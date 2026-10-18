خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امروزه بی‌رغبتی نوجوانان به نماز، دغدغه‌ای جدی برای بسیاری از خانواده‌هاست. شناخت وظیفه شرعی والدین در کنار اتخاذ روش‌های صحیح تربیتی، نقشه راه عبور از این چالش است. در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی با استناد به فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پاسخ این پرسش مهم را تبیین می‌کند.

سوال:

فرزند دختر سیزده ساله‌ای دارم که هرچه به او اصرار می‌کنیم نمازش را به جا نمی‌آورد و به حرف پدر و مادر اعتنایی نمی‌کند؛ تکلیف ما در این باره چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی با اشاره به فتوای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره بیان کردند:

وظیفه اصلی والدین در این زمینه، «امر به معروف و نهی از منکر» است؛ اما توصیه مؤکد این است که سعی کنید از طریق محبت وارد شوید و فرزندتان را با محبت الهی بیشتر آشنا کنید. در این زمینه می‌توانید از کارشناسان مربوطه نیز کمک بگیرید.

اگر شعله محبت الهی در دل نوجوان شعله‌ور شود، ان‌شاءالله خودبه‌خود نمازخوان خواهد شد. اما اگر آگاهی و شناخت لازم وجود نداشته باشد، هر قدر هم اصرار کنید، نمی‌توانید او را وادار کنید که نمازی با حضور قلب بخواند؛ و اگر هم به زور وادارش کنید، آن نماز با حضور قلب همراه نخواهد بود.

در مقابل، اگر بتوانیم محبت خدا را در دل او روشن کنیم چرا که فطرت انسان محبت خدا را می‌پذیرد و مشتاق آن است و دست‌کم به مقداری که در توان داریم، خدا را با چهره‌ای محبت‌آمیز به او معرفی کنیم، آنگاه فرایضی مانند نماز و روزه برای او بسیار سهل، آسان و لذت‌بخش خواهد شد.