به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز هنرهای نمایشی سوره در ایام فاطمیه و از شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تا وفات حضرت ام البنین(س)، اقدام به برپایی خانه تئاتر آئینی با اجرای ۸ نمایش از ۱ آبان تا ۱ آذر ماه خواهد کرد.

این نمایش‌ها توسط گروه‌های تئاتر آئینی تولید شده‌اند که در تالارهای اندیشه، سوره، مهر و ماه حوزه هنری روی صحنه می‌روند.

این نمایش‌ها عبارتند از:

نمایش «نقطه عطف» به نویسندگی مرتضی هاشمی و کارگردانی محسن انصاری از ۱ تا ۱۰ آبان ماه، ساعت ۱۸:۳۰، تالار اندیشه

نمایش «مرگ اندود» به نویسندگی داوود کریمی و کارگردانی سید وحید میر یونسی از ۱ تا ۱۰ آبان ماه، ساعت ۱۹:۳۰، تالار سوره

نمایش «خورشید پشت در» به نویسندگی سید صدرا میرئی و کارگردانی امیر حسن حاج حریری و مهدی نیک روش از ۱۲ تا ۲۲ آبان ماه، ساعت ۱۹، تالار اندیشه

نمایش «تنها نمی‌توانم» به نویسندگی و کارگردانی سید محمد حسن حسینی از ۱۲ تا ۱۷ آبان ماه، ساعت ۱۹، تالار سوره

نمایش «آتش دل» به نویسندگی باقر صمدی و کارگردانی میثم رضایی نژاد از ۱۴ تا ۱۹ آبان ماه، ساعت ۱۹، تماشاخانه مهر

نمایش «ستاره بان» به نویسندگی و کارگردانی محیا خجسته از ۲۱ آبان تا ۱ آذرماه، ساعت ۱۸:۳۰، تالار سوره

نمایش «زنی شبیه مادر» به نویسندگی و کارگردانی وفا طرفه از ۲۱ آبان تا ۱ آذرماه ساعت ۱۸:۳۰، تماشاخانه مهر

نمایش «نظاره گر» به نویسندگی علیرضا ناسوتی و کارگردانی محمد علی ذاکری از ۲۵ آبان تا ۱ آذر ماه، ساعت ۱۹، تالار اندیشه

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