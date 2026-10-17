انتقاد مفتی عمان از محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد بن حمد الخلیلی، مفتی سلطنت عمان، در پیامی با انتقاد از محدودیت‌های حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، از مردم این کشور خواست در مخالفت با این محدودیت‌ها موضعی متحد اتخاذ کنند.

وی با ابراز تأسف از محدودیت‌های وضع‌شده برای پوشش حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، این اقدام را در تعارض با آزادی عمل به باورهای دینی دانست؛ آزادی‌ای که به گفته او، انتظار می‌رود در کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان تضمین شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده است که قواعد پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده و بر اساس گزارش‌ها، به جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس انجامیده است.

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