به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست از سلسله‌نشست‌های تبیینی با موضوع «ایران؛ قدرت اول جهان بر اساس محاسبات الهی» برگزار شد و در آن، حجج‌اسلام والمسلمین عسگر دیرباز عضو مجلس خبرگان رهبری، سیدمفید حسینی کوهساری معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه و سعید روستاآزاد معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی از منظر قرآنی، اجتماعی و بین‌المللی به بررسی مفهوم قدرت در منظومه دینی و تبیین شاخص‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

سخنرانان این نشست که به‌همت به همت خبرگزاری حوزه برگزار شد با تأکید بر ضرورت تبیین مبانی فکری و قرآنی بیانات رهبر معظم انقلاب، میان قدرت در محاسبات متعارف جهانی و قدرت در محاسبات الهی تمایز قائل شدند و توضیح دادند که در نگاه دینی، قدرت صرفاً با تجهیزات نظامی، توان اقتصادی و فناوری سنجیده نمی‌شود؛ بلکه ایمان، پیوند مردم و رهبری، ایستادگی در برابر ظلم، توان گفتمانی، ایثار، صبر، وحدت و میزان پایبندی به مسیر الهی نیز در ارزیابی قدرت نقش دارند.

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چرا ایران در محاسبات قرآنی قدرت اول جهان است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری در ابتدای نشست علمی «ایران؛ قدرت اول جهان بر اساس محاسبات الهی» با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسانه و عالمانه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه ایران در محاسبات الهی، هفت شاخص و مؤلفه قدرت از منظر قرآن را تشریح کرد و به تبیین نسبت این شاخص‌ها با وضعیت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست، آن را برنامه‌ای فاخر، به‌موقع و مورد نیاز دانست و از خبرگزاری حوزه برای فراهم کردن زمینه طرح این موضوع قدردانی کرد.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه اظهار کرد: ما حقیقتاً به بحث کارشناسانه و عالمانه درباره این موضوع نیازمندیم تا از منظر تخصصی، مسئله را به‌خوبی بشناسیم و زمینه فراهم شود که این عنوان و مضمون را برای جامعه و مخاطبان خود، حتی در عرصه بین‌المللی، به‌درستی تبیین کنیم.

وی با اشاره به بازتاب بین‌المللی بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: این فرمایشات بازخورد بین‌المللی جدی داشته است؛ ازاین‌رو، علاوه بر ضرورت تبیین این موضوع در داخل کشور، در عرصه بین‌المللی نیز به تبیین صحیح آن نیاز داریم. در مرحله بعد هم باید مشخص کنیم که در برابر این موضوع، چه تکالیف، مسئولیت‌ها و مأموریت‌هایی بر عهده ما قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری با قدردانی از استادانی که در این نشست حضور داشتند، گفت: یکی از منظرهای اصلی برای بررسی این موضوع، نگاه قرآنی و دینی به نظام هندسی قدرت است؛ اینکه قدرت در منظومه دین و قرآن چه مؤلفه‌هایی دارد و آنچه از آن به‌عنوان «الهیات قدرت» یاد می‌شود، دارای چه شاخصه‌هایی است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده از سوی دیگر استادان حاضر در نشست اظهار کرد: باید بررسی کنیم که وقتی در محاسبات دینی، الهی و قرآنی گفته می‌شود ایران قدرت اول است، این ادعا بر چه شاخص‌ها و مؤلفه‌هایی استوار است.

این استاد حوزه با بیان اینکه در بررسی‌های خود به هفت محور رسیده است، افزود: می‌خواهم این شاخص‌ها را با وضعیت جمهوری اسلامی ایران امروز تطبیق دهم و بررسی کنم که آیا این مؤلفه‌ها در شرایط کنونی کشور وجود دارد و آیا برآیند آن‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که ایران، از منظر شاخص‌های دینی و قرآنی، قدرت اول عرصه جهانی است یا خیر.

نخستین شاخص: امتداد ولایت الهی و حاکمیت دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری نخستین شاخص قدرت را قرار گرفتن یک نظام در امتداد ولایت الهی و تحقق حاکمیت الهی دانست و اظهار کرد: یکی از معیارهای محاسبات دینی و قرآنی این است که یک کشور تا چه اندازه در امتداد ولایت و حاکمیت الهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به سلسله‌مراتب ولایت در نگاه دینی افزود: در آیات قرآن، ولایت الهی در ولایت انبیای الهی امتداد پیدا می‌کند؛ ولایت انبیای الهی به ولایت حضرات معصومین(ع) پیوند می‌خورد و این مسیر در ولایت بندگان صالح خداوند ادامه می‌یابد.

این استاد حوزه با اشاره به نظریه ولایت فقیه در ادبیات دینی و انقلابی تصریح کرد: نظریه ولایت فقیه با چنین ساختاری در جمهوری اسلامی ایران مطرح است و یکی از مظاهر و مؤلفه‌های قدرت الهی به شمار می‌رود؛ زیرا در این منظومه، حاکمیت بر مبنای ولایت اهل‌بیت(ع) و ولایت انبیای الهی تعریف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این شاخص را باید در چارچوب مبانی اعتقادی و قرآنی بررسی کرد، گفت: به اعتقاد من، از این منظر می‌توان جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه ویژه‌ای در میان کشورهای جهان ارزیابی کرد؛ زیرا نظام حاکمیتی آن بر مبنای نظریه ولایت فقیه و امتداد ولایت الهی شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری در ادامه، مسیر رهبری در جمهوری اسلامی را نیز در همین چارچوب تحلیل کرد و با اشاره به امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبری کنونی آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، این مسیر را از منظر امتداد ولایت الهی مورد توجه قرار داد.

وی این مؤلفه را نخستین شاخص در ارزیابی جایگاه ایران بر اساس محاسبات قرآنی قدرت دانست و تأکید کرد که برای شناخت قدرت از منظر دین، باید مبانی و ساختار حاکمیت را نیز در کنار سایر شاخص‌ها مورد توجه قرار داد.

دومین شاخص: ایستادگی در برابر طاغوت‌ها و برخورداری از نصرت الهی

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه دومین شاخص را ایستادگی در برابر طاغوت‌ها و نظام‌های سلطه‌گر دانست و گفت: در نظام محاسبات الهی، آن قدرتی که در برابر طاغوت‌های بزرگ و جریان‌های اصلی طاغوتی می‌ایستد، از منظر قرآنی در موقعیتی قرار می‌گیرد که مسئله نصرت الهی و حمایت سنت‌های خداوند درباره آن مطرح می‌شود.

وی با اشاره به دو جریان ولایت الهی و ولایت شیطانی در منظومه قرآنی اظهار کرد: همان‌گونه که در قرآن از ولایت الهی، ولایت انبیای الهی، ولایت حضرات معصومین(ع) و ولایت بندگان صالح خداوند سخن گفته شده است، در سوی دیگر نیز نظام ولایت شیطان، ولایت طاغوت و جریان‌های مخالف حق مطرح می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری با تطبیق این شاخص بر شرایط جمهوری اسلامی ایران گفت: وقتی وضعیت جهان را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که دشمنی‌ها و عداوت‌های گسترده‌ای علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.

وی با اشاره به رژیم صهیونیستی، صهیونیسم بین‌الملل، آمریکا و آنچه دشمنی عمیق‌تر بخش‌هایی از تمدن غرب با جمهوری اسلامی می‌دانست، اظهار کرد: از منظر تحلیل قرآنی مورد بحث، این تقابل یکی از شاخص‌هایی است که در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه با تأکید بر مبنای تحلیلی خود افزود: هرچه از نگاه این نظام محاسباتی، حقانیت یک جریان بیشتر باشد و طاغوت‌ها و قدرت‌های سلطه‌گر با آن دشمنی بیشتری داشته باشند، مسئله بهره‌مندی آن جریان از نصرت الهی و حمایت جنود الهی نیز در این چارچوب مطرح می‌شود.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه تصریح کرد که ایستادگی در برابر جریان‌های سلطه‌گر و نسبت آن با نصرت الهی، یکی از مؤلفه‌های ارزیابی قدرت از منظر قرآن است و باید در کنار سایر شاخص‌ها بررسی شود.

سومین شاخص؛ رابطه امام و امت و میزان همراهی مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری سومین شاخص اقتدار الهی را رابطه میان امام و امت و میزان همراهی مردم با ولی خدا، پیامبر الهی و بندگان صالح خداوند دانست.

وی اظهار کرد: از منظر قرآن، یکی از شاخص‌های مهم قدرت این است که مردم تا چه اندازه با ولی خدا، پیامبر خدا و بندگان صالح او همراهی می‌کنند.

