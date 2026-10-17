به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن فصل زمستان، موج سرما در بسیاری از مناطق سردسیر افغانستان، از جمله استان‌های شیعه‌نشین دایکندی و بامیان، آغاز شده است. این فصل برای بسیاری از مردم افغانستان، به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد شیعه، با مشکلات معیشتی و نگرانی درباره تأمین گرمایش خانه‌ها همراه است.

تأمین وسایل گرمایشی یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانواده‌های افغانستان در زمستان است. کمبود زیرساخت‌های انرژی، دسترسی محدود به برق و گاز و افزایش قیمت سوخت باعث شده است بسیاری از خانواده‌ها توان مالی لازم برای گرم کردن خانه‌های خود را نداشته باشند.

سید نسیم حلیمی، یکی از شیعیان ساکن منطقه قلعه زمان‌خان کابل، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت که دو سال است بیکار شده و با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او که سه فرزند دارد، در خانه‌ای غیراستاندارد زندگی می‌کند که در برابر بارش برف و باران مقاوم نیست. به گفته او، شرایط نامناسب محل سکونتش هر سال با آغاز زمستان نگرانی‌هایی درباره سلامت خود و اعضای خانواده‌اش ایجاد می‌کند.

حلیمی گفت: «در یکی از دفاتر رسانه‌ای در منطقه دهمزنگ کابل آشپز بودم و حقوق نسبتاً خوبی دریافت می‌کردم که هزینه‌های زندگی‌مان را تأمین می‌کرد. این دفتر دو سال پیش تعطیل شد و از آن زمان تاکنون، هم در تابستان و هم در زمستان، نگران بوده‌ام که چگونه با گرما و سرما کنار بیاییم و این شرایط را پشت سر بگذاریم.

او افزود که بهبود وضعیت اقتصادی می‌توانست امکان زندگی در خانه‌ای استاندارد را برای خانواده‌اش فراهم کند و نگرانی‌های او درباره سرمای زمستان را کاهش دهد. به گفته حلیمی، افزایش قیمت مواد غذایی و بالا رفتن سالانه بهای سوخت در فصل سرما، فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم‌درآمد وارد می‌کند.

این شهروند کابل با اشاره به نبود چشم‌انداز روشن برای بهبود معیشت مردم گفت که از یک سو، نهادهای حکومتی توان کافی برای ارائه خدمات به شهروندان را ندارند و از سوی دیگر، میزان کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ شرایطی که مشکلات روزمره مردم افغانستان را افزایش داده است.

در همین حال، طاهره حسینی، از ساکنان استان دایکندی، با اشاره به زودتر آغاز شدن سرمای امسال گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم این استان، مسدود شدن راه‌های ارتباطی بر اثر بارش برف است. این وضعیت می‌تواند دسترسی ساکنان بسیاری از مناطق روستایی و دیگر شهرستان‌های استان را به شهر نیلی، مرکز دایکندی، را مختل کند.

حسینی که در یکی از نهادهای ارائه‌دهنده خدمات اجتماعی فعالیت می‌کند، تأکید کرد باز نگه داشتن مسیرهای منتهی به مرکز استان برای خانواده‌های روستایی اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا بیماران، به‌ویژه زنان باردار، باید بتوانند در مواقع ضروری به بیمارستان‌ها منتقل شوند. به گفته او، بی‌توجهی به این مسئله طی سال‌های گذشته بارها به از دست رفتن جان افراد منجر شده است.

او افزود: «به نظر می‌رسد ادارات حکومتی طی چند سال گذشته متوجه این مشکل شده‌اند و برای باز نگه داشتن مسیرهای صعب‌العبور تلاش کرده‌اند، اما این اقدامات کافی نبوده است و باید توجه بیشتری به این موضوع شود.»

گفتنی است هر سال با آغاز زمستان و بارش برف و باران، راه‌های ارتباطی بسیاری از مناطق هزاره‌جات و شیعه‌نشین در مرکز افغانستان، از جمله دایکندی، بامیان و غور، مسدود می‌شود. این وضعیت علاوه بر دشوار کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی و ضروری، مشکلات معیشتی ساکنان این مناطق را نیز تشدید می‌کند.

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