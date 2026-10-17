به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یاراحمدی این موضوع را در دیدار با برهم صالح، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در ژنو مطرح کرده است.

براساس گزارش رسمی منتشرشده از این دیدار، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی ایران گفته است این کشور در حال حاضر میزبان حدود ۷۷۰ هزار پناهنده ثبت‌شده است و کاهش منابع حمایتی بین‌المللی، ادامه ارائه برخی خدمات به آنان را دشوار کرده است.

آمار کمیساریای عالی پناهندگان نیز نشان می‌دهد از حدود ۷۷۰ هزار پناهنده ثبت‌شده در ایران، نزدیک به ۷۵۸ هزار نفر افغانستانی و حدود ۱۲ هزار نفر عراقی هستند.

حمایت موقت از نظامیان حکومت پیشین

یاراحمدی در تشریح اقدامات حمایتی ایران گفته است نزدیک به ۱۰ هزار نظامی حکومت پیشین افغانستان تحت حمایت موقت قرار گرفته‌اند.

او همچنین از صدور مدارک اقامتی برای حدود ۱۱۰ هزار زن سرپرست خانوار خبر داده است. در گزارش رسمی نخست، تابعیت این زنان به‌طور مشخص اعلام نشده است.

موضوع نظامیان پیشین افغانستان از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان ملل در گزارشی درباره بازگشت‌های اجباری به افغانستان اعلام کرده بود که افراد وابسته به حکومت پیشین و نیروهای امنیتی سابق از جمله گروه‌هایی هستند که پس از بازگشت با خطر بیشتر بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه و تهدید علیه امنیت شخصی روبه‌رو هستند.

یوناما در گزارش‌های سال ۲۰۲۶ نیز موارد تازه‌ای از بازداشت، شکنجه و کشته‌شدن اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین را ثبت کرده است؛ برخی از قربانیان پیش از آن از ایران یا پاکستان به افغانستان بازگشته بودند.

ایران: بازگشت پایدار نیازمند شرایط مناسب در افغانستان است

یاراحمدی همچنین تأکید کرده است که بازگرداندن پایدار مهاجران تنها با خروج آنان از کشورهای میزبان محقق نمی‌شود و نیازمند ایجاد شرایط مناسب در کشور مبدأ، همکاری منطقه‌ای و تأمین منابع کافی است.

او خواستار حمایت مالی پایدارتر جامعه جهانی و تقسیم عادلانه‌تر مسئولیت میان کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی شده است.

برهم صالح نیز در این دیدار بر ادامه تعامل با افغانستان و کشورهای منطقه تأکید کرده و گفته است فاصله‌گرفتن از تعامل، راه‌حلی برای مشکلات موجود نخواهد بود.

هم‌زمان با ادامه بازگرداندن گسترده مهاجران

اعلام حمایت موقت از نظامیان پیشین در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران همچنان شمار قابل توجهی از مهاجران افغانستانی را به کشورشان بازمی‌گرداند.

براساس تازه‌ترین داده‌های کمیساریای عالی پناهندگان، تا ۳ اکتبر ۲۰۲۶، حدود ۴۹۳ هزار و ۳۰۰ شهروند افغانستان از ایران اخراج شده‌اند. مجموع بازگشت افغان‌ها از ایران در همین دوره، شامل اخراج‌ها و دیگر انواع بازگشت، به حدود ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است.

کمیساریای عالی پناهندگان همچنان تأکید دارد که بازگشت باید داوطلبانه، آگاهانه، ایمن و پایدار باشد و درباره بازگرداندن افرادی که با خطرهای حفاظتی ویژه روبه‌رو هستند، از جمله نیروهای پیشین، ارزیابی موردی انجام شود.

اهمیت اعلام تازه تهران نیز در همین نقطه است: نزدیک به ۱۰ هزار نظامی حکومت پیشین افغانستان اکنون در گروهی قرار گرفته‌اند که ایران می‌گوید به‌جای بازگرداندن فوری، برای آنان حمایت موقت فراهم کرده است؛ در حالی که گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد بازگشت اجباری برخی افراد با همین سابقه می‌تواند آنان را در معرض خطرهای جدی قرار دهد.

.............................

پایان پیام/