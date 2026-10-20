خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در تحلیل رابطه «فحشا» و «چپاول طاغوت»، یک حلقه میانی وجود دارد که بدون آن، زنجیره کامل نمی‌شود: از بین بردن عفت عمومی و گسترش فساد اخلاقی در سطح جامعه. این حلقه، پل ارتباطی میان «سبک زندگی شهوت‌محور» و «خلع سلاح ملت در برابر طاغوت» است.

برنامه سازمان یافته

رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای این هدف را نه یک انحراف تصادفی، بلکه برنامه‌ای سازمان‌یافته معرفی می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: «دشمن - نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت - تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد... رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفّت، امروز جزو برنامه‌های دشمن است.»( بیانات ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ در دیدار مداحان اهل‌بیت (ع))این فراز، «عفت‌زدایی» را از سطح یک آسیب اجتماعی به سطح استراتژی ارتقا می‌دهد. دشمن با از بین بردن حیا و عفت عمومی، بنیان خانواده را هدف می‌گیرد؛ همان بنیانی که اگر سست شود، جامعه توان مقاومت در برابر فشارهای بیرونی و درونی را از دست می‌دهد.

کشف حجاب؛ مقدمه‌ای برای برداشتن عفت

رهبر شهید انقلاب، پرده از یک زنجیره تاریخی برمی‌دارند که رژیم طاغوت آن را آغاز کرد: «برداشتن حجاب، مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود؛ برای برداشتن حیا در جامعه‌ی اسلامی بود؛ برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اینکه از همه‌ی کارهای دیگر بمانند.»( بیانات ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ در دیدار دانشجویان استان یزد)

این بیان، مکانیزم دقیق «مشغول‌سازی» را نشان می‌دهد: وقتی حجاب برداشته شود، عفت عمومی فرو می‌ریزد؛ وقتی عفت فرو بریزد، «عامل جنسی» به نیرویی مسلط بر ذهن و انرژی جامعه تبدیل می‌شود؛ و نتیجه آن، بازماندن مردم از «همه‌ی کارهای دیگر» است. «کارهای دیگر» همان نظارت بر قدرت، مطالبه‌گری، و توجه به سرنوشت جمعی است که طاغوت را در چپاول منابع عمومی آزاد می‌گذارد.

فساد مالی و فساد اخلاقی؛ دو روی یک سکه

رهبر شهید انقلاب این پیوند را به شکلی صریح بیان می‌کنند: «وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه‌ی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.»(در دیدار مردم قم به تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۹) و در بیاناتی دیگر ایجاد زمینه دچار شدن عناصر انقلابی به فساد اخلاقی (اعم از مالی، جنسی و اداری)» را در زمره راهبردهای دشمن برمی‌شمارند. بدین‌ترتیب، فساد اخلاقی نه تنها یک انحراف فردی، بلکه ابزاری برای منحرف کردن نیروهای وفادار به انقلاب و خالی کردن صحنه از مدافعان عدالت است.

عفت‌زدایی و «طاغوت»:

بازگشت به همان چرخه نتیجه انباشت این فرآیند است، جامعه‌ای است که در آن «حیا و عفت» به حاشیه رانده شده و «شهوات» محور سبک زندگی شده است . در چنین جامعه‌ای، «طاغوت» با خیالی آسوده به چپاول می‌پردازد؛ زیرا ملتی که انرژی خود را صرف لذت‌های آنی می‌کند، نه توانی برای نظارت بر بیت‌المال دارد و نه انگیزه‌ای برای مقابله با فساد ساختاری.

رهبر انقلاب تأکید می‌کنند که مقابله با این پروژه، «یکی از مؤثّرترین شیوه‌ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است».(بیانات ۱۳۹۷/۱۲/۰۷)

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)