای شرکت‌کنندگان به نمایش درآمد.

پخش سرودهای انقلابی و سنتی ایرانی نیز بخش دیگری از برنامه را تشکیل می‌داد. پذیرایی از حاضران با غذاهای سنتی ایران، از دیگر بخش‌های این رویداد فرهنگی بود که در کنار برنامه‌های ادبی و هنری، فرصتی برای معرفی جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر ایرانی به شرکت‌کنندگان ونزوئلایی فراهم کرد.

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