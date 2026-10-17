قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ شود؛ مجلس نباید تعطیل بماند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا، با تأکید بر ضرورت بازگشایی صحن علنی مجلس گفت: تعطیلی مجلس با وجود تداوم فعالیت کمیسیون‌ها و وظایف نظارتی نمایندگان، تصمیم درستی نیست و ابراز امیدواری کرد جلسات علنی از سر گرفته شود.

آقاتهرانی با اشاره به فعالیت کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار کرد: اگرچه جلسات صحن علنی برگزار نمی‌شود، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اعضای کمیسیون فرهنگی نیز در روزهای اخیر برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این کمیسیون به اصفهان سفر کردند.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آن‌ها در حوزه مسئولیت کمیسیون فرهنگی بررسی می‌شود. همچنین سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی نیز در زمره مجموعه‌هایی قرار دارند که کمیسیون فرهنگی وظیفه پیگیری و نظارت بر آن‌ها را بر عهده دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آقاتهرانی با انتقاد از تعطیلی صحن علنی مجلس تصریح کرد: مجلس باید فعال باشد و وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. حفظ امنیت نمایندگان اهمیت دارد، اما این موضوع نباید به تعطیلی مجلس منجر شود. تعطیلی صحن علنی به تشخیص رئیس مجلس انجام شده و نمایندگان در این زمینه اختیار مستقیمی ندارند؛ با این حال، ما پیگیر بازگشایی مجلس هستیم و امیدواریم جلسات علنی در هفته آینده از سر گرفته شود.

وی با بیان اینکه فعالیت کمیسیون‌ها جایگزین کامل جلسات علنی نیست، ادامه داد: مسائل مهم کشور، از جمله وضعیت اقتصادی، معیشت مردم، تأمین آب و برق و گاز، مسکن و اشتغال جوانان، نیازمند بررسی و نظارت مستمر مجلس است. نمایندگان باید بتوانند درباره عملکرد مسئولان سؤال کنند و پاسخ روشنی بگیرند.

تأکید بر معیشت مردم و نظارت مجلس

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات مردم گفت: یکی از موضوعاتی که نمایندگان باید نسبت به آن حساس باشند، وضعیت سفره مردم و مشکلات اقتصادی است. مسائل مربوط به ارز، هزینه‌های زندگی، مسکن، آب و گاز و اشتغال جوانان از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

آقاتهرانی از شکل‌گیری جمعی از نمایندگان با عنوان «نمایندگان ملت مبعوث» خبر داد و گفت حدود ۱۳۰ نماینده برای پیگیری مطالبات مردم و تلاش در جهت فعال‌تر شدن مجلس با یکدیگر هم‌عهد شده‌اند.

وی افزود: این نمایندگان چهار محور را در اولویت پیگیری‌های خود قرار داده‌اند که مسائل ارزی، معیشت مردم، آب و گاز و مسکن از جمله آن‌هاست. به گفته آقاتهرانی، این جمع در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره مشکلات اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی گفت‌وگو کرده و قرار شده است پیشنهادهای نمایندگان و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی بررسی شود.

وی همچنین از برگزاری نشست‌هایی با حضور اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی در قم خبر داد و تأکید کرد که پیگیری مشکلات مردم باید تا رسیدن به نتیجه ادامه یابد.

آقاتهرانی با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد دولت خاطرنشان کرد: مجلس باید بتواند از وزیران درباره تصمیم‌ها و عملکردشان توضیح بخواهد. اگر برخی مسئولان پاسخ‌گو نباشند، نمایندگان وظیفه دارند موضوع را پیگیری کنند و از ابزارهای نظارتی مجلس استفاده کنند.

قانون عفاف و حجاب باید ابلاغ شود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه عفاف و حجاب گفت: قانون عفاف و حجاب در کمیسیون فرهنگی تدوین و نهایی شده و پس از بررسی در شورای نگهبان نیز به تصویب رسیده است؛ اما این قانون هنوز از سوی مسئولان مربوط ابلاغ نشده است.

آقاتهرانی با اشاره به اینکه تدوین این قانون حدود دو سال زمان برده است، اظهار کرد: این قانون در ۷۲ ماده تنظیم شده و حدود هشت هزار نفرساعت برای بررسی و تدوین آن وقت صرف شده است. به گفته وی، رویکرد فرهنگی در این قانون مورد توجه قرار گرفته و برای دستگاه‌هایی مانند صداوسیما نیز وظایفی در زمینه تولید آثار فرهنگی و ترویج عفاف و حجاب پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت فرهنگی باید در کنار چارچوب قانونی دنبال شود، افزود: از نظر ما، فرهنگ‌سازی و قانون‌گذاری در این زمینه در تقابل با یکدیگر نیستند و هر دو باید مورد توجه قرار گیرند. قانون باید وظایف دستگاه‌ها را مشخص کند تا اقدامات فرهنگی نیز با برنامه و پشتوانه اجرایی انجام شود.

آقاتهرانی با انتقاد از اجرا نشدن قانون گفت: پس از تصویب شورای نگهبان، ابلاغ آن باید از مسیر قانونی انجام شود، اما این مرحله هنوز تکمیل نشده است. ما این موضوع را از طریق مسئولان مربوط پیگیری می‌کنیم و معتقدیم قانون تصویب‌شده نباید بلاتکلیف بماند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استفاده از امکانات عمومی برای مقابله با بی‌عفتی و رفتارهای مغایر با ضوابط اعلام‌شده گفت این موضوع نیز در نشست‌های اخیر با مسئولان امنیتی و اجرایی مطرح شده است.

آقاتهرانی افزود: باید بررسی شود که دستگاه‌های مسئول در چارچوب اختیارات قانونی خود چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و موانع موجود چگونه قابل رفع است.

اختلاف نظر نباید به نزاع تبدیل شود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در کشور گفت: اختلاف نظر میان افراد و مسئولان طبیعی است، اما نباید به نزاع و درگیری منجر شود. می‌توان درباره مسائل مختلف گفت‌وگو و نقد کرد و اگر لازم بود، بحث را تا روشن شدن موضوع ادامه داد.

آقاتهرانی با اشاره به ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: تصمیم‌ها و اقداماتی مانند نشست‌ها و مذاکرات باید با مواضع و رهنمودهای مقام رهبری هماهنگ باشد.

وی همچنین تأکید کرد که نقد عملکرد مسئولان نباید به معنای برهم زدن وحدت تلقی شود؛ زیرا نظارت، مطالبه‌گری و امر به معروف و نهی از منکر از جمله وظایفی است که باید در چارچوب صحیح خود انجام شود.

وی در عین حال درباره خطرات جنگ نرم هشدار داد و گفت: در کنار مسائل نظامی، باید مراقب بود که در عرصه جنگ نرم دچار شکست نشویم. تهدیدهای اقتصادی و فشارهای خارجی نیز نیازمند هوشیاری و پیگیری جدی هستند.

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