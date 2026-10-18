به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۲۵ مهر تا ۱ آبان ۱۴۰۵ از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم صبحگاهی حرم مطهر در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه با قرائت سوره مبارکه فتح، یکشنبه شرح نهج البلاغه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، سه‌شنبه تفسیر قرآن با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم، پنجشنبه با قرائت زیارت عاشورا و جمعه با قرائت دعای ندبه با نوای عباس حیدرزاده و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی همراه است.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمد صافی، میثم حمیدی نیک، محمدهادی هدایت، علی اصغر علیدوست، محمداسماعیل خورشیدی، محمد حاج ابوالقاسم و علی جنانی برگزار می‌شود.

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر حرم مطهر با قرائت زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها همراه است و در روزهای پنجشنبه و جمعه علاوه بر آن، سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری، نیز برگزار می‌شود. همچنین در این مراسم در روزهای پنجشنبه و جمعه محمود بذری و سید جواد میرجعفری مداحی خواهند کرد.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین محمد قدرتی، حسین وحیدپور، حسن نوراللهی، سعید یزدانی، سیدحسین یوسفی و سید رضا میرمعینی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین با نوای علی فقیهی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی کلباسی دنبال خواهد شد.

سخنرانان مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر بانوی کرامت از شنبه تا جمعه به ترتیب حجج‌الاسلام والمسلمین سیدحمیدمیرباقری، سید محمدباقر طباطبایی، ناصر خلج، ناصر رفیعی، محمدباقر حیدری کاشانی و سید محمدحسین راجی به مدت دوشب خواهند بود و در دو شب پایانی هفته همزمان با ایام فاطمیه اول عباس حیدرزاده و علی حبیب‌زاده مداحی خواهند کرد.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با نوای علی صادقی و پنجشنبه شب دعای کمیل با نوای عباس حیدرزاده و زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی قرائت خواهد شد.

همچنین بامداد جمعه دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت جواد برزگر برگزار خواهد شد.

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