بازگشت اجباری ۹۵۵ مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز شنبه ۲۵ مهر اعلام کرد مهاجران از چهار گذرگاه تورخم، اسپین‌بولدک، پل ابریشم و اسلام‌قلعه وارد افغانستان شده‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده، ۳۳ خانواده شامل ۱۷۱ نفر از طریق تورخم و یک خانواده چهار نفره از مسیر اسپین‌بولدک، از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند.

در مقابل، ۱۴۷ خانواده شامل ۷۲۷ نفر از طریق پل ابریشم در نیمروز و ۱۴ خانواده شامل ۵۳ نفر از مسیر اسلام‌قلعه در هرات وارد کشور شده‌اند؛ به این ترتیب، در مجموع ۷۸۰ نفر از مسیرهای مرزی ایران و ۱۷۵ نفر از مرزهای پاکستان بازگشته‌اند.

تناقض در آمار اعلام‌شده

برخی رسانه‌های مرتبط با افغانستان به نقل از معاون سخنگوی طالبان تعداد خانواده‌های بازگشته را ۱۵۹ خانواده اعلام کرده‌اند؛ اما اعداد تفکیکی منتشرشده با این رقم سازگار نیست.

جمع ۳۳ خانواده در تورخم، ۱۴۷ خانواده در پل ابریشم، یک خانواده در اسپین‌بولدک و ۱۴ خانواده در اسلام‌قلعه، ۱۹۵ خانواده می‌شود. گزارش دیگری که اطلاعات کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران را منتشر کرده نیز رقم ۱۹۵ خانواده و ۹۵۵ نفر را ثبت کرده است.

همچنین اعلام شده است در همان شبانه‌روز، بیش از یک‌هزار مسافر دیگر از مسیر پل ابریشم وارد افغانستان شده و برای شماری از خانواده‌های بازگشته خدماتی شامل انتقال، کمک نقدی، غذا و خدمات درمانی فراهم شده است.

بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه طی ماه‌های اخیر ادامه داشته و آمارهای رسمی طالبان تقریباً به‌صورت روزانه از ورود صدها نفر از مرزهای ایران و پاکستان حکایت دارد. تنها چند روز پیش نیز صدها خانواده دیگر از همین چهار گذرگاه به افغانستان بازگشته بودند.

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