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انتقاد مفتی عمان از محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۱
کد مطلب: 1879211
انتقاد مفتی عمان از محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

مفتی سلطنت عمان با ابراز تأسف از محدودیت‌های اعمال‌شده برای استفاده از حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، این اقدام را مغایر با آزادی پایبندی به آموزه‌های دینی دانست و از مقام‌های این کشور خواست در این تصمیم بازنگری کنند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، در پیامی با انتقاد از محدودیت‌های حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، از مردم این کشور خواست در مخالفت با این محدودیت‌ها موضعی متحد اتخاذ کنند.

وی با ابراز تأسف از محدودیت‌های وضع‌شده برای پوشش حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، این اقدام را در تعارض با آزادی عمل به باورهای دینی دانست؛ آزادی‌ای که به گفته او، انتظار می‌رود در کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان تضمین شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که قواعد پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده و بر اساس گزارش‌ها، به جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس انجامیده است.

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