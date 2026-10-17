به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد طاهر أنعم در گفت‌وگویی توضیح داد که کمپین اخیر عربستان، دلیل دیگری بر استفاده سیاسی از جایگاه حرمین شریفین در مسائلی است که نه به اسلام و نه به منافع مسلمانان خدمت نمی‌کند.

وی اشاره کرد که نظام سعودی به رهبری محمد بن سلمان تلاش می‌کند از این جایگاه دینی در برابر موضع یمن که به ادامه تجاوز و محاصره پاسخ منفی داده است، بهره‌برداری کند.

وی اشاره کرد: شکست‌های نظام سعودی در برابر یمن، ریاض را به جستجوی راه‌های متعدد برای تقویت موضع خود واداشته است. این کشور از آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک می‌خواهد و به دنبال حمایت نظامی و اطلاعاتی است. همچنین تلاش می‌کند اتحادهای دریایی و نظامی تشکیل دهد. اما این تحرکات به اهداف مورد نظر نظام سعودی نرسیده است.

أنعم اشاره کرد: ریاض به جای بازنگری در سیاست‌های خود و حرکت به سوی توقف تجاوز و رفع محاصره، همچنان به جستجوی ابزارهایی برای ادامه عملیات خود علیه یمن ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: تلاش برای تحت فشار قرار دادن یمن برای عقب‌نشینی از موضع خود، از طریق کمپین‌های رسانه‌ای یا تحریک احساسات دینی، موفق نخواهد شد.

وی درباره ادعاهای سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن حرمین شریفین، نظام سعودی را به استفاده از این ادعاها برای تحریک مسلمانان و منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت درگیری و پیامدهای تجاوز علیه یمن متهم کرد و گفت: کشاندن مقدسات اسلامی به درگیری‌های سیاسی و رسانه‌ای، بهره‌برداری غیرمسئولانه از جایگاه آنها نزد ملت‌های اسلامی است.

أنعم تأکید کرد: تلاش برای تحریک مسلمانان از طریق این ادعاها ممکن است بر وجهه نظام سعودی تأثیر منفی بگذارد.

وی توضیح داد: بهره‌برداری از جایگاه حرمین شریفین برای تحقق اهداف سیاسی نمی‌تواند حقایق مربوط به تجاوز و محاصره را پنهان کند و تلاش برای تأثیرگذاری بر ملت‌های اسلامی از طریق خطاب دینی و رسانه‌ای، واقعیت مواضع در میدان را تغییر نخواهد داد.

وی عملکرد برخی رسانه‌ها در کشورهای دیگر را مورد انتقاد قرار داد و آنها را به حمایت از روایت سعودی با انگیزه‌های سیاسی یا مالی و دامن زدن به احساسات ملت‌های اسلامی و عربی به جای ارائه واقعیت‌ها با حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی متهم کرد.

أنعم گفت: کمپین‌های تبلیغاتی، هر چقدر هم گسترده باشند، نمی‌توانند حقایق را برای همیشه تغییر دهند.

وی ابراز اطمینان کرد که حق پایدار است و باطل از میان خواهد رفت و تأکید کرد: راه‌حل بحران، توقف تجاوز علیه یمن و پایان دادن به محاصره است، نه بهره‌برداری از مقدسات دینی در درگیری‌های سیاسی و رسانه‌ای.

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