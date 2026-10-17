پزشکیان: فیلم کوتاه، صدای نسل امروز و نگاه آنان به جهان و آینده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان به مناسبت آغاز چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران پیامی صادر کرد؛ متن پیام بدین شرح است:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ایران، سرزمین مردمانی است که در طول تاریخ، در سایه فرهنگ اصیل و تمدن درخشان خود، در عرصه علم و هنر همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و حاصل تلاش و خلاقیت نسل‌های پی‌درپی را به میراثی ماندگار برای آیندگان تبدیل کرده‌اند. امروز نیز این مسیر در اندیشه نسل جدید ادامه دارد.

سینما یکی از مهم‌ترین زبان‌های روایت این زندگی و این فرهنگ است؛ زبانی که می‌تواند آنچه را که مردم می‌بینند، تجربه می‌کنند و برای آینده خود می‌خواهند، به تصویر بکشد و با دیگران به اشتراک بگذارد.

فیلم کوتاه، با فرصت و امکانی که برای نگاه‌های تازه، تجربه‌های نو و روایت‌های خلاقانه فراهم می‌کند، بخشی از واقعیت امروز ایران و جهان را صادقانه و هنرمندانه روایت می‌کند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فرصتی ارزشمند برای گردهم آمدن این نگاه‌ها و گفت‌وگو میان سینماگران ایران و جهان است و زمینه‌ای برای شناخت بیشتر ملت‌ها از یکدیگر و نزدیک‌تر شدن انسان‌ها از مسیر هنر و فرهنگ فراهم می‌آورد.

امروز بیش از همیشه به هنر و روایت‌هایی نیاز داریم که انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک کنند، زمینه گفت‌وگو و درک متقابل را فراهم آورند و امید، همدلی و امکان ساختن آینده‌ای بهتر را در متن زندگی مردم جست‌وجو کنند. فیلم کوتاه، با صمیمیت و جسارتی که در روایت دارد، صدای نسل امروز و نگاه آنان به جهان و آینده است.

برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را به همه هنرمندان، سینماگران، جوانان خلاق و مهمانان این جشنواره فرهنگی و هنری خوشامد می‌گویم و برای این رویداد، روزهایی سرشار از خلاقیت، گفت‌وگو و تجربه‌های تازه آرزو می‌کنم.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری اسلامی ایران

دبیر جشنواره: تلاش کردیم افق‌های تازه‌ای پیش روی سینماگران جوان باز کنیم

بهروز شعیبی دبیر این دوره از جشنواره، پیش از شروع اولین جلسه از نشست‌های «۴۳-۲۰» در سخنانی کوتاه ضمن خیرمقدم به حاضران گفت: دو سال است که جشنواره را با این نشست‌های تخصصی شروع می‌کنیم. ممنونم که در این جلسات آموزشی شرکت می‌کنید، با توجه به سانس‌های آخر شب و احتمالا سانس‌های فوق‌العاده‌ای که پیش خواهد آمد امکان تماشای فیلم‌ها را پیدا خواهید کرد. سعی ما این است که نگاه‌های جدیدی را در کنار زاویه ها و افقی که به آن نگاه می کنید برایتان باز کنیم و فرصت‌هایی برای شما فراهم کنیم چون می‌دانیم رفتن به محضر این اساتید سخت است و ما عهده‌دار این موضوع شده‌ایم.

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وی افزود: به رسم سال گذشته شروع گفتگوی ما از این نشست‌ها است. از معاونان و مسئولانی که این نشست‌ها را ترتیب دادند از جمله خانم عالیه سادات هاشمی، محمد صوفی و رسول صادقی تشکر می‌کنم. آنها بسیار زحمت کشیدند و از زحمت آنها تشکر می‌کنم چون اگر زحمت آنها نبود جشنواره سر موقع و این شکل برگزار نمی‌شد. امیدوارم همه روزهای خوبی را کنار هم داشته باشیم.



شعیبی در بخش دیگر از صحبت‌هایش مطرح کرد: امسال چند غرفه و انتشارات داریم که کتاب‌های سینمایی خوبی دارند و قرار ما این است که با تخفیف های خوب کتاب‌ها در اختیار شما قرار بگیرد.



عالیه سادات هاشمی هم گفت: امیدوارم بیست نشست خوب را کنار هم داشته باشیم این راهم باید بگویم که نظم و انضباط این نشست‌ها باعث می‌شود نشست‌ها را به خوبی برگزار کنیم و خوشحالم که شما را کنار هم می‌بینم.

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