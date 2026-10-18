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برپایی کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت قاری بین‌المللی در حرم بانوی کرامت

۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۵
کد مطلب: 1879326
برپایی کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت قاری بین‌المللی در حرم بانوی کرامت

محفل کرسی تلاوت فاطمی با حضور قاسم مقدم قاری بین‌المللی هم چنین اجرای برنامه های متنوع قرآنی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، آقای قاسم مقدم، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام وحی خواهد پرداخت و آقای علی‌اکبر منصوریان به عنوان قاری نوجوان در این محفل حضور خواهد داشت.

اجرای این مراسم بر عهده آقای مهدی کلانترزاده خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر طباطبایی به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد.

همچنین گروه سرود رایت الهدی به اجرای سرود خواهد پرداخت و آقای سجاد پروینی‌نژاد به قرائت سوره مبارکه فتح خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این محفل، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر اعلام شده است.

از عموم زائران و مجاوران و علاقه‌مندان به کلام وحی دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

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برپایی کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت قاری بین‌المللی در حرم بانوی کرامت

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