این استاد حوزه برای تبیین این مسئله به ماجرای حضرت موسی(ع) و قوم بنی‌اسرائیل اشاره کرد و گفت: در قرآن، قوم بنی‌اسرائیل به دلیل همراهی نکردن با حضرت موسی(ع) مورد نکوهش قرار می‌گیرند؛ آنان در پاسخ به دعوت پیامبر خود گفتند:«فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ»

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با استفاده از این نمونه قرآنی، همراهی مردم با رهبری الهی را یکی از معیارهای مهم اقتدار دانست و افزود: آنچه امروز می‌توانیم از آن به‌عنوان حضور و همراهی توده‌های مردم یاد کنیم، در این چارچوب اهمیت پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری با تطبیق این شاخص بر وضعیت ایران اظهار کرد: اگر بخواهیم از این منظر نگاه کنیم، باید میزان همراهی، انسجام، پیوستگی و ولایت‌مداری ملت ایران نسبت به ولی خدا را مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به اعتقاد شیعیان به غیبت امام زمان(عج) و جایگاه ولی فقیه به‌عنوان نایب امام، اظهار کرد: در این نگاه، مردم از رهبری‌ای تبعیت می‌کنند که بسیاری از آنان دیدار مستقیمی با امام نداشته‌اند و اساساً امام خود را ندیده‌اند؛ اما تبعیت و پیوند اعتقادی آنان در چارچوب اعتقاد به ولایت و نیابت شکل می‌گیرد.

این استاد حوزه با اشاره به همراهی مردم در کشورهای دیگر نیز گفت: در عراق، لبنان، پاکستان و یمن هم حرکت‌ها و همراهی‌هایی مشاهده می‌شود، اما این حرکت‌ها در پیوند با جریان ولایت و الگویی قرار می‌گیرند که در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، به رقم حدود ۱۱ میلیون نفر اشاره کرد و این حضور را از نمونه‌های مورد توجه خود در بررسی پیوندهای اعتقادی و اجتماعی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری افزود: در لبنان نیز نوعی حرکت و همراهی مشاهده می‌شود و در عراق، پاکستان و یمن هم مردم در صحنه حضور دارند؛ با این حال، این تحولات در چارچوب رابطه امام و امت و پیوند با ولایت تحلیل می شود.

وی تأکید کرد: وقتی این شاخص را در کنار سایر مؤلفه‌ها قرار می‌دهیم، انسجام اجتماعی، ولایت‌مداری و پیوستگی میان مردم و رهبری از جمله معیارهایی است که در ارزیابی قدرت جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

چهارمین شاخص؛ مبانی فکری، معرفتی و اقتدار گفتمانی

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری چهارمین شاخص قدرت را مبانی فکری، معرفتی و گفتمانی یک کشور دانست و اظهار کرد: یکی از محورهای مهم در بررسی قدرت، آن است که یک کشور از چه پشتوانه فکری، معرفتی، فلسفی و گفتمانی برخوردار است.

وی با اشاره به پیوند جمهوری اسلامی ایران با معارف اهل‌بیت(ع) و تعالیم اولیای الهی افزود: به برکت این انتساب، ما از سطحی از معرفت، گفتمان، فلسفه، عرفان، عقلانیت و حکمت برخورداریم که از منظر این شاخص می‌توان به آن توجه کرد.

این استاد حوزه گفت: از این منظر، می‌توانیم با اتکا به این پشتوانه فکری و معرفتی، به ظرفیت‌های گفتمانی خود توجه کنیم و آن را از مؤلفه‌های قدرت بدانیم.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با تأکید بر اینکه این معارف منحصر به ایرانیان نیست، اظهار کرد: این ظرفیت به دلیل پیوند با معارف اهل‌بیت(ع)، حضرات معصومین(ع) و پیامبر مکرم اسلام(ص)، محدود به مرزهای ایران نیست و می‌تواند در عرصه‌ای فراتر از کشور مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری در تشریح مؤلفه‌های این اقتدار گفتمانی، از اسلام ناب، اسلام جامع، اسلام تمدنی، مکتب عاشورایی، اسلام انقلابی و گفتمان مقاومت نام برد و این مجموعه را از پشتوانه‌های فکری و معرفتی جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی افزود: این مبانی، علاوه بر جنبه اعتقادی، از منظر نظریه‌پردازی و شکل دادن به یک گفتمان نیز اهمیت دارند و در مقایسه میان کشورها باید مورد توجه قرار گیرند.

این استاد حوزه با اشاره به چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی و سیاسی جهان اظهار کرد: چین از قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردار است، اما از منظر اقتدار گفتمانی، معرفتی و نظریه‌پردازی، نمی‌توان لزوماً همان ویژگی‌ها را برای آن در نظر گرفت.

وی همچنین به تمدن غرب اشاره کرد و گفت: تمدن غرب در دوره‌ای مدعی برخورداری از پشتوانه‌ای تمدنی بود، اما امروز با بحران‌هایی در عرصه فکری و معرفتی مواجه است؛ از این منظر جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه مبانی اسلامی و گفتمان خود در موقعیتی قابل توجه قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری این مؤلفه را یکی از شاخص‌های مهم قدرت دانست و تأکید کرد که در محاسبات قرآنی، قدرت را نباید تنها با معیارهای اقتصادی، سیاسی یا نظامی سنجید؛ بلکه بنیان‌های معرفتی و گفتمانی نیز باید در ارزیابی جایگاه کشورها مورد توجه قرار گیرند.

پنجمین شاخص؛ همدلی، مواسات، ایثار و ازخودگذشتگی

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه پنجمین شاخص قدرت را میزان همدلی، مواسات، ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه عنوان کرد و اظهار کرد: یکی از مظاهر اقتدار الهی، آن است که احساس همدلی و آمادگی برای فداکاری در میان مردم گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به پویش جان‌فدا گفت: امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که در آن افراد زیادی برای فداکاری و ازخودگذشتگی اعلام آمادگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری با اشاره به شهیدان عرصه‌های مختلف افزود: ما در بخش‌های گوناگون جامعه شهید خدمت، شهید سلامت، شهید امنیت و شهید در عرصه تعلیم و تربیت داریم؛ این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ایثار و فداکاری می‌تواند در میان گروه‌ها و اقشار مختلف ظهور پیدا کند.

وی اظهار کرد: مسئله آن است که احساس مسئولیت و آمادگی برای فداکاری، به یک قشر خاص محدود نباشد و در عرصه ملی، روحیه ایثار و ازخودگذشتگی در جامعه گسترش پیدا کند.

این استاد حوزه با اشاره به آیه «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ» تأکید کرد: در منطق قرآن، نصرت الهی با یاری دین خدا و به میدان آمدن انسان‌ها در مسیر حق ارتباط دارد؛ ازاین‌رو، ایثار و فداکاری نیز یکی از شاخص‌هایی است که در ارزیابی قدرت از منظر قرآنی باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه این میزان از آمادگی برای فداکاری را یکی از مؤلفه‌هایی دانست که در کنار دیگر شاخص‌ها، می‌تواند در تحلیل جایگاه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

ششمین شاخص؛ صبر، استقامت و تاب‌آوری ملت

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری ششمین شاخص قدرت را صبر، استقامت و تاب‌آوری یک ملت دانست و اظهار کرد: از منظر قرآن، اگر ملتی از استقامت برخوردار باشد، این پایداری می‌تواند زمینه دریافت نصرت الهی را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت پایداری در مسیر اهداف و ارزش‌ها افزود: صبر و تاب‌آوری از معیارهایی است که باید در محاسبات دینی قدرت مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ارزیابی جایگاه یک ملت تنها به وضعیت مقطعی آن محدود نمی‌شود، بلکه میزان پایداری آن در برابر دشواری‌ها نیز اهمیت دارد.

این استاد حوزه تصریح کرد: هنگامی که یک ملت در کنار سایر مؤلفه‌ها از استقامت و تاب‌آوری برخوردار باشد، این ویژگی می‌تواند در تحلیل قدرت آن ملت در نظام محاسبات قرآنی نقش داشته باشد.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه، صبر و استقامت را در کنار ولایت‌مداری، اقتدار گفتمانی و ایثار، از محورهایی دانست که باید به‌صورت مجموعه‌ای و نه جدا از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرند.

هفتمین شاخص؛ وحدت و انسجام همه‌جانبه

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری هفتمین شاخص قدرت را وحدت و انسجام همه‌جانبه دانست و با اشاره به آیه قرآن کریم «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» اظهار کرد: قرآن به‌صراحت هشدار می‌دهد که اختلاف و نزاع می‌تواند موجب شکست و از دست رفتن قدرت و اقتدار شود.

