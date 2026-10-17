به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه عراق روز شنبه اعلام کرد که پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد آغاز شده است.

این اجلاس با محوریت گفت‌وگو، همبستگی، صلح و پیشرفت پایدار برگزار می‌شود و وزیر خارجه کشورمان نیز در آن مشارکت دارد.

طبق گزارش خبرگزاری واع، حسنین کامل، سخنگوی این نشست، در بیانیه‌ای گفت: نشست پنجاه‌ودوم شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی پس از تکمیل ورود تمامی هیئت‌های شرکت‌کننده به بغداد آغاز شد.

وزارت امور خارجه عراق روز جمعه نیز اعلام کرده بود که آمادگی‌ها و تدارکات لازم برای میزبانی از این نشست وزارتی به پایان رسیده است.

این نشست روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر جاری (۲۵ و ۲۶ مهر) با حضور نمایندگان ۵۵ کشور عضو و ناظر سازمان همکاری اسلامی در بغداد برگزار می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان علاوه بر حضور در اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران، دیدارهای دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزاری شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

پنجاه‌ودومین اجلاس شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی با موضوع «گفت‌وگو و همبستگی به مثابه دو رکن ضروری برای ارتقای صلح و پیشرفت پایدار» در روزهای شنبه و یکشنبه در بغداد برگزار می‌شود.

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