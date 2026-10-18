به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، آقای قاسم مقدم، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام وحی خواهد پرداخت و آقای علی‌اکبر منصوریان به عنوان قاری نوجوان در این محفل حضور خواهد داشت.

اجرای این مراسم بر عهده آقای مهدی کلانترزاده خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر طباطبایی به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد.

همچنین گروه سرود رایت الهدی به اجرای سرود خواهد پرداخت و آقای سجاد پروینی‌نژاد به قرائت سوره مبارکه فتح خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این محفل، روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر اعلام شده است.

از عموم زائران و مجاوران و علاقه‌مندان به کلام وحی دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

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