وی افزود: اگر یک جامعه دچار تفرقه شود و وحدت خود را کنار بگذارد، از اقتدار و عزت آن کاسته خواهد شد؛ بنابراین، وحدت یکی از شاخص‌های مهم قدرت در محاسبات قرآنی است.

این استاد حوزه با تطبیق این شاخص بر شرایط ایران گفت: امروز وحدت و انسجام میان مردم، مسئولان و رهبری در وضعیتی قابل توجه قرار دارد و این مسئله باید در کنار سایر مؤلفه‌ها بررسی شود.

وی با اشاره به ارتباط میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف، مسئولان با یکدیگر، مردم با مسئولان و مردم و مسئولان با رهبری اظهار کرد: این حجم از پیوستگی و انسجام را می‌توان از منظر شاخص وحدت مورد ارزیابی قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری در عین حال تصریح کرد : مقصود انکار همه اختلاف‌ها و استثناها نیست، بلکه باید برآیند کلی وضعیت را در نظر گرفت.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: اگر از منظر شاخص وحدت به وضعیت جامعه نگاه کنیم، می‌توانیم درباره میزان اتحاد میان مردم، مسئولان و رهبری سخن بگوییم و آن را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت بدانیم.

توان نظامی، تسلیحاتی و علمی؛ مؤلفه‌های تکمیلی قدرت

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری در ادامه به نقش نیروهای مسلح و توانمندی‌های نظامی، تسلیحاتی و علمی نیز اشاره کرد و این ظرفیت‌ها را از دیگر ابعاد قدرت دانست.

وی اظهار کرد: برای برخورداری از قدرت، توانمندی‌های مختلفی از جمله قدرت نظامی، تسلیحاتی و علمی اهمیت دارند و این مؤلفه‌ها نیز باید در ارزیابی جایگاه یک کشور مورد توجه قرار گیرند.

این استاد حوزه با تأکید بر ضرورت بررسی مجموعه‌ای شاخص‌ها افزود: هنگامی که از نظام محاسبات الهی، دینی و قرآنی سخن می‌گوییم، باید مجموعه عواملی را در نظر بگیریم که می‌توانند در شکل‌گیری اقتدار و برخورداری از نصرت الهی نقش داشته باشند.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه تصریح کرد: ارزیابی قدرت تنها با یک معیار امکان‌پذیر نیست و باید توانمندی‌های نظامی و علمی را در کنار شاخص‌هایی همچون ولایت الهی، همراهی مردم، مبانی معرفتی، ایثار، استقامت و وحدت بررسی کرد.

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برآیند شاخص‌های قرآنی؛ مبنای تحلیل قدرت اول بودن ایران

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری در جمع‌بندی مباحث خود گفت: اگر این شاخص‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم، ممکن است جمهوری اسلامی ایران در برخی از آن‌ها در جایگاه نخست قرار داشته باشد و در برخی دیگر نیز از موقعیتی متمایز برخوردار باشد؛ اما آنچه اهمیت دارد، برآیند مجموع این مؤلفه‌هاست.

وی با اشاره به نظام فکری و معرفتی، ساختار سیاسی، انسجام و وحدت، پشتوانه گفتمانی اسلام ناب و اسلام تمدنی، ایثار و فداکاری و صبر و تاب‌آوری اظهار کرد: هنگامی که این مجموعه را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی ایران در محاسبات دینی و قرآنی، قدرت اول عرصه بین‌المللی است.

این استاد حوزه با اشاره به تفاوت نظام‌های محاسباتی گفت: ممکن است برخی نظام‌های ارزیابی قدرت، این شاخص‌ها را در معیارهای خود لحاظ نکنند و بر اساس مؤلفه‌های دیگری به رتبه‌بندی کشورها بپردازند؛ اما اگر معیارهای قرآنی و دینی مبنا قرار گیرند، باید جایگاه کشورها بر اساس همان شاخص‌ها سنجیده شود.

وی در همین زمینه به تعبیر رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه ایران اشاره کرد و افزود: ممکن است در برخی نظام‌های محاسباتی، ایران در رتبه چهارم قدرت قرار داده شود؛ اما اگر معیارهای دینی و قرآنی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و وضعیت جمهوری اسلامی ایران را با آن‌ها تطبیق کنیم، به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید.

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری با اشاره به شرایط ایران پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: در برخی از این عرصه‌ها، جایگاه ایران پس از این رویداد برجسته‌تر شده است و این موضوع نیز باید در بررسی وضعیت کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه تأکید کرد: اگر این شاخص‌ها را در کنار یکدیگر قرار دهیم و با مبانی قرآنی و دینی به ارزیابی بپردازیم، جمهوری اسلامی ایران از منظر این نظام محاسباتی در جایگاه قدرت اول عرصه بین‌المللی قرار می‌گیرد.

هر شاخص قدرت، مسئولیت و مأموریتی به همراه دارد

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: هر یک از شاخص‌هایی که مطرح شد، مسئولیت‌ها و رسالت‌هایی را نیز برای جامعه ایجاد می‌کند؛ بنابراین، بحث درباره قدرت اول بودن ایران نباید تنها به توصیف جایگاه کشور محدود بماند، بلکه باید به شناخت وظایف و مأموریت‌های متناسب با این وضعیت نیز منتهی شود.

چرا قدرت ایران با الگوی سلطه‌گری متفاوت است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری در تبیین مفهوم قدرت در منظومه فکری و قرآنی اسلام، با اشاره به برخی برداشت‌ها و شبهات مطرح‌شده درباره قدرت اول بودن جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برخی شبکه‌های رسانه‌ای از این موضوع برای ترویج ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی و در نگاهی گسترده‌تر، اسلام‌هراسی استفاده می‌کنند و می‌کوشند به کشورهای منطقه القا کنند که با قدرتمندتر شدن ایران، باید از این کشور احساس خطر کنند.

وی افزود: در داخل کشور نیز گاهی این پرسش مطرح می‌شود که اگر تا پیش از این قدرت‌های دیگری در جهان جایگاه ابرقدرتی داشته‌اند، آیا اکنون قرار است ایران همان مسیر را دنبال کند و به قدرتی مشابه قدرت‌های سلطه‌گر تبدیل شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید به یک تمایز اساسی در نگاه قرآن به قدرت توجه کرد؛ زیرا در این منظومه فکری، همه صورت‌های قدرت یکسان نیستند و میان قدرت برخاسته از نظام طاغوتی و قدرتی که در اختیار بندگان صالح خداوند قرار می‌گیرد، تفاوتی بنیادین وجود دارد.

دو الگوی متفاوت قدرت؛ سلطه بر ملت‌ها یا خدمت به انسانیت

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری با بیان اینکه در نگاه قرآنی می‌توان میان دو الگوی متفاوت از قدرت تمایز قائل شد، گفت: در نظام قدرت طاغوتی، قدرت به ابزاری برای کشورگشایی، غارت، ظلم، جنایت و پایمال کردن حقوق ملت‌های دیگر تبدیل می‌شود؛ اما در نگاه الهی، قدرت باید در اختیار بندگان صالح خداوند باشد تا از آن برای منافع شخصی، خانوادگی، حزبی و طایفه‌ای خود استفاده نکنند.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه ادامه داد: مسئله اصلی تنها این نیست که یک کشور به قدرت و اقتدار برسد، بلکه باید پرسید این قدرت برای چه هدفی به کار گرفته می‌شود و چه نسبتی با منافع ملت‌ها و سرنوشت انسان‌ها دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت دستیابی جهان اسلام به عزت و اقتدار تصریح کرد: دنیای اسلام باید به قدرت برسد، اما این قدرت باید در خدمت انسان‌ها قرار گیرد؛ برای برداشتن غل و زنجیر از دست و پای آنان، مقابله با نظام سلطه و ایستادگی در برابر کانون‌های فساد و مراکز انباشت ثروتی که به تعبیر وی، شیره جان ملت‌ها را می‌مکند.

وی افزود: ما به دنبال آن نیستیم که از قدرت برای تشکیل نظامی استعمارگر استفاده کنیم یا همان الگوی کشورهایی را تکرار کنیم که در تاریخ، ملت‌ها و سرزمین‌های دیگر را تحت سلطه خود قرار داده‌اند. هدف، غارت و استعمار دیگر کشورها نیست، بلکه باید از اقتدار برای خدمت به انسان‌ها و مقابله با سازوکارهای سلطه بهره گرفت.

