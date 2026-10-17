به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، با توسعه خدمات خود در پیام‌رسان تلگرام، امکان دسترسی ایرانیان و فارسی‌زبانان مقیم خارج از کشور به خدمات پاسخگویی دینی و معرفتی را فراهم کرد.

این مرکز با حدود ۱۸ سال فعالیت در هشت گروه تخصصی شامل قرآن، حدیث، کلام و اعتقادات، تاریخ و سیره، اخلاق و تربیت، فقه و احکام شرعی، مشاوره و روان‌شناسی و مسائل سیاسی و اجتماعی، به پرسش‌های دینی و معرفتی مخاطبان پاسخ می‌دهد.

خدمات مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی از طریق بسترهای مختلفی از جمله تلفن، پاسخگویی مکتوب و آفلاین، پیامک، صندوق صوتی، پاسخگویی میدانی، اپلیکیشن پاسخگو و بات‌ها و برنامک‌های فعال در پیام‌رسان‌هایی مانند شاد، ایتا، بله و تلگرام ارائه می‌شود. همچنین سامانه پاسخگویی هوشمند دینی «دین‌دان» به نشانی https://my.pasokhgoo.ir/din-dan از دیگر بسترهای ارائه این خدمات است.

بر اساس اعلام این مرکز، روزانه به‌طور میانگین به ۱۲ هزار پرسش مخاطبان، با مشارکت حدود ۴۰۰ پاسخگوی طلبه و متخصص، پاسخ داده می‌شود.

در همین راستا، مینی‌اپ پاسخگوی مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی در تلگرام به نشانی @pasokhgoo_app_bot آماده بهره‌برداری شده است تا ایرانیان و فارسی‌زبانان خارج از کشور نیز بتوانند از این بستر برای طرح پرسش‌های دینی و معرفتی خود استفاده کنند.

همچنین کاربران می‌توانند برای اعلام ایرادهای احتمالی و ارائه بازخورد درباره عملکرد این مینی‌اپ، از طریق شناسه @hadishirdel در تلگرام با مسئول مربوطه در ارتباط باشند.

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