به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره یک‌صدوبیست‌وپنجمین هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

ﮔﺰﻳﺪه ای از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(ره) ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ“ وﻻدت ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ کبری (ع)

ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل: زﻳﻨﺐ(ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ) ؛ ﺷﻜﻮه داﻧﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، اﻟﮕﻮی ﺟﺎودان اﻳﺜﺎر و ﭘﺮﺳﺘﺎری

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺎپ ﻟﺌﻮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ رﻫﺒﺮ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن درﺧﺼﻮص اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رژﻳﻢ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ

اﻧﻌﻜﺎس ﺧﺒﺮی ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺎپ ﻟﺌﻮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ رﻫﺒﺮ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ زﻧﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮی ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﭘﺮس ﺗﻲ وی در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮری اسلامی ایران

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﺪ،اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻪ وﺧﺒﺮﮔﺰاری واﺗﻴﻜﺎن و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺟﻤﻬﻮری اسلامی ایران

دﻳﺪار و ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﻛﺘﺮ ﻋﺮاﻗﭽﻲ وزﻳﺮﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻳﺮﻧﺎ درﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎرات ﺳﺨﻴﻒ روﺑﻴﻮ وزﻳﺮاﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ رژﻳﻢ اﻣﺮﻳﻜﺎ

وﻻدت ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ ﻛﺒﺮی (ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ)؛ ﺟﻮزﭘﻪ آﻳﻠﻮو ؛ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ

اﻧﺪﻳﺸﻪ و راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﺎپ ﻟﺌﻮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن

ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪﻳﺚ

ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ای ﻫﻔﺘﻪ در واﺗﻴﻜﺎن

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