تجربه جمهوری اسلامی؛ قدرت در خدمت مردم، نه منافع شخصی

حجت‌الاسلام والمسلمین کوهساری برای توضیح تفاوت این دو الگو، به تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم نمونه‌ای از این نگاه به قدرت را بررسی کنیم، باید به عالی‌ترین جایگاه قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی و سیره رهبر شهید انقلاب توجه کنیم.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه با اشاره به فداکاری رهبر شهید انقلاب و اعضای خانواده ایشان، از جمله دختر، عروس، داماد و نوه خردسال ایشان، این موضوع را در چارچوب استدلال خود نشانه‌ای از تقدم مردم و آرمان‌های انقلاب بر منافع شخصی و خانوادگی دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد:در این الگو، جایگاه سیاسی نباید به ابزاری برای ایجاد امتیازهای شخصی و خانوادگی تبدیل شود و صاحبان قدرت نباید برای خود و نزدیکانشان کیسه‌ای جداگانه داشته باشند یا قدرت را وسیله‌ای برای کسب ثروت، شهرت و امتیاز قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران در ساختار سیاسی کشور، اظهار کرد: با وجود اینکه ایشان فرزند عالی‌ترین مقام سیاسی کشور بودند، بسیاری از مردم حتی شناخت دقیقی از ایشان و دیگر اعضای خانواده نداشتند و برخی حتی قادر به شناسایی تصویر ایشان نبودند. و این مسئله نمونه‌ای از فاصله گرفتن از الگوی امتیازطلبی خانوادگی در ساختار قدرت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری تأکید کرد: و این مثال‌ها تفاوت میان قدرتی است که در خدمت مردم قرار می‌گیرد و قدرتی که برای تأمین منافع شخصی، خانوادگی یا گروهی به کار گرفته می‌شود.

ولایت فقیه؛ امتداد الگوی حکمرانی اسلامی، نه شکل تازه‌ای از سلطنت

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه در ادامه با تبیین جایگاه ولایت فقیه در اندیشه سیاسی اسلام گفت: الگویی که در نظام جمهوری اسلامی دنبال می‌شود، از منظر این دیدگاه، ادامه همان مسیر حکمرانی اسلامی است که در سیره پیامبر اکرم(ص) و حکومت ائمه معصومین(ع) ریشه دارد؛ نه الگویی مشابه حکومت‌های طاغوتی و سلطه‌گر.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: پیامبر اکرم(ص) افزون بر جایگاه رسالت، تشکیل حکومت نیز داشتند؛ اما حکومت اسلامی را نباید با نظام‌هایی یکسان دانست که قدرت را برای سلطه بر دیگران، تأمین منافع حاکمان و تحمیل اراده یک خاندان یا طبقه خاص به کار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در این چارچوب، ولایت فقیه به معنای شکل‌گیری یک امپراتوری جدید یا آغاز سلسله‌ای تازه از پادشاهی نیست، بلکه بیانگر قرائت متفاوتی از قدرت، سیاست، حکمرانی و حکومت‌داری است؛ قرائتی که باید در خدمت اخلاق، انسانیت، فطرت و گسترش محبت، برادری و دوستی میان ملت‌ها و اقوام قرار گیرد.

قدرت اول بودن به معنای تهدید کشورهای منطقه نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری با اشاره به پیامدهای تبلیغاتی برخی برداشت‌ها از موضوع قدرت ایران، تأکید کرد: نباید مفهوم قدرت اول بودن را به معنای ایجاد خطر و تهدید برای کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام تفسیر کرد.

وی تصریح کرد: برخلاف تصویری که جریان‌های ایران‌هراس می‌کوشند ارائه دهند، این مسیر باید زمینه‌ساز تبدیل ایران به کانون امید و الگوی مورد توجه ملت‌های جهان باشد؛ نه آنکه بهانه‌ای برای ترساندن ملت‌ها و دولت‌های منطقه فراهم کند.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال وحدت اسلامی، تقریب مذاهب و نزدیک شدن قلب‌های ملت‌ها باشد. ازاین‌رو، در تبیین مفهوم قدرت اول بودن، ضروری است این تفاوت ظریف مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اقتدار در این نگاه، به معنای تهدید دیگران یا تحمیل اراده بر ملت‌ها نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: ایران قرار نیست همان مسیر قدرت‌هایی را دنبال کند که در دوره‌های مختلف تاریخی، در قالب امپراتوری‌ها و سلسله‌های پادشاهی شکل گرفته‌اند و قدرت را با سلطه‌جویی و کشورگشایی تعریف کرده‌اند. آنچه در این دیدگاه مطرح می‌شود، الگویی متفاوت از قدرت‌ورزی و حکمرانی است که باید نسبت خود را با ارزش‌های اخلاقی و انسانی حفظ کند.

هدف اقتدار؛ امنیت، صلح، عدالت و برادری در جهان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری با اشاره به تفاوت میان مفهوم «قدرت اول» در منظومه فکری مورد بحث و مفهوم متعارف «ابرقدرت» در ادبیات سیاسی جهان اظهار کرد: باید میان قدرتی که برای سلطه و برتری‌جویی به کار می‌رود و اقتداری که هدف آن خدمت به ملت‌هاست، تمایز قائل شد.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جایگاه قدرت ایران، تأکید کرد که بحث اصلی، صرفاً دستیابی به عنوان ابرقدرت به معنای رایج آن نیست؛ بلکه مسئله، نوع قدرت و هدفی است که از آن دنبال می‌شود.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه افزود: اگر از اقتدار سخن گفته می‌شود، باید پرسید این اقتدار قرار است در خدمت چه چیزی باشد؛ آیا برای کشورگشایی، ثروت‌اندوزی، قتل و غارت به کار می‌رود یا برای آنکه جهان از امنیت، صلح، عدالت و برادری برخوردار شود؟

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در این نگاه، قدرت باید زمینه‌ساز گسترش اخلاق، انسانیت، توجه به فطرت و تقویت محبت و دوستی میان همه ملت‌ها و طوایف باشد؛ مسیری که نقطه اوج آن، در باور اسلامی، تحقق حکومت جهانی حضرت حجت(عج) است.

معاون امور بین‌الملل حوزه‌های علمیه در پایان تأکید کرد: در تبیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات جهانی، نباید صرفاً به شاخص‌های متعارف قدرت یا مقایسه با قدرت‌های سلطه‌گر بسنده کرد؛ بلکه باید هدف، ماهیت و نحوه استفاده از قدرت را نیز در نظر گرفت. بر همین اساس، قدرتی که در خدمت عدالت، امنیت، صلح، برادری و رهایی انسان‌ها از سلطه باشد، با قدرتی که برای کشورگشایی و تأمین منافع گروهی به کار می‌رود، تفاوتی اساسی دارد.

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ایستادگی برابر قدرت‌های جهانی جلوه‌ قدرت الهی ایران است

حجت‌الاسلام والمسلمین عسگر دیرباز عضو مجلس خبرگان رهبری هم در این نشست با تشریح جلوه‌های قدرت الهی در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش اندیشه مقاومت در منطقه و ایستادگی ایران در برابر قدرت‌های جهانی، تأکید کرد: قدرت برتر بودن ایران بر اساس محاسبات الهی، به معنای سلطه‌گری نیست؛ بلکه مادامی که جمهوری اسلامی در مسیر الهی حرکت کند و درصدد تحقق دین الهی در جامعه بشری باشد، از عنایت و پشتیبانی خداوند برخوردار خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با قدردانی از خبرگزاری حوزه و دست‌اندرکاران برگزاری این نشست، اظهار کرد: ابتدا از خبرگزاری حوزه و دوستان عزیزی که در برگزاری این نشست تلاش کردند، تشکر می‌کنم. خدا را شاکرم که توفیق داد در خدمت استادان عزیز باشم

پیروزی انقلاب اسلامی؛ جلوه‌ای از قدرت و ولایت الهی

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: هنگامی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و مقدمات آن فراهم شد و این مقدمات به پیروزی انقلاب انجامید، خود این انقلاب نشان‌دهنده قدرت بی‌کران الهی بود؛ قدرتی که به دست مردم، حضرت امام خمینی(ره) و رهبران بعدی انقلاب در جامعه ما جلوه‌گر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در برابر استبداد داخلی و استعمار حاکم بر کشور در آن زمان، نشانه‌ای از اعمال قدرت الهی و ولایت الهی در جامعه ماست.

وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب نیز وقتی اتفاقاتی را که در کشور ما رخ داده است، از جمله جنگ تحمیلی، توطئه‌ها، کودتاها وجنگ دوم و سوم ، در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، این واقعیت را مشاهده می‌کنیم که قدرت الهی در کشور ما جلوه داشته است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر افرادی را نیز در داخل کشور در نظر بگیریم که به هر نحوی، خواسته یا ناخواسته، در مسیر اهداف دشمن تلاش کرده‌اند و این مسائل را کنار یکدیگر قرار دهیم، باز هم می‌توانیم دست برتر قدرت الهی را در کشور خود به‌راحتی مشاهده کنیم.

