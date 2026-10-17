پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی پیامی صادر کردند.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بین المللی امیدهای جهان در آمریکا، به این قهرمانان افتخار آفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک می گویم.

درخشش جوانان میهن، اهتزاز پرچم شوق انگیز ایران و طنین انداز شدن سرود ملی جمهوری اسلامی در میادین مختلف، تلألو امیدهای ملت به جوانان خود در مسیر تحقق آینده ای درخشان و پرشکوه است.

دعای خیر اینجانب بدرقه راه همه جوانان ایران سرافراز.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۵/مهر/۱۴۰۵

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