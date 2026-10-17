عربستان پنج جوان شیعه را در منطقه شرقی اعدام کرد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد حکم اعدام پنج شهروند این کشور را به اتهام جرائم مرتبط با تروریسم، از جمله عضویت در تشکیلات تروریستی، تیراندازی به نیروهای امنیتی و تأمین مالی عملیات تروریستی اجرا کرده است.

محمد منیر الزاهر، علی عبدرب الشیخ، رضا محمد ابوعبدالله، علی حسن الربح و حسن زکی الفرج جوانان شیعه اعدام‌شده هستند که منابعی در عربستان اسامی آن‌ها را اعلام کرده‌اند.

مقام‌های سعودی مدعی‌اند احکام پس از طی مراحل قضایی صادر و تأیید شده‌اند. با این حال، اطلاعات مستقلی درباره جزئیات دادرسی اعدام‌شدگان منتشر نشده است.

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