گسترش اندیشه انقلاب اسلامی و شکل‌گیری محور مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به گسترش اندیشه انقلاب اسلامی در منطقه اظهار کرد: به‌مرور و با سیاست‌ها و تدابیری که رهبر شهید انقلاب داشتند، تفکر انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر ظلم، استکبار و استعمار در میان انسان‌ها، به‌ویژه امت اسلامی در منطقه ما و منطقه غرب آسیا، گسترش پیدا کرد و خود را در محور مقاومت نشان داد.

وی افزود: بنابراین، ما می‌توانیم امتداد همان پیروزی انقلاب اسلامی را در این عرصه‌ها و ساحت‌ها نیز مشاهده کنیم.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: می‌خواهم عرض کنم که تا امروز، قدرت الهی، پشتیبانی خداوند متعال و عنایات الهی را در این مسیر مشاهده کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که توانسته‌ایم هم قدرت منطقه‌ای داشته باشیم، هم پابرجا بمانیم و هم تقویت شویم. ما تاکنون این واقعیت را به‌روشنی دیده‌ایم.

استمرار انقلاب در برابر پیش‌بینی‌های سقوط جمهوری اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که درباره پایان عمر جمهوری اسلامی مطرح می‌شد، گفت: رهبر شهید انقلاب بارها فرموده بودند که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند جمهوری اسلامی یک‌ماهه، دوماهه یا شش‌ماهه سقوط خواهد کرد. امروز نیز چنین پیش‌بینی‌هایی وجود دارد؛ اما به لطف الهی، انقلاب اسلامی بیش از چهار دهه و نزدیک به پنج دهه است که باقی مانده، تقویت شده و همچنان مسیر خود را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز تأکید کرد: می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که قدرت الهی و تعبیر ابرقدرت شدن را باید در معنای صحیح آن در نظر گرفت؛ نه به معنای سلطه‌گری. ما تحقق این قدرت را در شکل‌ها و عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی، کشور عزیزمان ایران و منطقه مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: این مسئله تنها یک پیش‌بینی یا آرزو نیست؛ بلکه از نگاه ما در عرصه‌های مختلف تحقق پیدا کرده است و نمونه‌های آن را می‌توان در وضعیت جمهوری اسلامی ایران و تحولات منطقه مشاهده کرد.

محاسبات ظاهری در برابر قدرت الهی؛ از جنگ احزاب تا انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز در ادامه سخنان خود با اشاره به تاریخ اسلام اظهار کرد: اگر به تاریخ اسلام بازگردیم، همین مسئله را در جنگ‌هایی که پیامبر اکرم(ص) در آن‌ها حضور داشتند نیز مشاهده می‌کنیم. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»؛ لشکریان آسمان‌ها و زمین از آنِ خداوند است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر با این نگاه به جهان اطراف خود بنگریم، در جنگ‌هایی که پیامبر(ص) داشتند، به‌ویژه جنگ احزاب، وقتی قدرت مسلمانان را با قدرت دشمنان اسلام مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که بر اساس محاسبات ظاهری، میان این دو طرف توازن وجود نداشت.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: نبود توازن بر اساس محاسبات ظاهری، خود نشان می‌دهد که این محاسبات تنها می‌تواند بخشی از واقعیت را دربر بگیرد. بخش عمده‌ای از واقعیت ممکن است در محاسبات افرادی که صرفاً به امور ظاهری، مادی، حسی، دنیایی و زودگذر توجه می‌کنند، مورد توجه قرار نگیرد.

وی افزود: ما در صدر اسلام بارها نمونه‌های این مسئله را مشاهده کرده‌ایم. برای نمونه، در جنگ احزاب می‌بینیم افرادی که آمده بودند اسلام را از بین ببرند، پیامبر اکرم(ص) را شکست دهند و قدرت اسلام را درهم بشکنند، خودشان شکست خوردند و اسلام پس از آن قدرت بیشتری پیدا کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز خاطرنشان کرد: بنابراین، هم تاریخ گذشته اسلام و هم تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که پایداری، تثبیت و تقویت ما تا امروز با حمایت قدرت الهی همراه بوده است. این نگاه را در مقدمه بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر شهید انقلاب ارائه کردند نیز می‌توان مشاهده کرد.

تغییر آرایش قدرت در جهان

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تحولات قدرت در جهان امروز و مطالبی که حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری مطرح کرده بود، اظهار کرد: اگر وضعیت جهان امروز را بررسی کنیم، همان‌طور که ایشان به‌خوبی اشاره کردند، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا در ظاهر به قدرت اول جهان تبدیل شد؛ اما پس از مدتی مشخص شد که چین نیز در حال سربرآوردن است و می‌خواهد به یک قدرت بزرگ تبدیل شود، به‌ویژه از نظر اقتصادی.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز افزود: پس از چین، هند نیز در حال افزایش قدرت است. روسیه نیز به یک معنا در همین وضعیت قرار دارد. وقتی توان هند، چین و کشورهای دیگری مانند کره و ژاپن را در برابر قدرت آمریکا بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که کشورهای مختلف در حال افزایش توان و جایگاه خود در نظام بین‌الملل هستند.

وی ادامه داد: حتی برخی پیش‌بینی کرده‌اند که با توجه به سرعتی که چین در حال پیشرفت دارد، شاید طی ۲۰ تا ۲۵ سال آینده این کشور به بزرگ‌ترین قدرت جهان تبدیل شود.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم درباره تبدیل شدن ایران به قدرت برتر جهان سخن بگوییم، باید نگاهی هم به وضعیت قدرت و توزیع قدرت در دنیا داشته باشیم و بررسی کنیم که در این نقشه جغرافیایی توزیع قدرت، چه جایگاهی داریم.

رویارویی ایران با آمریکا و مسئله خطای محاسباتی دشمن

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به توانمندی‌های نظامی و فناوری آمریکا گفت: وقتی با این نگاه به وضعیت جهان می‌نگریم، می‌بینیم آمریکا که ادعا می‌کند بزرگ‌ترین قدرت جهان است، از تجهیزات پیشرفته، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته برخوردار است؛ اما با وجود این امکانات، که دو بار به جنگ ما آمد.

وی افزود: اگر حمایت و قدرت الهی نبود، آیا می‌توانستیم در برابر آمریکا بایستیم؟ اکنون برخی از نخبگان و صاحب‌نظران در آمریکا، اروپا و دیگر نقاط جهان به این نتیجه رسیده‌اند که اقدام آمریکا کاملاً اشتباه بوده و بر اساس محاسبات نادرست انجام شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: وقتی محاسباتی انجام می‌شود و بعد مشخص می‌شود که این محاسبات اشتباه بوده است، باید توجه کرد که چه عواملی در این ارزیابی نادیده گرفته شده‌اند. از نگاه ما، یکی از نکات مهم این است که آن‌ها قدرت الهی و پشتیبانی خداوند را در محاسبات خود در نظر نگرفته بودند.

وی تصریح کرد: آن‌ها برخی نشانه‌ها و اطلاعاتی را که از جامعه ما در اختیار داشتند، کنار یکدیگر قرار دادند و بر اساس آن به این نتیجه رسیدند که اگر به کشور ما حمله کنند، می‌توانند ضربه‌ای کاری وارد کنند؛ اما در این محاسبات، قدرت الهی و پشتیبانی خداوند را مورد توجه قرار ندادند.

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فضاسازی رسانه‌ای درباره حمله قریب‌الوقوع و تداوم زندگی در کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به فضاسازی‌های رسانه‌ای و مجازی درباره احتمال حمله آمریکا به ایران اظهار کرد: همین روزهایی که ما در خدمت شما هستیم، در فضای مجازی، شبکه العربیه، ایران اینترنشنال، اینستاگرام و دیگر فضاهایی که تا آنجا که می‌توانیم رصد می‌کنیم، به‌گونه‌ای تصویرسازی می‌شود که گویی آمریکا می‌خواهد بلافاصله و در همین ایام حمله کند و ضربات سنگینی وارد آورد؛ به‌گونه‌ای که از حمله‌ای گسترده سخن گفته می‌شود.

