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سبک زندگی شهوت‌محور؛ پروژه چپاول طاغوت

۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۰
کد مطلب: 1879354
سبک زندگی شهوت‌محور؛ پروژه چپاول طاغوت

فروپاشی عفت عمومی فقط یک آسیب اخلاقی نیست؛ کلیدی است که قفل نظارت ملت بر قدرت را باز می‌کند. با توجه به آیه ۲۷ سوره نساء و آیه ۲۰۵ سوره بقره و هشدارهای رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای نشان می‌دهد چگونه سبک زندگی شهوت‌محور، جامعه را به لذت‌های آنی مشغول و از مطالبه‌گری غافل می‌کند؛ و در همین خلأ است که طاغوت بی‌مانع به فساد مالی، چپاول بیت‌المال و نابودی کشت و نسل می‌پردازد.

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در تحلیل رابطه «فحشا» و «چپاول طاغوت»، یک حلقه میانی وجود دارد که بدون آن، زنجیره کامل نمی‌شود: از بین بردن عفت عمومی و گسترش فساد اخلاقی در سطح جامعه. این حلقه، پل ارتباطی میان «سبک زندگی شهوت‌محور» و «خلع سلاح ملت در برابر طاغوت» است.

برنامه سازمان یافته

رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای این هدف را نه یک انحراف تصادفی، بلکه برنامه‌ای سازمان‌یافته معرفی می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: «دشمن - نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب؛ دشمن بشریّت - تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد... رواج شهوات، از بین رفتن حیا و عفّت، امروز جزو برنامه‌های دشمن است.»( بیانات ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ در دیدار مداحان اهل‌بیت (ع))این فراز، «عفت‌زدایی» را از سطح یک آسیب اجتماعی به سطح استراتژی ارتقا می‌دهد. دشمن با از بین بردن حیا و عفت عمومی، بنیان خانواده را هدف می‌گیرد؛ همان بنیانی که اگر سست شود، جامعه توان مقاومت در برابر فشارهای بیرونی و درونی را از دست می‌دهد.

کشف حجاب؛ مقدمه‌ای برای برداشتن عفت

رهبر شهید انقلاب، پرده از یک زنجیره تاریخی برمی‌دارند که رژیم طاغوت آن را آغاز کرد: «برداشتن حجاب، مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود؛ برای برداشتن حیا در جامعه‌ی اسلامی بود؛ برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود؛ برای اینکه از همه‌ی کارهای دیگر بمانند.»( بیانات ۱۳۸۶/۱۰/۱۳ در دیدار دانشجویان استان یزد)

این بیان، مکانیزم دقیق «مشغول‌سازی» را نشان می‌دهد: وقتی حجاب برداشته شود، عفت عمومی فرو می‌ریزد؛ وقتی عفت فرو بریزد، «عامل جنسی» به نیرویی مسلط بر ذهن و انرژی جامعه تبدیل می‌شود؛ و نتیجه آن، بازماندن مردم از «همه‌ی کارهای دیگر» است. «کارهای دیگر» همان نظارت بر قدرت، مطالبه‌گری، و توجه به سرنوشت جمعی است که طاغوت را در چپاول منابع عمومی آزاد می‌گذارد.

فساد مالی و فساد اخلاقی؛ دو روی یک سکه

رهبر شهید انقلاب این پیوند را به شکلی صریح بیان می‌کنند: «وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه‌ی ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست.»(در دیدار مردم قم به تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۹)  و در بیاناتی دیگر ایجاد زمینه دچار شدن عناصر انقلابی به فساد اخلاقی (اعم از مالی، جنسی و اداری)» را در زمره راهبردهای دشمن برمی‌شمارند. بدین‌ترتیب، فساد اخلاقی نه تنها یک انحراف فردی، بلکه ابزاری برای منحرف کردن نیروهای وفادار به انقلاب و خالی کردن صحنه از مدافعان عدالت است.

عفت‌زدایی و «طاغوت»:

بازگشت به همان چرخه نتیجه انباشت این فرآیند است، جامعه‌ای است که در آن «حیا و عفت» به حاشیه رانده شده و «شهوات» محور سبک زندگی شده است   . در چنین جامعه‌ای، «طاغوت» با خیالی آسوده به چپاول می‌پردازد؛ زیرا ملتی که انرژی خود را صرف لذت‌های آنی می‌کند، نه توانی برای نظارت بر بیت‌المال دارد و نه انگیزه‌ای برای مقابله با فساد ساختاری.

رهبر انقلاب  تأکید می‌کنند که مقابله با این پروژه، «یکی از مؤثّرترین شیوه‌ها برای حفظ انقلاب و برای رشد انقلاب و برای حفظ نظام اسلامی است».(بیانات ۱۳۹۷/۱۲/۰۷)

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)

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