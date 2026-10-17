افزایش شمار شهدا و مجروحان حمله به مناطق مسکونی یمن به ۲۰ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ المسیره گزارش داد که در پی حمله هوایی عربستان سعودی با بمب‌های خوشه‌ای به منازل شهروندان در استان ذمار یمن، شمار شهدا و مجروحان به ۲۰ نفر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای سعودی با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای منازل مسکونی در روستاهای العر و برزاء، واقع در منطقه قاع الحقل از بخش ضوران آنس در استان ذمار را هدف قرار دادند.

خبرنگار المسیره در ذمار اعلام کرد که در پی این حمله، ابتدا دو نفر شهید و ۱۲ نفر دیگر مجروح شدند که در میان مجروحان، پنج کودک و سه زن حضور داشتند. همچنین یکی از زنان مجروح بر اثر این حمله دچار سقط جنین شد.

این خبرنگار در ادامه از افزایش شمار قربانیان خبر داد و اعلام کرد که در مجموع، سه کودک جان باخته‌اند و ۱۷ غیرنظامی دیگر، از جمله هفت کودک و سه زن، مجروح شده‌اند؛ به این ترتیب، شمار کشته‌ها و مجروحان به ۲۰ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام خبرنگار المسیره، بمب‌های خوشه‌ای به سه منزل مسکونی آسیب رسانده و سامانه برق خورشیدی یکی از مزارع را نیز تخریب کرده‌اند. همچنین تعدادی از دام‌ها تلف شده یا آسیب دیده‌اند.

المسیره در پایان این حمله را نشانه ادامه تشدید اقدامات نظامی عربستان علیه غیرنظامیان یمنی دانست و گفت: استفاده از این تسلیحات با هدف عقب‌نشاندن مردم یمن از مواضع استقلال‌طلبانه و مطالبه حقوق خود صورت می‌گیرد.

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