وی افزود: با وجود این فضاسازی‌ها، ما با آرامش اینجا نشسته‌ایم. مردم تجمعات شبانه خود را برگزار می‌کنند، رهبر کشور وظایف و مسئولیت‌های رهبری خود را انجام می‌دهد و نیروهای مسلح ما نیز آماده هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: کشور ما با وجود تمام سختی‌هایی که دارد، زندگی عادی خود را ادامه می‌دهد. دولت نیز تلاش می‌کند کالاهای اساسی و انرژی و دیگر نیازهایی را که برای گذران زندگی عادی مردم لازم است، تا پایان سال تأمین کند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود دشواری‌ها، دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند وضعیت بهتر شود یا دست‌کم افت نکند. این مسئله را نیز باید در ارزیابی وضعیت کشور در نظر گرفت؛ کشوری که در شرایط فشار و تهدید قرار دارد، اما زندگی عادی آن ادامه پیدا می‌کند و مسئولان برای تأمین نیازهای مردم تلاش می‌کنند.

ایستادگی ایران در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آن‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به وضعیت قدرت‌های جهانی و ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود گفت: در جهانی که قدرت‌های مختلف در حال افزایش توان خود هستند، آمریکا همچنان خود را قدرت اول جهان می‌داند، به ما حمله می‌کند و در حمله خود ناکام می‌ماند. رژیم صهیونیستی نیز در کنار آمریکا قرار دارد.

وی افزود: من می‌خواهم این نکته را نیز مورد تأکید قرار دهم که وقتی رهبر عزیزمان فرمودند بر اساس محاسبات الهی، ایران قدرت اول جهان است، این سخن را می‌توان در کنار واقعیت‌های میدانی نیز بررسی کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ما توانسته‌ایم در برابر نه‌تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی، بلکه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس و همچنین ناتو که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک کرده‌اند، پابرجا بمانیم، ایستادگی کنیم و مقاومت خود را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: ما همچنان به مقاومت خود ادامه می‌دهیم و حربه‌ها و ابزارهای جدیدی را نیز به کار گرفته‌ایم. برخی از این ابزارها ممکن است از قبل وجود داشته باشند، اما پیش‌تر مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند و اکنون به کار گرفته شده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز افزود: همین مسائل را نیز می‌توان در صحنه عمل و میدان مورد توجه قرار داد؛ زیرا از نگاه ما، این تحولات نشانه‌ای است که می‌تواند از پشتیبانی قدرت الهی حکایت کند و جایگاه ایران را در چارچوب محاسبات الهی نشان دهد.

حضور مردم؛ جلوه‌ای از قدرت الهی در تبعیت از امام

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش مردم در تحقق قدرت الهی اظهار کرد: نکته دیگری که استاد پیش از بنده به‌خوبی به آن اشاره کردند، این است که باید جلوه قدرت لایزال الهی را در مردم ببینیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز افزود: اگر مردم وارد میدان شوند، قدرت الهی می‌تواند در قدرت مردم تجلی پیدا کند؛ مردمی که در مسیر امت و در تبعیت از امام حرکت می‌کنند. در چنین شرایطی می‌توان حضور مردم را نیز نشانه‌ای از قدرت الهی و قدرت برتری دانست که از پشتیبانی خداوند برخوردار است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام گفت: در تاریخ اسلام نمونه‌هایی داریم که امامان معصوم(ع) با وجود جایگاه الهی خود، به دلیل نبود پشتیبانی مردم با محدودیت‌ها و فشارهای فراوان مواجه شدند. در متن سخنانم به این موضوع اشاره کردم که امام موسی کاظم(ع) سال‌ها در زندان بودند؛ چراکه آن قدرت و پشتیبانی مردمی که باید از امام حمایت می‌کرد، وجود نداشت.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اما امروز، به‌ویژه پس از شهادت قائد شهید، مردم به میدان آمده‌اند. همین به‌میدان‌آمدن مردم را نیز باید از نشانه‌های قدرت و توان جمهوری اسلامی دانست.

فناوری‌های پیشرفته دشمن و ضرورت حفظ روحیه مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته دشمن اظهار کرد: ممکن است دشمن از تجهیزات پیشرفته و هوش مصنوعی استفاده کند و خدای‌ناکرده ضربه‌ای وارد آورد؛ اما مسئله این است که ما نباید به دلیل برخورداری دشمن از این امکانات، کوتاه بیاییم یا در درون خود منفعل شویم.

وی افزود: ما با توجه به باورهایی که داریم، همچنان قدرت لایزال الهی را قدرت برتر می‌دانیم و به این آیه اعتقاد داریم که «وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: این آیه صرفاً یک عبارت برای بیان اعتقاد ما نیست؛ بلکه بیانگر این حقیقت است که لشکریان آسمان‌ها و زمین از آنِ خداوند هستند و باید این واقعیت را در محاسبات خود مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: مسئله مهم این است که ما در مسیر خداوند باشیم. خداوند نیز جنود و نیروهای خود را در خدمت دین خویش، نظام جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان ایران قرار داده و قرار می‌دهد.

امید به آینده و درخواست امداد الهی برای ایران و محور مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز با اشاره به مشکلات موجود در ایران و منطقه و محاسبات دشمنان اظهار کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که با وجود مشکلات موجود در کشور و منطقه و با وجود محاسباتی که دشمن انجام می‌دهد، اگر پشتیبانی الهی و محاسبات معنوی و ملکوتی را نیز در نظر بگیریم، می‌بینیم که امید ما به آینده و اعتمادبه‌نفس ما همچنان در سطح بالایی قرار دارد.

وی افزود: این امید و اعتمادبه‌نفس به دلیل توکل به خداوند متعال است. ما به آینده امیدواریم و از خداوند می‌خواهیم که امدادهای غیبی خود را بیش از گذشته شامل حال مردم عزیزمان و محور مقاومت کند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: از خداوند متعال می‌خواهیم که مردم یمن، عراق، لبنان و فلسطین نیز از امدادهای الهی بیش از گذشته بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: حتی می‌خواستم به‌صورت خاص به این موضوع اشاره کنم که ما دست خداوند را در محور مقاومت نیز می‌بینیم؛ اما چون موضوع اصلی بحث ما ایران است، از همین منظر به این مسئله اشاره کردم و بر نقش قدرت الهی در پایداری ایران تأکید دارم.

ایران؛ قدرت برتر جهان بر اساس محاسبات الهی

حجت‌الاسلام والمسلمین دیرباز اظهار کرد: خلاصه سخن من این است که ما اکنون بر اساس محاسبات الهی، ابرقدرت جهان هستیم؛ مادامی که در مسیر الهی حرکت کنیم و درصدد تحقق دین الهی در جامعه بشری باشیم.

وی افزود: ممکن است در این مسیر با کندی‌هایی مواجه شویم یا گاهی اشتباهاتی داشته باشیم؛ اما اگر مسیر و صراط خود را حرکت در راه خداوند قرار دهیم، خداوند عنایت و حمایت خود را شامل حال ما خواهد کرد؛ همان‌گونه که تاکنون چنین کرده است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: بر همین اساس، معتقدم ایران در شرایط کنونی و بر پایه محاسبات الهی، بالفعل ابرقدرت جهان است؛ مشروط بر اینکه در مسیر الهی حرکت کند و در راستای تحقق دین الهی در جامعه بشری گام بردارد.

ضرورت تبیین بین‌المللی مفهوم قدرت در اندیشه انقلاب اسلامی

عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به خبرگزاری حوزه اظهار کرد: از شما به‌عنوان خبرگزاری حوزه و همچنین خبرگزاری‌های دیگری که شاید در خارج از کشور فعالیت داشته باشند یا بتوانند به زبان‌های دیگر محتوا منتشر کنند، درخواست می‌کنم که این موضوع را ترویج کنید. به نظر من، این مسئله ظرفیت زیادی دارد که در عرصه بین‌المللی مطرح و تبیین شود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: تبلیغات زیادی در دنیا علیه ایران وجود دارد و لازم است با تبیین درست این موضوع، تا اندازه‌ای این تبلیغات خنثی شود. ما واقعاً قدرت را برای خودِ قدرت نمی‌خواهیم؛ بلکه قدرت را برای خدمت، معنویت، اخلاق، تعالی و پیشرفت بشر می‌خواهیم.

وی تصریح کرد: اگر این مفهوم به‌درستی تبیین شود و در افکار عمومی جهان جا بیفتد، به نظر من کار بسیار مهمی انجام شده است. نکته‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی کوهساری مطرح کردند، به‌ویژه برای مخاطبان خارج از کشور، بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

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چرا ایران در محاسبات الهی قدرت اول جهان است؟

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی هم در ادامه این نشست با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به عوامل مادی و مؤلفه‌های معنوی در تحلیل قدرت کشورها، گفت: در محاسبات مادی ممکن است ایران در رتبه‌ای مشخص از قدرت‌های جهان قرار گیرد، اما در محاسبات الهی، کشوری که مردم آن دلبسته اهل‌بیت(ع) هستند و برای اقامه حق از دشمنان نمی‌ترسند، می‌تواند در جایگاه قدرت نخست جهان قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از خبرگزاری حوزه برای اهتمام به تبیین بیانات و پیام‌های رهبر معظم انقلاب و تشکر از استادان حاضر در نشست، به‌ویژه حجج‌اسلام والمسلمین حسینی کوهساری و دیرباز، ابراز امیدواری کرد که مطالب مطرح‌شده بتواند در روشن‌تر شدن ابعاد این موضوع مؤثر باشد.

