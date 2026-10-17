تهرانی: حیا، پرده حفاظتی دین است/ با فاسق و فاجر معاشرت نکنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حسین تهرانی» از اساتید حوزه علمیه تهران، شامگاه چهارشنبه در جلسه هفتگی درس اخلاق خود که در مدرسه نور تهران برگزار شد، با بیان اینکه حیا پرده حفاظتی دین است، گفت: معاشرت با فاسق و فاجر باعث از بین رفتن پرده حیا در انسان می‌شود و هر انسان متدین زیر پوشش حیای دین است، اگر این پوشش کنار برود هر چه تحت عنوان دین است از بین می‌رود؛ به این علت حیا بسیار با اهمیت است چون پرده حفاظتی دین است.

وی ادامه داد: لباس همیشه نقش حفاظتی برای جسم و بدن را دارد و بدن را از گرم و سرما و خطرات حفظ می‌کند، حالا لباس معنوی روح ما حیا است! چون ایمان لخت است و لباسش حیا است که روی ایمان کشیده شده و آن را حفظ می‌کند، حالا اگر بخواهید ایمان حفظ شود باید این پرده حیا را حفظ کنید، اگر ایمان حفظ شد دین شما هم حفظ می‌شود.

این استاد حوزوی در پاسخ به چرایی علت گناه کردن افراد متدین، گفت: پرهیز از عمل زشت از حیا گرفته‌شده است و حیا هم اقشامی دارد که هر چه قوی‌تر باشد اثرش بیشتر است حالا هر چه درجه حیا بیشتر باشد آن فرد هم کمتر مرتکب معاصی و اعمال زشت می‌شوند؛ اینکه افراد متدین گرفتار معصیت می‌شوند اکثر معاصی این افراد به خاطر روابط معاشرتی و رفاقتی است.

وی افزود: حالا فرقی ندارد رابطه فردی باشد یا اجتماعی، رابطه قولی باشد یا عملی و این معاشرت منفی باعث ارتکاب معاصی در فرد متدین می‌شود لذا چنین فردی در معاشرت خیلی باید مراقبت کند چون در اثر معاشرت با افراد فاسق و بد او نیز رنگ آن فرد را می‌گیرد! با شخص فاسق به هیچ وجه نباید همنشین شود چون فاسق گناه و معصیت را عملی به تو یاد می‌دهد، یعنی این آموزش برای تو خواه یا ناخواه اتفاق می‌افتد و اختیاری تو نیست بلکه در اثر همین معاشرت این فرد هم گرفتار معصیت می‌شود.

چرا افراد متدین مرتکب معاصی می‌شوند!

حجت الاسلام تهرانی در تبیین چگونگی اثر معاشرت در فرد متدین اظهار کرد: مجالست خودش اثر و تاثیرش را می‌گذارد و اینگونه نیست که فرد متدین بگوید من مراقب هستم تحت گناه او قرار نگیرد بلکه خود این معاشرت خواهی نخواهی اثر می‌گذارد و دست انسان نیست! حداقلش این است که منبعد وقتی گناه نزد این فرد متدین انجام شود دیگر قبح گناه نزد او ریخته شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این معاشرت خواهی نخواهی مسیر آلوده شدن فرد به گناه را باز می‌کند و ترس گناه برای او ریخته می‌شود! مثلا یک بچه از تاریکی می‌ترسد ولی پدرش چند بار وارد آن اتاق تاریک می‌شود و او را با خود می‌برد و کم کم ترس بچه از اتاق تاریک ریخته می‌شود تا حدی دیگر نمیترسد و خودش به تنهایی وارد اتاق تاریک می‌شود و در این اینجا هم این معاشرت چنین وضعیتی را روی فرد متدین می‌گذارد و قبح گناه نزد او ریخته می‌شود.

منظور از معاشرت و مجالست

وی تصریح کرد: نکته مهم و قابل اهمیت در بحث معاشرت این است که منظور از این معاشرت و مجالست یک معاشرت مستمر است نه یک گفتگو و دیدار کوتاه و مختصر و موقت بلکه یک معاشرت مستمر باعث این اثرات روی فرد می‌شود.

این استاد حوزوی با بیان اینکه در روایات نهی شده که با فاسق و فاجر معاشرت نکنید، گفت: فاسق و فاجر کسی است که مرتکب گناه میشود و رفاقت و معاشرت با چنین فردی باعث می‌شود که قبح گناه نزد شما هم ریخته شود و شما هم به سمت گناه بروید به این دلیل نهی شده با چنین افرادی معاشرت نکنید.

وی ادامه داد: فاجر انسان را به یک چیز کم می‌فروشد و فاسق هم به کمتر از یک لقمه انسان را می‌فروشد و نباید با چنین افرادی دوستی و معاشرت کرد. حالا علاوه بر اینکه رفاقت با فاسق و فاجر باعث به گناه افتادن می‌شود آن‌ها بنده شهوت خودشان هستند و در معاشرتشان با تو، تو برای آن‌ها اصلا اهمیتی نداری! آن‌ها خدا را به گناه فروخته‌اند حالا تو را نفروشند که قطعا تو را هم می‌فروشند!

تبعات معاشرت با فاسق و فاجر

این استاد حوزوی در پایان گفت: در جمع‌بندی باید گفت که معاشرت با فاسق و فاجر سه اثر روی انسان ایجاد می‌کند اول اینکه قبح گناه در نظر شما ریخته میشود، دوم اینکه در رفاقت با شما وفادار نیستند و شما را هم راحت می‌فروشند و سوم اینکه خواهی نخواهی شما هم به گناه کشیده خواهید شد!

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