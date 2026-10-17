به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کابلوف این اظهارات را روز جمعه، ۲۴ مهر، در نشستی درباره امنیت آسیای مرکزی و افغانستان مطرح کرد؛ نشستی که نمایندگان سازمان پیمان امنیت جمعی، کشورهای مشترک‌المنافع و سازمان همکاری شانگهای در آن حضور داشتند.

او گفت حجم مطلق تجارت میان دو کشور همچنان پایین است، اما افزایش دوبرابری مبادلات را با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان قابل توجه دانست.

کابلوف تأکید کرد مسکو تلاش خواهد کرد روند افزایش تجارت به‌صورت تدریجی و پایدار ادامه پیدا کند و روابط اقتصادی دو کشور بر پایه «همکاری سازنده و منافع متقابل» گسترش یابد.

رشد تجارت شتاب گرفته است

آمارهای تازه‌تر روسیه نیز از ادامه همین روند حکایت دارد. بر اساس اعلام دولت روسیه، تجارت دو کشور در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ برابر دوره مشابه سال قبل شده است.

در دیدار اخیر مقام‌های دو طرف نیز موضوعاتی مانند تجارت، انرژی، سرمایه‌گذاری، توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی و استفاده از ظرفیت کریدور بین‌المللی شمال–جنوب مورد بحث قرار گرفته است.

قرار است یک هیئت بلندپایه روسی به ریاست الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر این کشور، نیز برای پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری به افغانستان سفر کند؛ هرچند هنوز زمان دقیق این سفر اعلام نشده است.

از شناسایی سیاسی تا گسترش تجارت

افزایش مبادلات اقتصادی در شرایطی رخ می‌دهد که روسیه در ژوئیه ۲۰۲۵ نخستین کشور جهان شد که حکومت طالبان را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت. مسکو همان زمان اعلام کرده بود این تصمیم می‌تواند زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با افغانستان را فراهم کند.

اکنون آمارهای تجاری نشان می‌دهد این نزدیکی سیاسی به‌تدریج در حوزه اقتصادی نیز نمود پیدا کرده است.

با این حال، خود کابلوف اذعان کرده است که حجم واقعی تجارت روسیه و افغانستان هنوز در مقایسه با مبادلات خارجی روسیه رقم بزرگی نیست؛ بنابراین دو برابرشدن تجارت بیش از آنکه نشان‌دهنده رسیدن روابط اقتصادی به سطحی بالا باشد، نشانه سرعت‌گرفتن روابط از یک نقطه شروع نسبتاً پایین است.

به این ترتیب، روابط مسکو و کابل از مرحله دیدارهای سیاسی و شناسایی رسمی، بیش از گذشته به سمت تجارت، انرژی، سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ترانزیتی حرکت کرده است.

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