تفاوت محاسبات مادی و محاسبات الهی

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با اشاره به محور اصلی بحث و تبیین تفاوت نگاه مادی با محاسبات الهی اظهار کرد: در محاسبات مادی، قدرت کشورها بر اساس شاخص‌هایی همچون امکانات، تجهیزات و توان نظامی ارزیابی می‌شود؛ اما در محاسبات الهی، عوامل دیگری نیز وجود دارد که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان نتیجه نهایی را به‌درستی تحلیل کرد.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی افزود: حتی عوامل مادی نیز بیرون از تدبیر و حاکمیت الهی قرار ندارند. ممکن است فرد یا کشوری از سلاح و امکانات برخوردار باشد، اما از آن‌ها در مسیر نادرست استفاده کند؛ با این حال، اصل این امکانات و نتایج حاصل از آن‌ها نیز در چارچوب حاکمیت الهی قرار می‌گیرد.

این استاد حوزه با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن عوامل فراتر از محاسبات ظاهری بیان کرد: هنگامی که عوامل مادی در کنار عوامل معنوی و نادیدنی قرار می‌گیرند، ممکن است نتیجه‌ای به دست آید که با پیش‌بینی‌های صرفاً مادی تفاوت داشته باشد. از همین منظر می‌توان جایگاه ایران را در محاسبات الهی بررسی کرد.

دلبستگی به اهل‌بیت(ع) و ایستادگی در مسیر حق

وی دو ویژگی اساسی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: نخستین ویژگی، دلبستگی مردم به شخصیت‌های مقدس و اهل‌بیت(ع) است؛ شخصیت‌هایی که زندگی آنان سرشار از مبارزه، پایداری، تحمل محرومیت، زندان و شهادت بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستا آزاد ادامه داد: این شخصیت‌ها با وجود همه فشارها از مسیر خود دست نکشیدند و خاموش نشدند؛ بلکه زندگی و ایستادگی آنان برای افراد و جوامع دیگر الهام‌بخش شد. چنین پیوندی با اهل‌بیت(ع)، صرفاً یک علاقه عاطفی نیست، بلکه می‌تواند در شکل‌گیری روحیه مقاومت و پایداری اجتماعی نقش داشته باشد.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی دومین ویژگی را نترسیدن از اقامه حق دانست و افزود: در این نگاه، جامعه‌ای که به اهل‌بیت(ع) دلبستگی دارد و در مسیر تحقق حق از قدرت‌های ظاهری نمی‌هراسد، از دو ویژگی برخوردار است که در ارزیابی قدرت آن باید مورد توجه قرار گیرد.

این استاد حوزه با اشاره به مضمون آیات قرآن درباره تلاش دشمنان برای خاموش کردن نور الهی، یادآور شد که دشمنان در طول تاریخ از روش‌های مختلفی همچون تبلیغات، تهمت، زندان و شهادت برای متوقف کردن جریان حق استفاده کرده‌اند، اما نتیجه نهایی همیشه مطابق خواسته آنان نبوده است.

ماجرای فرعون و ساحران؛ نمونه‌ای از تفاوت دو نوع محاسبه

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد برای تبیین تفاوت محاسبات ظاهری با محاسبات الهی، به ماجرای حضرت موسی(ع) و ساحران فرعون اشاره کرد و گفت: فرعون با گردآوردن مردم و ساحران می‌خواست با نمایش قدرت، حضرت موسی(ع) را در برابر مردم شکست‌خورده نشان دهد؛ اما ماجرا به شکلی پیش رفت که ساحران به آن حضرت ایمان آوردند.

وی افزود: فرعون در برابر این تحول، آنان را تهدید کرد که دست‌ها و پاهایشان را به‌صورت مخالف قطع خواهد کرد؛ با این حال، پاسخ ساحران چنین بود: «لَا ضَیْرَ إِنَّا إِلَیٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ»؛ یعنی باکی نیست، ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم.

این استاد حوزه با اشاره به دشواری فهم چنین ایستادگی‌ای در محاسبات صرفاً مادی بیان کرد: ممکن است از منظر ظاهری، تهدید به شکنجه و مجازات باید انسان را از موضع خود عقب براند، اما ایمان و باور به حقیقت می‌تواند محاسبات دیگری را رقم بزند.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی با پیوند دادن این نمونه قرآنی به تجربه‌های معاصر گفت: امروز نیز می‌توان جلوه‌هایی از این روحیه را در خانواده‌های شهدا در ایران و در میان مردم شیعه لبنان مشاهده کرد؛ خانواده‌هایی که با وجود تحمل داغ عزیزان خود، همچنان بر باورها و مسیرشان پایبند مانده‌اند.

تلاش فرعون و نمرود برای رسوا کردن پیامبران، نتیجه معکوس داد

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با اشاره به نمونه‌های دیگری از تاریخ پیامبران در قرآن کریم، خاطرنشان کرد: بخشی از روایت‌های قرآنی درباره حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و دیگر پیامبران، برای آن است که نگاه انسان از محاسبات صرفاً ظاهری فراتر برود و نقش وعده‌ها و تدبیر الهی را در سرنوشت رویدادها ببیند.

وی با اشاره به ماجرای فرعون گفت: فرعون تلاش فراوانی کرد تا با گردآوردن امکانات و فراهم کردن صحنه‌ای عمومی، حضرت موسی(ع) را در برابر مردم بی‌آبرو کند؛ اما همان برنامه‌ای که برای تثبیت قدرت فرعون طراحی شده بود، به عاملی برای آشکار شدن حقیقت تبدیل شد.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی همچنین به ماجرای حضرت ابراهیم(ع) و نمرود اشاره کرد و افزود: نمرود برای فراهم کردن آتش و برگزاری صحنه‌ای که هدف آن رسوا کردن حضرت ابراهیم(ع) بود، تلاش زیادی کرد؛ اما سرانجام ماجرا به شکلی پیش رفت که نتیجه مورد نظر او حاصل نشد و خود در موضع رسوایی قرار گرفت.

این استاد حوزه با اشاره به نقش روایت‌های قرآنی در تقویت روحیه پیامبر اکرم(ص) توضیح داد: نزول تدریجی قرآن و بیان داستان پیامبران پیشین، در تثبیت قلب پیامبر(ص) نقش داشت؛ چنان‌که در آیه ۳۲ سوره فرقان آمده است: «کَذَٰلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَکَ»؛ یعنی این‌گونه قرآن را نازل کردیم تا قلب تو را به‌وسیله آن استوار سازیم.

بقا و استمرار انقلاب اسلامی؛ فراتر از پیش‌بینی‌های مادی

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با اشاره به نکته‌ای که در سخنان استاد دیرباز درباره منشأ شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی مطرح شده بود، اظهار کرد: در تحلیل رویدادهای انقلاب اسلامی نیز باید میان پیش‌بینی‌های مبتنی بر امکانات ظاهری و نتیجه‌ای که در عمل رقم خورده است، تفاوت قائل شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی دونالد ترامپ درباره تسلیم شدن ایران در مدت سه یا چهار روز گفت: اگر کسی صرفاً بر اساس محاسبات مادی و نسبت امکانات ظاهری طرفین داوری می‌کرد، ممکن بود چنین پیش‌بینی‌ای را قابل طرح بداند؛ حتی برخی کشورهای منطقه نیز چنین برداشتی داشتند. با این حال، استمرار و ایستادگی ایران نشان داد که تحلیل این رویدادها تنها با معیارهای مادی امکان‌پذیر نیست.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این همان نقطه‌ای است که باید در آن به نقش عوامل معنوی، ایمان مردم و امداد الهی توجه کرد؛ عواملی که در کنار توانایی‌های انسانی، می‌توانند نتایجی متفاوت از پیش‌بینی‌های معمول رقم بزنند.

