درگیری و ورود معترضان به شهرداری مارسی؛ تداوم خشونت در اعتراضات فرانسه + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعتراضات گسترده در فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش کیفیت خدمات عمومی، روز شنبه ۱۷ اکتبر با درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس در چندین شهر ادامه یافت.

در مارسی، گروهی از معترضان با عبور از ورودی ساختمان شهرداری وارد آن شدند، اما نیروهای پلیس آنان را از ساختمان خارج کردند. هم‌زمان، در پاریس و چند شهر دیگر نیز درگیری، آتش‌سوزی و تخریب اموال عمومی گزارش شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که معترضان در مارسی با استفاده از موانع امنیتی به در ورودی شهرداری هجوم بردند و برخی از آنان برای مدتی وارد ساختمان شدند. در پاریس نیز پلیس برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد.

طبق گزارش رویترز، تا ظهر شنبه حدود ۱۴۰ تجمع با مشارکت ۳۲ هزار و ۸۰۰ نفر در خارج از پاریس ثبت شده بود. گزارش‌ها همچنین از بازداشت دست‌کم ۱۶۶ نفر در سراسر کشور حکایت دارند.

این اعتراضات که ابتدا با محوریت مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم و نامناسب‌بودن امکانات مدارس آغاز شد، به‌تدریج به جنبشی گسترده‌تر علیه گرانی، نابرابری و کاهش سطح خدمات عمومی تبدیل شده است. پیوستن اتحادیه‌های کارگری و شماری از فعالان جنبش «جلیقه‌زردها» نیز دامنه اعتراضات را گسترش داده است. دولت فرانسه از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و نیروهای امنیتی در چند شهر به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

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