پیوند توان محدود انسان با قدرت نامحدود الهی

این استاد حوزه در ادامه، درباره چگونگی تحقق قدرت در محاسبات الهی گفت: توان انسان محدود است، اما قدرت الهی نامحدود است. هنگامی که توان محدود انسان در مسیر الهی قرار گیرد و با نصرت خداوند همراه شود، نتیجه می‌تواند فراتر از ظرفیت‌های ظاهری باشد.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی برای توضیح این موضوع به آیه هفتم سوره محمد(ص) اشاره کرد: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ»؛ اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد همچنین آیه ۱۶۰ سوره آل‌عمران را یادآور شد که می‌فرماید: «إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ»؛ اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ‌کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

وی با اشاره به آیه ۱۳۹ سوره آل‌عمران، «وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»، تأکید کرد که این وعده‌ها با ایمان و یاری دین خداوند پیوند دارند و نباید آن‌ها را جدا از مسئولیت و وظیفه انسان‌ها در نظر گرفت.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به تحولات اخیر و جلوه‌های ایمان در میان مردم ایران و لبنان گفت: حضور مردم در اجتماعات، ایستادگی خانواده‌های شهدا و تحمل فقدان عزیزانی که پدر، عمو یا دیگر اعضای خانواده بوده‌اند، از جلوه‌های این باور است. در برخی خانواده‌ها که چندین شهید تقدیم کرده‌اند، نه‌تنها ایمان تضعیف نشده، بلکه استواری بیشتری در باورهای آنان دیده می‌شود.

این استاد حوزه افزود: چنین نمونه‌هایی را می‌توان جلوه‌ای عینی از پیوند ایمان، پایداری و نصرت الهی دانست. ظرفیت‌هایی که در جامعه وجود داشته، در جریان این حوادث آشکار شده است و باید برای حفظ و تقویت آن‌ها تلاش کرد.

وحدت و انسجام؛ شرط حفظ قدرت اجتماعی

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام، اظهار کرد: یکی از الزامات صیانت از قدرت کشور، توجه جدی به وحدت است؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: ممکن است افراد نسبت به یکدیگر نقد یا اختلاف‌نظرهایی داشته باشند، اما هر نقدی را نباید در هر شرایطی به موضوعی برای تقابل و تضعیف انسجام تبدیل کرد. در شرایطی که حفظ قدرت و همبستگی جامعه اهمیت دارد، باید نسبت به آثار سخنان و رفتارهای خود حساس بود.

این استاد حوزه با اشاره به نقش رسانه‌ها، از جمله خبرگزاری حوزه، در تبیین این مسئله گفت: رسانه‌ها و مجموعه‌هایی که در چارچوب رهنمودهای رهبری فعالیت می‌کنند، می‌توانند در روشن کردن اهمیت وحدت، الزامات آن و آثار اختلاف در جامعه نقش مؤثری داشته باشند.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به آیه ۴۶ سوره انفال، «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ»، تصریح کرد: قرآن هشدار می‌دهد که نزاع و کشمکش موجب سستی و از میان رفتن قدرت می‌شود. بنابراین، اگر جامعه‌ای بخواهد قدرت خود را حفظ کند، نمی‌تواند نسبت به اختلافاتی که انسجام آن را تضعیف می‌کند، بی‌تفاوت باشد.

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شناخت سهم خود در یاری دین و توجه به ظرفیت‌های جامعه

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد یکی دیگر از محورهای مورد نیاز را شناخت مسئولیت فردی در یاری دین دانست و بیان کرد: هر فرد باید متناسب با موقعیت و توانایی خود بفهمد که چه سهمی در این مسیر دارد و چگونه می‌تواند وظیفه خود را انجام دهد.

وی افزود: هر اندازه انسان در جایگاه خود مسئولیتش را بهتر بشناسد و در مسیر درست گام بردارد، زمینه بیشتری برای مشاهده آثار و برکات این همراهی فراهم می‌شود. بنابراین، بحث نصرت الهی نباید صرفاً به یک مفهوم کلی محدود بماند، بلکه باید در رفتار و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی نیز خود را نشان دهد.

محبت اهل‌بیت(ع)؛ پیوند مشترک بخش‌های مختلف جامعه

این استاد حوزه در ادامه، محبت اهل‌بیت(ع) را از پیوندهای مهم میان بخش‌های مختلف جامعه ایران دانست و گفت: در جامعه، افراد با درجات مختلفی از پایبندی دینی حضور دارند؛ از افراد متدین و مقید تا کسانی که ممکن است پایبندی کمتری به مناسک داشته باشند. با این حال، محبت اهل‌بیت(ع) می‌تواند زمینه‌ای مشترک برای پیوند میان بخش‌های گوناگون جامعه باشد.

وی افزود: این دلبستگی تنها به مسلمانان محدود نیست و حتی در میان برخی هم‌وطنان مسیحی و یهودی نیز علاقه و ارادت به اهل‌بیت(ع) مشاهده می‌شود. از این رو، باید این ظرفیت را شناخت، درباره آن سخن گفت و جایگاه آن را در انسجام اجتماعی و قدرت ملی تبیین کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با اشاره به تلاش‌هایی که در برخی مناطق مرزی و مناطق دارای ترکیب مذهبی متنوع برای تضعیف این پیوندها صورت می‌گیرد، تأکید کرد: توجه به محبت اهل‌بیت(ع) و ظرفیت وحدت‌آفرین آن، می‌تواند در تقویت پیوندهای اجتماعی و حفظ انسجام کشور مؤثر باشد.

ضرورت تربیت نیروهای حماسی در حوزه، دانشگاه و نظام آموزشی

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های آموزشی در تقویت روحیه ایستادگی و نترسیدن از دشمن تأکید کرد و گفت: باید در تربیت نسل جدید، روحیه اقامه حق و ایستادگی در برابر فشارها تقویت شود.

این استاد حوزه افزود: هر اندازه این روحیه در میان کودکان، دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان رشد کند، جامعه در مواجهه با تهدیدها از استواری بیشتری برخوردار خواهد شد. کشور به نوعی تربیت حماسی نیاز دارد؛ تربیتی که در آن، ایمان، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای دفاع از حق در کنار یکدیگر تقویت شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است جامعه در محاسبات الهی جایگاه قدرت نخست را داشته باشد، باید این ویژگی‌ها در نسل‌های آینده نیز استمرار پیدا کند و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

معیار قدرت در محاسبات الهی، محدود به ایران نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با جمع‌بندی محورهای سخنان خود اظهار کرد: بر اساس برداشتی که از معیار مطرح‌شده در سخنان رهبر معظم انقلاب می‌توان داشت، جامعه‌ای که مردم آن به اهل‌بیت(ع) دلبستگی دارند و از اقامه حق نمی‌ترسند، در محاسبات الهی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی تأکید کرد: این معیار را نمی‌توان صرفاً به ایران محدود دانست؛ هر ملت و جامعه‌ای که بر اقامه حق پایبند بماند، از قدرت‌های ظاهری نترسد و اجازه ندهد ترس از دشمن بر تصمیم و اراده آن غلبه کند، می‌تواند مشمول یاری الهی قرار گیرد.

این استاد حوزه با اشاره دوباره به آیات قرآن درباره برتری مؤمنان و نصرت الهی، یادآور شد که این مسیر به ایمان، پایبندی و عمل وابسته است و باید الزامات آن در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نقش هدایتگرانه و راهبری امامین انقلاب

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با تأکید بر ضرورت شناخت و قدردانی از عوامل شکل‌گیری این روحیه در جامعه ایران، به نقش تربیتی و هدایت‌گرانه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی یادآور شد: زمانی که امام خمینی(ره) جمله «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را مطرح کردند، ایران با فقر، انزوا، تنهایی و محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بود و از بسیاری از امکانات و توانمندی‌هایی که امروز در اختیار دارد، برخوردار نبود.

وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) درباره فروپاشی امپراتوری شرق و پیش‌بینی فروپاشی امپراتوری غرب، خاطرنشان کرد: در آن مقطع، ایران از بسیاری از توانمندی‌های نظامی و فناوری کنونی، از جمله امکاناتی که امروز در حوزه موشکی و پهپادی دارد، برخوردار نبود؛ با این حال، امام خمینی(ره) با باور و نگاه خود، مسیر تازه‌ای را پیش روی جامعه قرار دادند و رهبر معظم انقلاب نیز این مسیر را ادامه دادند.

افق تازه‌ عزت و سربلندی پیش روی مردم

این استاد حوزه، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب را راهنمایانی دانست که با هدایت و تربیت جامعه، افق تازه‌ای از عزت و سربلندی را پیش روی مردم گشودند و مسیر حرکت به سوی این افق را نشان دادند.

معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه‌های نوین دفتر تبلیغات اسلامی در پایان برای امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب و همه شهدا که برای تحقق این آرمان‌ها از جان خود گذشتند، از درگاه خداوند طلب رحمت کرد و ابراز امیدواری کرد که جامعه بشری بتواند به افق عزت و کرامتی که پیش روی آن گشوده شده است، نزدیک‌تر شود.

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